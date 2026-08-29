Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini berada di level tertinggi sepanjang masa, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan defensif yang benar-benar kokoh, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel geser penentu pada menit-menit akhir di semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Memang ada argumen kuat bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya di awal musim panas, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya ‘pajak Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok pemain yang cukup di sektor bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan pertama di kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak penggemar akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang nyata bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci mereka Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya habis dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sebelah kiri. Para juara Scudetto itu juga akan sangat senang dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka dipatok harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik telah membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia sempat memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah banyak dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds dan Genoa, serta diberi label sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama periode buruk pelatih asal Italia itu bertugas. Setelah flirt dengan degradasi di masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan menjadi favorit untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah secara besar-besaran mengangkat reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis