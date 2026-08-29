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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Liverpool membayar terlalu mahal untuk Bradley Barcola, tetapi bergabung dengan Liverpool memberi penyerang sayap cepat asal Prancis itu kesempatan untuk menjadi superstar global: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Manchester City
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali ada Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir baik untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang sudah rampung saat itu terjadi, sehingga Anda bisa mengikuti para pemenang besar, dan pihak yang merugi, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    29 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Sang juara Prancis mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi pemain yang sangat berguna bagi PSG, tetapi dia belum benar-benar menjadi sosok yang tak tergantikan, jadi mereka tampil brilian dengan berhasil mendapatkan biaya transfer sembilan digit dari Liverpool. Luis Enrique juga sudah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, yang memastikan PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam gambaran. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan kesepakatan ini karena itu akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer itu juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat saat mereka menjual pemain skuad lainnya di bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus dirotasi keluar masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa dia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan meyakini dia bisa menjadi lebih menentukan lagi sebagai bagian utama dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan kepada Liverpool kualitas kelas atas di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain direct-nya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan. Barcola jelas akan memberi lebih banyak hal pada lini depan Liverpool ketimbang Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di akhir bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, ini bukan sepenuhnya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang bisa memastikan apakah dia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika dia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool telah membuka diri untuk kembali dipanggang karena keputusan transfer mereka setelah kesulitan Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri bisa menangani tekanan hidup di Anfield setelah memukau di tim PSG yang telah memenangkan Piala Eropa secara beruntun, serta meninggalkan jejaknya di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, bisa dengan mudah diperdebatkan bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, dia mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali tampil di lapangan dan sangat diuntungkan dengan bekerja bersama beberapa pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan dia sudah berada di ujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang kini dia hadapi di Anfield, Barcola menjalani situasi yang mudah di PSG. Iraola membutuhkan dirinya untuk menjadi penentu kemenangan Liverpool dua hingga tiga kali setiap pekan, dan kita belum tahu apakah dia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, untuk menjadi bagian dari proyek tahap awal Iraola menunjukkan bahwa dia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk pernah menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena dia dibayangi oleh setidaknya empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi menginspirasi laju Liverpool meraih trofi bisa saja menempatkannya dalam persaingan. Selama dia siap sejak awal dan bekerja keras, ini bisa menjadi kepindahan yang melontarkan Barcola menuju status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

    • Iklan
  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari pemain yang awalnya mereka datangkan hanya seharga £32 juta dan yang tidak lagi dibutuhkan di bawah Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Menahan godaan untuk kembali meminjamkan Jackson di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 kini terhapus dari pembukuan mereka untuk selamanya. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia memang tidak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini merupakan keputusan terbaik bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat kesepakatan ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga sedang memperkuat rival langsung dalam perebutan tempat kualifikasi Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan seluruh potensi Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran itu terlalu bagus untuk ditolak, karena mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi akan memicu jabat tangan di seluruh ruang rapat direksi. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak sepadan dengan biaya transfer termahal sepanjang sejarah klub bagi Villa. Dia adalah penyelesai akhir yang sangat tidak menentu dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda daripada pemain yang digantikannya, tetapi dia sama sekali tidak punya rekam jejak di Premier League pada level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup terhormat dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia menyia-nyiakan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil dia ubah menjadi gol, dan juga punya kecenderungan menerima kartu-kartu konyol. Namun, Jackson memang punya hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di sisi lapangan; dia tidak harus terus-terusan terjepit di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di lini depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit membayangkan dia berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa bangkit kembali seiring meningkatnya keterlibatannya dalam permainan terbuka. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan kembali membuat fan Villa bersemangat setelah keterkejutan akibat kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis lini serang sebelum tenggat waktu, karena Jackson tidak cukup bagus untuk menjadi ujung tombak dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan peluang terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang bisa mendapatkan peran utama di bawah manajer yang sebelumnya mampu mengeluarkan permainan terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami kekuatan taktis Jackson dan kebutuhan psikologisnya, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah dia rasakan di Chelsea. Namun, mengisi posisi Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat biayanya yang sangat besar. Jika Jackson gagal langsung tampil bagus, kesulitan Villa sebagai sebuah tim akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan habis-habisan dikritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa menjadi beban baginya, dan banyak hal akan bergantung pada kekuatan mentalnya. Setidaknya, Jackson telah lolos dari awan ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang menghambat klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa memberikan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu sekarang harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Manchester City v Atletico Madrid - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Agak aneh juga bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang sedang menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk mendapatkan tempat sebagai starter di lini depan adalah tugas yang tidak enviable bagi striker mana pun, dan City kemungkinan merasa Marmoush memang tidak benar-benar tampil luar biasa saat diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuhnya terganggu oleh menit bermain yang memang terbatas, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Menariknya, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League musim 2025-26. Marmoush bisa dengan wajar menunjuk minimnya waktu bermain, mengingat ia terlibat dalam enam gol dalam jumlah menit yang setara sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak akan pernah bisa menggusur Haaland dari susunan starter, dan di usia 27 tahun, tidak terlalu mengejutkan jika City mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik melihat bagaimana City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pengeluaran berlebihan lain lagi dalam musim panas yang penuh bisnis membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum menunjukkan cukup banyak hal di Manchester untuk membenarkan City meraup sedikit keuntungan dari dana yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah flirted dengan degradasi dalam musim-musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain 27 tahun itu akhirnya memperbaiki posisi bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke diganggu cedera dan tampil inkonsisten. Spurs pasti percaya bahwa jika diberi menit bermain, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol saat ia menjadi andalan utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah langkah yang menarik dan bisa membantu klub London utara itu memangkas jarak dengan rival-rival mereka. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa bahwa ia seharusnya tidak perlu bergabung dengan City tahun lalu, dengan periode singkatnya berjalan seperti yang mungkin sudah diduga banyak orang mengingat ia memiliki penghalang besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju kesuksesan di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit terlalu cepat, sulit menyalahkan sang striker karena mencari awal baru di Premier League. Walau ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan untuk pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa mengharapkan status starter yang terjamin di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level produktif yang sempat meyakinkan City untuk menggelontorkan uang demi merekrutnya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat labil. Nilai: B+

    Krishan Davis

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  • Western Sydney Wanderers v Chelsea FC: Sydney Super CupGetty Images Sport

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini tampak seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya hanya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% bagian dari keuntungan itu kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena adanya klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan penyerang veteran Danny Welbeck untuk diandalkan di pos No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea dengan kejam melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain pengganti yang tersisih. Chelsea tidak mampu mengeluarkan kemampuan terbaik Delap di tengah musim yang penuh kekacauan manajerial, dan membuangnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar menjadi penyangga yang sempurna. Delap pada akhirnya benar-benar dibayangi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak masuk akal jika ia dipertahankan untuk satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah gambaran yang bagus. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di hadapan publik dan ruang gerak PSR mereka ke depan bisa terkena dampak besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain 23 tahun yang kesulitan menjaga performa dan kebugaran selama setahun terakhir adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimana pun Anda melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan penyerang lain setelah Taiwo Awoniyi pindah ke Coventry seharga £9 juta. Igor Jesus dan Chris Wood yang berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletismenya dan kemampuan menggiring bola dalam kecepatan tinggi. Dia juga penyelesai akhir yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan diri setelah periode yang sangat membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, kalau tidak kesepakatan ini tidak akan pernah terwujud. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa menangani tekanan besar yang akan langsung berada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lainnya. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih seumur jagung. Dia menyia-nyiakan peluangnya di Chelsea, tetapi sukses di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain timnas senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung, yang memikul Ipswich di pundaknya dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka, masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke depan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi akan langsung masuk sebagai sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat yang ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya bermain Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan Glasner disiapkan untuk memainkan sepakbola langsung berintensitas tinggi yang menyakiti lawan lewat transisi, sesuatu yang memang cocok untuk Delap. Dia memiliki postur yang mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk berlari di belakang lini pertahanan sesuka hati; tinggal pertanyaannya apakah dia bisa memanfaatkan peluang ketika peluang itu mulai datang. Delap beruntung bisa mendarat dengan aman, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi - ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Berhasil mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian yang cukup luar biasa, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Stadion Etihad. Ia tak pernah benar-benar menetap dalam peran yang pasti di Manchester, dan dana dari penjualannya semestinya membantu City dalam upaya mereka mengejar Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang pergi pada jendela transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Untuk saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic, untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tak pernah memberi kurang dari 100 persen. Ini bisa dengan mudah menjadi penjualan yang segera disesali City, karena tidak ada jaminan Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga raksasa mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duet gelandang kunci Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor yang berharga bagi sesama rekrutan baru Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur permainan dari lini dalam dalam skema Newcastle racikan Matthias Jaissle lewat umpan-umpan pemecah lini dan tingkat perebutan bola di area tinggi yang mengesankan, yang merupakan yang terbaik di Eropa musim lalu untuk gelandang mana pun dengan setidaknya 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan dengan tahun-tahun terbaik kariernya yang masih ada di depannya, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdas bagi Newcastle. Namun, para penggemar yang mungkin berharap Gonzalez akan langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya menipu diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak daripada kreator, dan karena itu tidak membawa ancaman yang sama besarnya di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tak diragukan lagi merupakan langkah mundur dalam hal daya saing di level tertinggi, ini adalah kepindahan yang positif bagi Gonzalez secara keseluruhan. Ia tak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle asuhan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil menarik Newcastle naik kembali di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis, bukan sekadar opsi rotasi yang layak. Namun, ia tidak bergabung ke lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa para pemain kelas dunia di sampingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang menakutkan, yang tidak dipermudah oleh label harga £52 juta miliknya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Pemasukan besar lainnya. Bouaddi masih baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia disebut-sebut sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa peraih man of the match saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, tinggal menunggu waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer musim panas menjadi tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menghargai Bouaddi di kisaran £70 juta. Mereka sebelumnya meraup uang besar dari penjualan pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi, seperti penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini tak lain adalah keuntungan murni bagi klub yang memang punya reputasi layak soal mengembangkan dan membina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang semaksimal mungkin untuk Rodri sekaligus mencari penerus yang sepadan. Harus dikatakan bahwa mereka telah mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya terlihat jelas dan sangat besar. Tentu saja, meminta pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang No.6 terbaik yang pernah ada di sepakbola adalah tuntutan yang sangat besar. Namun, harus diakui bahwa City telah mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar sebenarnya bisa memanfaatkan perekrutan Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca, itu adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang seolah sudah ditakdirkan untuk ia lakukan, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga sangat yakin pada kualitasnya sendiri. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjadi alasan mengapa ia mengganti afiliasi internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik terkait kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat label harganya. Namun, ia jelas tampak memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa sepakbola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta sedikit mengurangi tekanannya untuk langsung tampil apik. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti cemerlangnya model bisnis Brighton. Brighton mungkin sempat menimbulkan tanda tanya ketika menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar manis karena mereka meraup keuntungan besar hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, sementara ia menjalani musim yang naik turun, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang bagus bagi Brighton, terutama jika pemain 22 tahun itu terus tampil inkonsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian bisa mereka jual dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka membuahkan hasil. Klub sempat mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali memburu Baleba pada satu titik di masa depan. Saat itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk menuntaskan kesepakatan yang mereka anggap sebagai harga miring pada bursa musim panas ketika biaya transfer meningkat sangat tajam, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah bahwa, di usia 22 tahun, penampilan Baleba yang tidak konsisten hanyalah hasil dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depannya. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh membaik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data performa dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis penggemar perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, ia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya sedang dalam perjalanan menuju Old Trafford dalam apa yang pasti merupakan kepindahan impian bagi seorang pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut seorang pemain muda berpotensi tinggi ketika merasa layak mengeluarkan £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih merupakan sosok 19 tahun yang relatif belum dikenal, dan selain penurunan pada musim lalu, ia telah mengikuti jalur perkembangan yang diharapkan. Baleba telah mendapatkan kesempatan ini, dan sekarang ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Tampaknya ia akan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat seorang gelandang bertahan yang kuat secara fisik sudah lama masuk daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah wajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos, serta Bruno Fernandes, dengan tugas mematahkan serangan lawan dan mendorong timnya bergerak maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik untuk Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Man City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepakbola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang gagal memenuhi ekspektasi sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gegap gempita, periode yang hanya menghasilkan total dua gol di Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham, sekali lagi, bersedia membayar setinggi ini demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk berkembang menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar ini dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah kembali fit. Untuk pemain Brasil dengan kualitas saat ini yang masih biasa-biasa saja, ini jelas tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah mengundang keheranan, kesepakatan ini akan membuatnya meledak. Tottenham menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka barangkali masih bisa sedikit membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru tersebut sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terdegradasi. Namun, menggelontorkan £85 juta untuk Savinho, dari semua nama yang ada, memberi kesan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak konsisten di level tinggi, dan pada titik mana pun selama waktunya di City, winger Brasil itu tidak pernah menunjukkan bahwa dirinya mampu menghadirkannya. Pertanyaan serius harus diajukan soal bagaimana Spurs bisa beralih dari tawaran £43 juta untuk winger tersebut setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pemborosan yang sangat berlebihan sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Anda harus sedikit bersimpati kepada Savinho, karena kini ia harus memenuhi nilai transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap sebagai pemain gagal, hasil yang oleh sebagian orang terasa tak terelakkan. Seandainya Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu kini akan diharapkan langsung nyetel dan segera menjadi figur sentral dalam lini serang De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tidak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang tak bisa dihapus bahwa ia akan selalu terbebani oleh biaya transfer yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau justru hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun pemain lokal di skuad Liverpool, yang jelas cukup menyedihkan bagi para suporter. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi pemain Scouser". Meski begitu, alasan Liverpool mengizinkan Jones pergi masih bisa sedikit dipahami, karena kontraknya hanya tersisa satu tahun dan dia jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, sebagaimana ditegaskan oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meski Liverpool layak diapresiasi karena tetap kukuh dengan nilai transfer yang mereka inginkan untuk Jones, sekarang sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan jika memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sudah mengkhawatirkan kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di posisi bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang sosok yang sangat piawai di bursa transfer dan CEO Inter itu mungkin merasa Jones adalah bisnis yang bagus. Ingat, meski terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama juga dia tampil cukup baik hingga mampu menembus skuad Inggris. Jones jelas tampak cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat dia sangat impresif dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja mati-matian untuk tim. Jadi, meski Jones jelas tidak membawa ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, dia bisa dibilang pemain yang secara teknis lebih unggul, yang berarti ada peluang besar dia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Situasi Jones di Anfield sudah menemui titik jenuh. Dia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihannya dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa dia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat dia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi solusi yang tepat bagi Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegaranya, John Stones dan Djed Spence, seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan sama sekali tidak akan mengejutkan jika dia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak terbantahkan tetap berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu tidak puas dengan total paket £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang telah memasuki dua tahun terakhir kontraknya. Ke depannya, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah kesepakatan terbaik yang bisa mereka dapatkan, meski statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap dalam negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG lebih awal pada musim panas ini, keluarnya Konsa membuat lini belakang Villa sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga menjadi kehilangan pemain kunci lainnya saat skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez juga diliputi ketidakpastian serius. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dilaporkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang dialami bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki alat yang cukup untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, begitu pula Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu untuk melapis di sisi itu jika pemain lain bergeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terlatih ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga berlaku untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub mengabulkan keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus yang membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Pelatih asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu saja Anda tidak bisa menyalahkan Konsa karena pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini saat ia mengejar lebih banyak trofi besar setelah memenangkan Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk menegaskan tempatnya di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa pada awalnya ia akan menjadi starter di bek kanan di depan White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti setelah Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad dalam yang terdiri dari para starter pasti dan para “finisher”-nya, dan peran kedua itulah yang tampaknya akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika ia mengakhiri waktunya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Pencapaian yang cukup luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraup keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan nilai £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan awal yang positif di Premier League, dengan mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves pada Agustus lalu, tetapi mantan manajer Pep Guardiola pada akhirnya nyaris sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada pemain internasional Belanda tersebut, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki peluang Reijnders menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, hal itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana kepindahan bagi favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meski orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapatkan lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang memang layak sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders merupakan bukti ambisi yang serius dari para pemilik yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin tantangan perebutan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang bagus sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26 berkat, dalam porsi yang tidak kecil, rekor klub 17 pertandingan tanpa kekalahan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulangi performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin memperkuat persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera akan pindah ke arena baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan baru yang sedang naik daun di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi tahun-tahun puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak memiliki peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas bukan yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia nantinya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang dengan kemampuan teknik tinggi dan naluri mencetak gol; ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merugikan harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Di usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. Rasanya City pasti akan mengalami kemunduran tanpa Rodri, yang merupakan detak jantung tim dan pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari lini dalam, Rodri menjadi penggerak kesuksesan City di bawah Guardiola. City memang memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol dalam laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan beberapa penentu gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon rekrutan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda dan minim pengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini benar-benar pukulan buruk bak mimpi buruk bagi suksesor Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sepak bola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk menjuarai La Liga untuk ketiga kalinya secara beruntun, tetapi sekarang rasanya itu sudah seperti sebuah keniscayaan. Real Madrid akan terguncang setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah sangat mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk merebut gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang bertahan terbaik di dunia dan sosok yang sempurna untuk menghadirkan stabilitas dalam susunan pemain Flick. Lawan juga jelas akan jauh lebih sulit menembus Barca dalam fase transisi dengan Rodri yang menyapu semuanya. Pemain berusia 30 tahun itu semestinya juga bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka memang perlu bergerak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dikabarkan sedang berpacu dengan waktu untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Tidak terasa berlebihan untuk menyebut bahwa Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang alami bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan peluang untuk membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang sudah begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik seharusnya membantu daya tahannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisinya ke Camp Nou seharusnya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang telah ia jalani dengan gemilang bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia rasa pantas didapatkannya, tetapi alasan di balik itu tidak terlalu sulit untuk dipahami. Mantan bintang Man City itu mencetak 65 gol yang cukup terhormat selama empat tahun di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi, musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick sukses mempertahankan gelar La Liga, tetapi ia dianggap sebagai pemain serbabisa, dan membuat fans sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca sudah kekurangan opsi di lini depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol kemenangan yang ia cetak untuk Spanyol di final Piala Dunia 2026, dan tawaran PSG senilai €50 juta setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya habis musim panas mendatang, dan mereka juga harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League itu jika mengikatnya dengan kontrak baru karena klausul khusus dalam kesepakatan tersebut. Melepas beban gajinya yang besar dari pembukuan juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad dengan dampak jauh lebih besar daripada yang pernah diberikan Torres. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mendapatkan juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberi sang penyerang debut senior internasionalnya untuk Spanyol pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan rekan senegaranya, Fabian Ruiz, yang seharusnya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun itu. Ada peluang besar bahwa Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan La Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan menjadikannya opsi yang bagus di Liga Champions. Torres bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi menawarkan lebih banyak kepada PSG daripada yang diberikan striker Portugal itu, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah langkah naik, sekaligus konfirmasi bahwa ia benar ketika secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang memburu status sebagai klub kedua yang menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, ketika mereka adalah pihak yang memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalonia. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu kembali dipakai Luis Enrique dalam laga-laga terpenting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia keliru besar. Luis Enrique mungkin bisa memberinya lebih banyak menit bermain di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan semakin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tidak selalu lebih hijau, dan bahkan menyesal telah meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini tampak berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk dari sudut pandang mana pun. Ya, mereka berhasil mencegahnya bergabung dengan rival di Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan menjadi salah satu pemain terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer dan departemen medis klub musim lalu, serta mendapat dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk akibat hal itu, dan cukup adil untuk mengatakan bahwa ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sekaligus mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap memiliki stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang layak di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah keinginannya terpenuhi. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sosok yang sempurna untuk skema Atletico racikan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan mengalami masalah untuk beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memperkokoh lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kemampuan kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang semestinya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membuat mereka lebih dekat dengan gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang sebenarnya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua transfer besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang meminati Romero, tetapi ia hanya menginginkan Atletico, dan keberhasilannya memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone sangat sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai beban karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya platform itu, meskipun mereka tampaknya sedang bangkit lagi bersama De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League bagi Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memungkinkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan dengan lebih mudah. Ia juga memiliki empat rekan setim di timnas Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi juga suntikan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya satu tahun lagi. Winger itu bisa dibilang menjadi satu-satunya secercah cahaya dalam kampanye 2025-26 yang muram bagi klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang mencapai dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim baru Eredivisie jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam konteks itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini sangat layak diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Ini adalah tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan selama ini adalah bahwa PSG memang sangat terbuka untuk menguangkan penyerang Prancis tersebut, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik menahan klub-klub seperti Liverpool tetap menunggu sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Akliouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya bisa memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri pilihan utama, Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas atas kualitasnya. Lagi pula, jika Barcola saja tidak bisa mengamankan tempat reguler di starting XI tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal yang sama? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa diajukan argumen bahwa Godts tak mungkin tidak mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia seharusnya akan mendapat banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France, ketika Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah petualangan Eropa mereka di tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin memang tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk belajar apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level paling tinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini berada di level tertinggi sepanjang masa, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan defensif yang benar-benar kokoh, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel geser penentu pada menit-menit akhir di semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Memang ada argumen kuat bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya di awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya ‘pajak Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok pemain yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci mereka Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya habis dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sebelah kiri. Para juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia sempat memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta diberi label sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih asal Italia itu bertugas. Setelah flirt dengan degradasi di masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya senilai €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi yang signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Faktanya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun lanjutan dari finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua secara beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meskipun ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia memiliki tanggung jawab besar untuk diemban, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Total paket €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dinilai seharga £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Benar-benar kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapat kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah pelatih Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi sosok kunci sebagai bek sayap yang agresif, proaktif, dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Sebuah langkah masuk akal yang menempatkan klub dalam posisi lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung padanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan pencantuman opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi dana signifikan dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca memang sudah tampak tipis di semua lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Sebuah tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo guna meredakan krisis pertahanan setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih berupaya kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun chemistry secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan enggan membayar £60 juta untuk target awal musim panas Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang kurang berisiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun kembali kepercayaan dirinya. Araujo beruntung masih diburu klub elite Eropa lain mengingat kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan menyadari potensi konsekuensinya jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragu, dengan tujuan bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan penuh dari suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata bagi pertahanan Liverpool, serta sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa menjadi tepat apa yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya mendapat begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea patut senang karena berhasil mendapatkan biaya yang cukup signifikan untuk seorang bek tengah yang tidak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on merupakan keuntungan murni untuk lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat salah satu pemain binaan mereka pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode yang menantang bagi klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah mengalami ruptur ACL, jadi penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk darinya di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkannya demi keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi pembelian termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara sebagian lain lebih memaklumi karena hubungannya dengan klub yang telah terjalin selama 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi memang cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal yang baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah lama berusaha mencairkannya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, saat Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut dan ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, sebelum dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia mendatangkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding pemain seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan tampil di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diinginkan di Eropa di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan anyar Sean Steur mengisi peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan torehan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin lewat teladan dan sering mengangkat rekan-rekannya keluar dari tekanan. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, pekerjaan itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun kelanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinanti ke puncak sepakbola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah dipasang bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan dalam serangan dan agresivitas lebih dalam bertahan, setelah memenangi duel lebih banyak daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya pilihan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mendominasi mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit tengah mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruhnya sebagai figur utama, meski kemudian diakhiri mimpi buruk tersingkir di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, memiliki visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar dengan etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai idola yang dibuat khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia dengan cara yang sama seperti Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktik, dan banyak hal akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang menurun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak membutuhkan Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan perekrutan Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk Fiorentina saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung sebagian besar gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai gelandang nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan yang baik dengan Madrid juga bisa menghasilkan kesepakatan serupa pada masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga utama Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan raihan yang minim berupa tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan karena cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena tanpa perlu memprotes wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih harus banyak berkembang dalam kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan bagaimana City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley pada musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar kepada Burnley sebesar £27 juta 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta besar bagi Leeds, yang diam-diam telah memperkuat skuad musim panas ini dan akan menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka memainkan kartu mereka dengan benar musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina berperingkat tinggi Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim-tim Premier League sesuka hati. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket senilai £45 juta ($60,5 juta) memang besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds bisa saja menagih salah satu raksasa Eropa dua kali lipat dari jumlah itu dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah percobaan kedua Trafford untuk menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah musim lalu berbicara terbuka tentang kebutuhannya untuk lebih sering bermain, dan ia akan berharap ini adalah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat Leeds naik di klasemen sekaligus menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan juru taktik asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan untuk bergabung dengan Leeds ketimbang tim seperti Newcastle atau klub yang disebut sebagai 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok-sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig hingga finis di peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa gocekan eksplosif, penyelesaian akhir presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah klub yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan besar; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tampil impresif di Real, itu hanya akan makin mengangkat reputasi mereka sebagai pemandu bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itu memang satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan belum akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbaguna untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande lebih sering beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk bertarung merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia sudah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga semestinya membantu proses adaptasi. Memenangi persaingan dengan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual bahkan belum menyadari keberadaan Diomande pada saat yang sama tahun lalu, ketika ia menyelesaikan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin akan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target sejumlah klub elite Eropa, tetapi dia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan di Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir kampanye 2024-25, saat berada di puncak sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dengan seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool finis di peringkat kelima Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah ekspektasi, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya menghilang dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas persetujuan bersama, menjadi pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer dari Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah memang sudah berlalu pada usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan jelas berada dalam bayang-bayang Galatasaray serta Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival-rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer gratis impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang musim lalu meraih Sepatu Emas bersama lewat 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak klasemen dan menjalani kiprah yang kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi transfer gratis ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sebuah hal yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan cara yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di seluruh Eropa yang menunjukkan minat terhadap mantan bintang Roma tersebut, yang sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya merupakan penurunan yang sangat besar. Langkah ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang sejak awal kecil kemungkinan akan menghalangi langkah Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang meminangnya, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah Frank Onyeka hengkang secara permanen ke Coventry dan mantan kapten Christian Norgaard pindah ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang relatif sepi, The Bees kini masuk ke pasar dengan langkah besar; gelandang bertahan Mali Mamadou Sangare yang sangat dihargai dari Lens telah bergabung dengan biaya £41 juta ($55 juta), yang menjadi rekor klub, untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat drastis dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka suatu hari akan berkembang menjadi bintang elite. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan juga dikagumi oleh mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, cukup jelas bahwa pemain berusia 36 tahun itu tidak direkrut karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Meski demikian, ia tetap harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup mengubah reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah karena hanya bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada fase karier gemilangnya saat ini. Selain dituntut memberi dampak di luar lapangan, ia juga diharapkan memimpin era baru di sana ketika Chelsea berupaya merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tidak akan berani bertaruh melawannya untuk berhasil. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 tahun saat ia juga sangat mungkin pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dilaporkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain asal Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai gelandang pengatur serangan dari lini dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang nyaris tak perlu dipikir dua kali bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya mencuri perhatian sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak pernah dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya menjadi gelandang di Strasbourg memaksanya untuk mengembangkan sisi fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi & Co di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya dia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Dia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso serta para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek ambisius BlueCo dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan seberapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang musim lalu menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih yang cukup jauh, sekaligus pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama karena striker muda Yunani bertalenta tinggi, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka tuju di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap sempat muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang "matang" dan "tangguh secara emosional", seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berpusat pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar berlimpah meski kariernya sudah memasuki senja. Kehadirannya juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan sudah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan yang pertama tercipta saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti Chelsea masih punya pekerjaan rumah dalam hal pemain keluar, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang tidak mungkin dilewatkan Welbeck. Kini ia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah mengesankan, tempat di mana ia akan mendapat kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh besar di ruang ganti ketika klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin ia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara ia seharusnya akan memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin akan mendapatkan satu kesempatan lagi bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya ia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dipastikan pada akhir musim klub, tetapi sejatinya hal itu memang tak terhindarkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, terutama dalam dua tahun terakhir kontraknya, yang sejak awal membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Mantan manajer City Pep Guardiola sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang sudah lama didambakan. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski dibayangi masalah kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya juga tak akan terlalu besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah Inter ini, meski transfernya gratis. Namun, mereka akan berharap telah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya tinggal berharap sang pemain internasional Inggris bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam kondisi terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik yang ada, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A merupakan semacam tempat yang ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan memberi beban fisik yang lebih ringan bagi pemain yang tubuhnya sering mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang kurang intens. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perburuan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi juga untuk terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri dengan peluangnya untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu pada gilirannya juga bisa membuatnya tetap masuk persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris melampaui musim panas ini setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena hampir melipatgandakan tiga kali lipat uang mereka dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace sudah memperkirakan akan ada minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace menggelontorkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini menonjol sebagai solusi jangka panjang yang benar-benar berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti akibatnya. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang dikaitkan, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain timnas penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasangkannya dengan Colwill langsung memberi Chelsea kemitraan bek tengah yang terlihat kokoh untuk dijadikan fondasi. Kini yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak dibutuhkan dan mungkin menambah sedikit lagi kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan starter Xabi Alonso sebagai bek tengah kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang bercampur. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu vital saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar segalanya mengalir melaluinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Namun setidaknya uang bukan masalah. Entah nilai sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, Forest menyatakan yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang direkrut hanya dengan £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengerjai City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus seperti itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampak cocok untuk itu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Tetapi dia datang setelah beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. Sama sekali tidak mungkin City harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Dia telah menunjukkan bahwa dia punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang dia akan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang luar biasa besar dan Anderson bukanlah gelandang muda berbakat Inggris pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu tampak sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan menghalangi Anderson untuk merebut tempat di starting XI. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era setelah Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu diberitakan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk merampungkan kepindahannya dari Stamford Bridge, dan transfer itu dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang disertai kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan bahwa angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang pasti sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Mengingat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah langkah yang akan menyalakan alarm bagi para penggemar Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka memburu sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan daya ledak dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta yang begitu menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tampaknya tidak terlihat mampu meniru angka-angka Rogers dalam serangan, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil sesuai harapan ketika Villa tetap diwajibkan membelinya pada akhir musim, dan kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran pemain jika winger asal Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biaya transfernya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Sebuah awal baru kedua dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park menaruh ekspektasi sangat besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sebuah keuntungan bagi rekrutan baru tersebut. Garnacho juga pasti akan mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mungkin diwujudkan menjadi transfer permanen lewat kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan kemampuannya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi winger tersebut dari sang juara Belgia. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, yakni 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, serta membantu Brugge menjuarai liga dan melaju ke fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang menyertai transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, walaupun saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis memetik pelajaran dari pengalaman tersebut, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger tersebut kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periodenya yang gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dilaporkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, jadi ia pasti sangat gembira transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan tempatnya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut diapresiasi karena berhasil memasukkan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi jika memang layak dipuji, maka ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi ekspektasi sebagai calon bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada hal lain, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang diberinya debut tim nasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer dengan timing yang sempurna. Adeyemi terlihat seperti calon superstar ketika bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tak pernah benar-benar terjadi baginya. Musim lalu memang ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap menjadi perkembangan yang luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar mengingat nilai transfernya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup jauh lebih mudah bagi Adeyemi, yang memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara besar-besaran pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan juara baru Arsenal, itu masih bisa dimaklumi. Namun, Villa finis di posisi keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, pemegang gelar Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini, mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah uang yang gila dan akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di sektor lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa para pemilik kaya klub mereka terbelenggu oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer. Ekspektasinya, Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan lolos ke Liga Champions musim lalu, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dengan biaya yang dinaikkan secara keterlaluan. Namun, yang tampak lebih mungkin adalah bahwa ada kemajuan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar sangat mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang layak, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa menimbulkan kerusakan serius di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah memantapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan menggantikan Leandro Trossard yang baru saja pergi di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia berubah pikiran karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski demikian, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam keadaan tak menentu, ini adalah kepindahan yang bisa berjalan sangat baik untuk Rogers, terutama karena kini ia bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya sekaligus mantan rekan setimnya di level kelompok usia Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam laga-laga Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pria Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, hanya meraih satu kemenangan dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia itu. Lalu, begitu dia kembali ke susunan starter, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi masa absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu hampir menghadapi persaingan. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah sangat berpengalaman, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga dalam upaya merekrut target transfer lini tengah utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan untuk harga seperti ini, dia bisa saja terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat. Tielemans sudah lama digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, benar-benar tidak terlihat hal itu akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United jelas berada di level lain dalam hal prestise, sehingga ini menjadi transfer besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang ganjil berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjaman suksesnya bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam add-on untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap "tenang" setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan tenaga di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah, di usia 22 tahun, dia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari "sepakbola tim utama reguler". Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford daripada yang ia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa ia membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepakbola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan menjadi tugas sang pemain untuk memastikan dirinya mampu menegaskan status sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor transfer Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih akan berakhir baik. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para fans adalah ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan mendatang. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka dalam olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Bagaimanapun, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak pantas dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan diri sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih harus banyak membuktikan diri di level paling tinggi tetaplah sebuah perjudian, dan inilah perjudian yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit terhadap pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Langkah yang paling tak terduga. Asumsinya, jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang bagi tim Serie A untuk memiliki dana yang cukup guna memenuhi keinginan Tonali yang dikabarkan untuk pulang ke tanah air, dan bahkan klub-klub elite Inggris pun bisa dimaklumi mundur karena harga yang diminta Newcastle. Hasilnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini siap menghabiskan masa-masa puncak kariernya, yang tak bisa dimungkiri memang terasa aneh. Tetap saja, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter untuk memasukkan klausul pelepasan serendah itu ke dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang menyusul kemudian menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap paling apik dalam menyerang, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih menyisakan dua tahun dalam kontraknya. Bagaimanapun, tangan Inter mungkin memang terikat; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya menuntut adanya klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini tampak seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu harga miring saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru yang akan bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan setimnya dari Inggris itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat membantu serangan ketimbang ketika bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketimpangan di posisi tersebut yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih kuat. Pada usia 30 tahun, ia juga jelas bukan alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk berargumen bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan utama mengapa Dumfries menginginkan klausul pelepasan itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan banderol harganya yang rendah berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia jalankan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer yang sangat besar ini akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu The Hammers terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, seorang gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka dipastikan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka.Nilai: A

    Untuk Tottenham: Satu lagi penegasan bahwa klub ini serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan musim kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat berbakat. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada kesan putus asa yang tidak bisa disangkal dari kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang telah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub-klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus langsung berhasil, atau ini akan segera menjadi senjata baru untuk memukul para pemilik klub. Memang, sekadar untuk memberi konteks pada angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas rekan senegaranya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar perlu menunjukkan bahwa ia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat kedua pihak tidak dikenal karena stabilitas mereka, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan starter, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya tumbuh secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya masalah waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk seorang pemain yang direkrut dari Genk seharga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Besar kemungkinan pula uang itu akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain berusia 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern sejak beberapa waktu lalu. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak bisa berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksakan diri masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa jadi terasa seperti mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang sangat bahagia dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok untuk gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Menyusul kesepakatan mereka untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni untuk pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub disebut telah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk menguangkan sang pemain alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, pikirannya berubah dan kemungkinan besar memang akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk kesepakatan ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, mengambil posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya sangat diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Seorang bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Defender of the Year Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya persaingan Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan di usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang transfer ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih kecil dan klub yang diyakini ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa lebih banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia mungkin juga terpengaruh oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia bisa saja diproyeksikan menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar setelah menemukan pihak yang bersedia membayar mereka uang dalam jumlah sekonyol ini untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat dianggap sebagai jawaban atas masalah striker PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan situasi yang bagus bagi sang pemain Portugal. Begitu pula dengan fakta bahwa di level internasional ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Sulit dipercaya, benar-benar sulit dipercaya. Mari kita bereskan satu hal sejak awal: Ramos adalah striker yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terhindarkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan yang baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah sangat lama dinantikan bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang benar-benar menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih untuk tetap mengandalkan Ronaldo, dan itu membuat Ramos tertahan selama bertahun-tahun. Namun, harus dikatakan juga bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu baik untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya mirip di Paris, tempat pandangan umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang luar biasa yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya pemain yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap merupakan salah satu yang terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

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    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk pemain yang mereka rekrut hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam waktu 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan talenta Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka, serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke selama masanya di Brighton, tetapi tetap saja terasa bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah ini setelah laporan-laporan itu muncul yang menyebut Brighton menghargainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya, kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, bisa menyusul. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League dan, di usia 26 tahun, belum mencapai puncaknya, punya kemampuan distribusi bola yang bagus serta daya juang dan kepemimpinan yang selama ini sangat mereka butuhkan. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah wajah baru bersama rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa baktinya di Amex, Van Hecke naik satu level dari Brighton pada titik pertengahan kariernya dan bisa jadi memandang ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin bermain, yang seharusnya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Spurs memang tampaknya ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang tampaknya akan menjadi periode transisi setelah mereka menahan ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu dengan harga hanya €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terkendala klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan masuk ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap tergolong signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat Osasuna tidak punya ruang gerak soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer tersebut meski negosiasi sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside itu dikabarkan telah diterima. Liverpool tentu sudah melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan reputasi setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang direct, cepat, dan juga rajin bekerja dalam fase bertahan itu tampak seperti sosok yang sangat cocok dengan gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru tersebut kabarnya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub dikabarkan yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya ditentukan oleh sang pemain, dan rasanya sulit menyalahkan Munoz karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah berkembang dari akademi ternama Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna tepat satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa benar-benar menetap dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya mendapat banyak peluang dalam lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba salah dalam hal masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performanya pada kampanye juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba. Namun, pemain Prancis itu pada akhirnya pergi tanpa menghasilkan apa pun setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool memenuhi tuntutan gaji Konate yang sangat tinggi, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang berantakan dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok. Negosiasi melelahkan yang telah berlangsung berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain pada April mengklaim bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, bisa diduga Real Madrid akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji fantastis yang ia cari. Meski mereka tidak membayar biaya transfer, hal itu tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Patut diingat bahwa Real Madrid kabarnya telah memutuskan untuk mengakhiri minat mereka terhadap pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan besar di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Tentu saja pihak yang paling diuntungkan dari situasi ini adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji besar yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen. Di atmosfer panas Bernabeu, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan yang dialami pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan diri sebagai roda penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam wajah baru Real Madrid racikan Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut masih jauh dari pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo bisa dibilang sebagai salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain yang sempurna untuk Pep Guardiola, itulah sebabnya pelatih asal Catalan itu begitu menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sudah terasa akan terjadi sejak lama. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itu adalah hal paling pantas yang layak dia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Meski begitu, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin yang paling utama, kepribadiannya, akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid tidak hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, mereka juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mengamankan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang sebagian bahkan sempat dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti terjadi. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan kompatriotnya itu sebagai prioritas dan kesepakatan itu pada praktiknya tuntas dalam 36 jam. Masa-masa terbaik Silva memang tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi dia menunjukkan selama persaingan perebutan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, performanya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting dari segalanya, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi anggota-anggota muda skuad Madrid, perwujudan dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah sangat lama dia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah digeser Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana jelas akan menjadi tantangan yang tanpa diragukan akan dia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapat tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda dan, dalam pengertian itu, sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo punya pengalaman dan kualitas untuk meneladani Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti transfer yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi sosok kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihat dia pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk pindah di belakang layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan sosok yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu juga dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan dijalankan, saat Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru mengeluarkan banyak uang untuk bek kiri pada musim panas lalu untuk memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk kembali menggelontorkan dana untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang secara realistis bisa didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri khas sebagai pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real Madrid kini juga memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain anyar tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dilepas. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang memperkirakan ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci juga, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil apik atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, saat berada di puncak performanya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk mencari penggantinya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin seandainya mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum benar-benar beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan ia jelas bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa ia akhirnya datang dengan status bebas transfer tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter lebih banyak pada paruh kedua musim daripada yang mungkin ia perkirakan, yang berarti kondisinya cukup baik saat ia berangkat ke Amerika Utara, tetapi sama sekali tidak ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, ia memang punya opsi lain selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut-sebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang cukup jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung menyerah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan striker Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub atau tim nasional yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka sepenuhnya menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis memalukan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang sangat mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda bagus bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan masalah internal justru adalah menggelontorkan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di mana saja di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca telah membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat banderol itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya lahir saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan Barca kembali memiliki uang lebih banyak daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan dari mimpi. Terlepas dari beberapa penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, terutama dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat goyah oleh hubungan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung sejak kecil, sementara pada awalnya dia terlihat akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich bisa dimaklumi mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan mengalihkan cukup banyak sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Namun, Gordon mungkin nyaris tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle