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Bradley Barcola Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Liverpool membayar terlalu mahal untuk Bradley Barcola, tetapi bergabung dengan Liverpool memberi penyerang sayap asal Prancis itu kesempatan untuk menjadi superstar global: GOAL menilai transfer-transfer terbesar di bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Manchester City
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
Manchester United
C. Baleba
Tottenham Hotspur
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Borussia Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1
Saudi Pro League

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: saatnya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar pindah dalam kesepakatan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa beberapa transfer berakhir bagus untuk semua pihak yang terlibat, tetapi ada banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan pecundang, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu pendapat Anda di kolom komentar...

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-PSGAFP

    31 Agustus: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain ke Liverpool, £123 juta)

    Untuk PSG: Sang juara Prancis itu mungkin tidak pernah membayangkan nilai Barcola akan mencapai €140 juta setelah merekrutnya hanya dengan €45 juta dari Lyon pada 2023. Barcola telah menjadi sosok yang sangat berguna bagi PSG, tetapi ia belum benar-benar menjadikan dirinya tak tergantikan, jadi mereka melakukan pekerjaan luar biasa dengan membujuk Liverpool mengeluarkan biaya sembilan digit. Luis Enrique juga telah mengantisipasi momen ini dengan mendatangkan Ferran Torres, Maghnes Akliouche, dan Mika Godts, sehingga PSG tidak akan menjadi tim yang lebih lemah tanpa Barcola. Bahkan, akan lebih mudah bagi Luis Enrique untuk menurunkan susunan pemain yang lebih konsisten sekarang setelah pemain 23 tahun itu tidak lagi masuk dalam perhitungan. Barcola menginginkan peran yang lebih menonjol yang memang tidak bisa ditawarkan PSG kepadanya, dan karena itu kesepakatan ini akan membantu menjaga keharmonisan di ruang ganti saat mereka memburu lebih banyak kesuksesan musim ini. Biaya akhir transfer ini juga akan menempatkan PSG dalam posisi negosiasi yang sangat kuat ketika mereka menjual pemain skuad lainnya pada bursa transfer mendatang. Secara keseluruhan, ini adalah keputusan yang sangat mudah diambil. Nilai: A+

    Untuk Liverpool: Barcola telah mencetak 39 gol dan menyumbang 37 assist dalam 152 penampilan untuk PSG meski terus-menerus keluar masuk susunan pemain inti. Itu saja sudah menunjukkan bahwa ia adalah pemain spesial, dan Liverpool akan percaya bahwa ia bisa menjadi lebih menentukan lagi sebagai bagian tetap dari cetak biru taktik Andoni Iraola. Meski paling efektif bermain dari sisi kiri, Barcola juga nyaman di kanan dan mengembalikan kepada Liverpool pedigree level tertinggi di sepertiga akhir lapangan yang hilang ketika Mohamed Salah meninggalkan klub. Kecepatan eksplosif dan gaya bermain langsungnya adalah kecocokan ideal untuk Iraola, yang menuntut intensitas tinggi dan ingin Liverpool bermain menekan. Barcola jelas akan memberi lini depan Liverpool lebih banyak hal ketimbang Cody Gakpo yang satu dimensi, yang kabarnya menjadi target di akhir bursa bagi Tottenham dan Manchester City. Namun, tidak semuanya kabar baik, karena Barcola tidak punya ruang untuk melakukan kesalahan sebagai pemain seharga £120 juta. Liverpool telah membayar terlalu mahal, dan tidak ada yang tahu apakah ia akan langsung beradaptasi dengan kerasnya fisik sepakbola Premier League. Fans dan para pundit akan langsung mengkritik Barcola jika ia mengalami masalah adaptasi, dan Liverpool kembali membuka diri untuk dipanggang karena keputusan transfer mereka setelah sulitnya Florian Wirtz dan Alexander Isak. Nilai: B

    Untuk Barcola: Mantan pemain Lyon itu akan percaya diri mampu menangani tekanan kehidupan di Anfield setelah memukau di tim PSG yang telah memenangi European Cup secara beruntun, serta menorehkan jejak di panggung Piala Dunia bersama Prancis. Namun, bisa dengan mudah diperdebatkan bahwa memainkan peran pendukung di belakang Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia, dan Desire Doue membantu mempercepat perkembangan Barcola. Tanpa dibebani terlalu banyak tanggung jawab, ia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas setiap kali berada di lapangan dan sangat diuntungkan karena bekerja dengan sejumlah pemain kelas dunia. Virgil van Dijk adalah satu-satunya anggota skuad Liverpool yang masuk kategori itu saat ini, dan ia berada di penghujung kariernya pada usia 35 tahun. Dibandingkan dengan tantangan yang dihadapinya di Anfield, Barcola menjalani situasi yang mudah di PSG. Iraola membutuhkan dirinya menjadi penentu kemenangan Liverpool dua sampai tiga kali seminggu, dan kita belum tahu apakah ia cukup tangguh untuk memenuhi ekspektasi setinggi itu. Meski begitu, keberanian Barcola patut dihormati; meninggalkan zona nyamannya, tempat kesuksesan nyaris terjamin, untuk menjadi bagian dari proyek Iraola yang masih berada pada tahap awal menunjukkan bahwa ia kuat secara mental. Akan sangat sulit bagi Barcola untuk bisa menjadi kandidat Ballon d'Or di PSG, karena ia tertutupi oleh setidaknya empat rekan setimnya, termasuk Vitinha, tetapi menginspirasi laju Liverpool menuju trofi bisa saja membuatnya masuk dalam persaingan. Selama ia siap tancap gas sejak awal dan mau bekerja keras, ini bisa menjadi langkah yang melambungkan Barcola menuju status superstar. Nilai: A-

    James Westwood

    • Iklan
  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Agustus: Allan (Palmeiras ke Manchester City, £34 juta)

    Untuk Palmeiras: Setelah menolak tawaran awal City senilai £21 juta, Palmeiras sangat berhasil memeras tambahan £13 juta dari klub Premier League itu untuk seorang lulusan akademi yang bukan superstar yang tak tergantikan. Raksasa Brasil itu meraih keuntungan murni dari pemain 22 tahun tersebut dalam kesepakatan yang sesuai dengan model mereka, yaitu mengembangkan pemain binaan sendiri sebelum menjualnya dengan nilai besar saat mereka sudah mapan di level senior. Allan menjadi kisah sukses besar lainnya bagi klub, setelah penjualan Estevao ke Chelsea dan Endrick ke Real Madrid baru-baru ini. Dari sisi sepakbola semata, sementara itu, Allan tidak akan meninggalkan lubang besar di tim. Fleksibilitas taktis dan etos kerjanya yang mengesankan membuatnya menjadi favorit di bawah pelatih kepala Abel Ferreira, tetapi angkanya di sepertiga akhir mengecewakan. Palmeiras saat ini berada di puncak klasemen Serie A Brasil, dan tidak akan mencairkan Allan jika mereka tidak merasa yakin bisa terus melaju dan mengamankan trofi tanpa dirinya pada bagian akhir kampanye 2026 mereka. Nilai: A

    Untuk Man City: Menuruti tuntutan Palmeiras soal biaya akhir untuk Allan menunjukkan betapa putus asanya City saat ini. Enzo Maresca hanya memiliki Jeremy Doku dan Antoine Semenyo untuk diandalkan di area sayap, dengan Savinho dan Omar Marmoush sama-sama telah bergabung dengan Tottenham, sementara Jack Grealish juga diperkirakan akan hengkang sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Allan memberi bos baru City opsi lain, cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi dan sebagai wing-back jika diperlukan. Sebagai pelari yang rajin dengan energi yang seolah tidak pernah habis, Maresca akan bisa mengandalkan Allan untuk memberi City tambahan kehadiran fisik. Namun, kecil kemungkinan ia akan memberi perbedaan besar di sepertiga akhir. Memang, Allan baru mencatatkan empat gol dan dua assist di Serie A musim ini, dan ia perlu meningkatkan pengambilan keputusan serta eksekusinya untuk menjadi nama besar di City. Tidak diragukan lagi potensinya ada; dengan olah kaki dan kecepatan untuk memperdaya bek serta timing untuk memutus permainan sesuka hati, Allan seharusnya menjadi tambahan yang berguna di kedua ujung lapangan bagi Maresca. Para suporter hanya perlu menahan ekspektasi mereka terhadap pemain yang masih memiliki banyak sisi kasar untuk dipoles. Nilai: B-

    Untuk Allan: Kepindahan yang menarik dan memberi pemain muda itu panggung untuk terus melaju dan merebut tempat di tim nasional senior Brasil. Allan kini akan punya kesempatan untuk menguji dirinya di lingkungan elite Premier League dan Liga Champions, yang merupakan ganjaran setimpal atas dedikasi dan profesionalisme yang ia tunjukkan di Palmeiras. Tuntutan Maresca yang terstruktur dan menekankan penguasaan bola juga seharusnya sangat cocok untuk Allan. Taktikus Italia itu menyukai pemain sayap yang bisa berpindah posisi dengan luwes, dan masuk ke lini tengah saat fase build-up. Allan memiliki kemampuan teknis untuk melakukan hal itu dengan tepat, dan kemampuannya dalam counter-press sangat pas untuk skema garis pertahanan tinggi milik Maresca. Namun, ia harus berjuang untuk setiap detik menit bermain mengingat dalamnya kekuatan skuad City. Beralih dari starter yang terjamin menjadi pemain pelapis secara alami akan menghadirkan frustrasi, dan intensitas sepakbola Premier League bisa menjadi kejutan budaya. Allan harus menundukkan kepala dan memaksimalkan setiap kesempatan yang ia dapatkan, atau label harga £34 juta itu akan mulai terasa sangat membebani. Nilai: B

    James Westwood

  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    30 Agustus: Ollie Watkins (Aston Villa ke Al-Hilal, €60 juta)

    Untuk Villa: Mendapatkan £50 juta untuk seorang penyerang yang akan berusia 31 tahun pada Desember adalah kerja yang impresif dari Villa. Tidak akan pernah ada waktu yang lebih baik untuk mencairkannya, dan seperti yang kurang lebih diakui Unai Emery, Watkins tidak lagi ingin berada di Villa Park. Kepergian pemain setalismanik itu tentu menjadi pukulan, dan penggantinya Nicolas Jackson tidak akan sepadan, tetapi akan jauh lebih buruk jika mempertahankan Watkins yang tidak bahagia dan berpotensi mengganggu tim ke depannya. Emery pasti sedih karena situasinya menjadi seperti ini. Dengan Morgan Rogers, Ezri Konsa, dan Youri Tielemans juga sudah pergi, Villa benar-benar sebenarnya tidak perlu kehilangan pemimpin ruang ganti lainnya. Bab terakhirnya memang tidak indah, tetapi Watkins adalah ikon modern Villa yang mencetak setidaknya 15 gol Premier League dalam masing-masing dari empat musim terakhir. Villa tidak akan bisa mengandalkan Jackson untuk menghadirkan kualitas penentu kemenangan yang sama secara konsisten. Nilai transfernya memang luar biasa, tetapi saga ini tetap akan meninggalkan rasa pahit. Nilai: C+

    Untuk Al-Hilal: Langkah yang cerdas di tengah laporan yang menyebut klub itu ingin mengakhiri kontrak Karim Benzema. Watkins punya lebih banyak yang bisa ditawarkan di lini depan, mengingat ia datang setelah menjalani musim dengan 21 gol untuk tim papan atas Premier League. Al-Hilal bisa yakin bahwa Watkins mampu memimpin lini serang hingga akhir kontraknya yang berdurasi tiga tahun. Ia seharusnya langsung menjadi kandidat peraih Sepatu Emas bersama nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dan mantan bintang Brentford Ivan Toney ketika Al-Hilal berusaha merebut kembali gelar Saudi Pro League dari Al-Nassr. Perekrutan pemain sekelas Watkins juga akan membuat Al-Hilal percaya diri untuk memenangi gelar AFC Champions League Elite pertama mereka sejak 2021. Watkins masih merupakan pemain internasional Inggris yang aktif, dengan kecepatan dan kecerdikan untuk menjadi sukses besar. Ini adalah kudeta transfer yang luar biasa bagi Al-Hilal, yang menunjukkan bahwa daya tarik finansial Arab Saudi tidak akan hilang dalam waktu dekat. Nilai: A+

    Untuk Watkins: Sebuah aib total. Pada Januari tahun lalu, Watkins menjadi subjek tawaran dari Arsenal, dan dilaporkan telah lama menjadi target Manchester United. Ada cukup banyak minat dari klub-klub Premier League terhadap Watkins pada musim panas ini sehingga ia tetap bisa bermain di level tertinggi, atau ia bisa bergabung dengan Fenerbahce setelah dilaporkan menyepakati persyaratan pribadi dengan klub Turki itu, yang tetap akan jauh lebih baik daripada menuju Arab Saudi. Watkins mengorbankan tahun-tahun terakhir terbaik dalam kariernya demi saldo bank yang lebih besar, dengan pakar sepak bola Saudi Mohamed Qutob mengatakan kepada Radio WM bahwa ia berpotensi menghasilkan “minimal £20 juta per tahun”, dengan gaji tersebut diklasifikasikan bebas pajak. Hal itu mungkin bisa dimaklumi jika Watkins adalah pemain yang lebih tua dan hanya memiliki sedikit hal lagi untuk diberikan, tetapi kenyataannya tidak demikian. Ia mungkin bisa bersinar di klub top Eropa mana pun, dan terus menjadi aset penting bagi Inggris. Ia juga dilaporkan menerima £130.000 per pekan di Villa, yang sudah lebih dari cukup untuk kenyamanan finansial. Kepindahan ini berbau kurangnya ambisi yang memuakkan, dan ia seharusnya malu dengan cara ia telah menempatkan Villa dalam posisi terjepit. Watkins seharusnya dilarang dipanggil ke timnas Inggris setelah memilih mencairkan nilainya di puncak kariernya. Bisnis yang mengerikan dan tercela, yang hanya semakin membuat para penggemar kehilangan keyakinan pada magisnya sepak bola. Nilai: F

    James Westwood

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  • Chelsea FC v Brighton & Hove Albion - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    30 Agustus: Emiliano Martinez (Aston Villa ke Chelsea, £7,5 juta)

    Untuk Villa: Menjual Martinez menjadi sebuah keharusan setelah Villa membeli Zion Suzuki dari Parma. Pemenang Piala Dunia bersama Argentina itu tidak akan pernah mau menerima peran sebagai pelapis Suzuki, dan hal itu bisa memicu friksi di ruang ganti. Juga tidak masuk akal bagi Villa untuk mempertahankan Martinez yang tidak puas untuk tahun kedua secara beruntun. Komitmennya dipertanyakan setelah kepindahannya ke Manchester United gagal terwujud tahun lalu, dan upaya hengkang lain yang kembali berantakan pasti akan membuat tingkat motivasinya jatuh ke titik terendah. Mengirimnya ke Chelsea juga menjadi keuntungan bagi Villa; sebagai bisnis kedelapan antara kedua klub dalam empat tahun terakhir, ini hanya akan semakin memperkuat hubungan mereka. Meski dia tetap merupakan sosok besar dan favorit penggemar, ini adalah waktu yang tepat bagi Villa untuk melepas Martinez dari daftar gaji mereka. Menerima kerugian signifikan dari investasi awal sebesar £20 juta untuk mantan kiper Arsenal itu memang akan sedikit menyakitkan, tetapi tidak ada alasan logis bagi Villa untuk terus membayar gajinya yang sangat besar. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Meski Martinez dalam beberapa tahun terakhir menjadi sedikit lebih rentan membuat kesalahan, tidak diragukan lagi bahwa dia merupakan peningkatan besar dibanding Robert Sanchez. Kiper Spanyol itu sudah terlalu lama menjadi kelemahan utama Chelsea; mereka tidak akan pernah bisa kembali bersaing untuk trofi-trofi terbesar jika dia tetap menjadi nomor satu. Martinez membawa pedigree yang sudah teruji di Premier League, dan dia adalah pemimpin alami dengan mentalitas menang dengan cara apa pun. Mendapatkan pemenang Yashin Trophy dua kali itu hanya dengan £7,5 juta adalah sebuah keberhasilan besar bagi Chelsea, yang peluangnya bukan hanya untuk lolos ke Liga Champions, tetapi juga berpotensi menekan Arsenal dalam perburuan gelar, kini terlihat jauh lebih baik. Dia adalah pemain untuk laga besar yang tidak akan kesulitan menghadapi tekanan yang datang bersama kehidupan di Stamford Bridge, dan juga akan menjadi mentor ideal bagi kiper pelapis Mike Penders. Starting XI Xabi Alonso kini terlihat sangat tangguh. Nilai: A+

    Untuk Martinez: Ini adalah langkah naik level yang dicari pahlawan Argentina itu di level klub, meski saat ini Chelsea tidak menawarkan sepak bola Liga Champions. Siklus Martinez di Villa jelas sudah berakhir, dan mereka bisa menghadapi musim transisi yang sulit setelah kehilangan begitu banyak pemain kunci lainnya. Sebaliknya, Chelsea siap kembali menjadi kekuatan elite. Martinez kini memiliki kesempatan untuk menulis bab gemilang lainnya dalam karier luar biasanya di salah satu klub terbesar di Eropa. Juventus juga mengejar pemain berusia 33 tahun itu, tetapi Martinez masih cukup bagus untuk sukses di Premier League, yang sudah lebih unggul daripada Serie A sejak beberapa waktu terakhir. Menukar Villa Park dengan Stamford Bridge seharusnya menjadi proses yang mulus bagi Martinez, terutama karena dia sangat cocok dengan sistem 3-4-2-1 milik Alonso. Pemain Argentina itu nyaman membangun serangan dari belakang, tidak seperti Sanchez, dan dia seharusnya bersinar sebagai sweeper-keeper yang melindungi garis pertahanan tinggi Chelsea. Martinez tanpa ragu akan merasa bahwa dia bisa mewujudkan semua target kariernya yang tersisa bersama Chelsea, dan siapa tahu, ini bahkan bisa membuatnya memperpanjang karier internasionalnya bersama Argentina selama satu atau dua tahun lagi. Nilai: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Agustus: Nicolas Jackson (Chelsea ke Aston Villa, £65 juta)

    Untuk Chelsea: Mengamankan keuntungan sebesar itu dari pemain yang awalnya mereka datangkan hanya dengan £32 juta dan yang tidak lagi dibutuhkan di bawah asuhan Xabi Alonso adalah langkah brilian dari Chelsea. Keputusan untuk tidak kembali meminjamkan Jackson di tengah minat dari Atletico Madrid juga membuahkan hasil, dengan gajinya sebesar £100.000 kini sudah lepas dari pembukuan mereka untuk selamanya. Jackson tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam dua musim pertamanya di Stamford Bridge, dan ceritanya sama saat dipinjamkan ke Bayern Munich musim lalu. Dia memang tidak akan mendapat tempat di depan Joao Pedro atau Danny Welbeck, jadi penjualan ini adalah keputusan terbaik bagi Chelsea. Meski begitu, krisis cedera di lini depan bisa membuat transfer ini terlihat buruk seiring waktu. Mereka juga sedang memperkuat rival langsung dalam perebutan tiket Liga Champions, dan itu akan menjadi citra buruk bagi Chelsea jika Unai Emery tiba-tiba mampu mengeluarkan potensi penuh Jackson. Namun, Chelsea akan selalu bisa mengatakan bahwa tawaran ini terlalu bagus untuk ditolak, dan mendapatkan kembali hingga £65 juta untuk versi Jackson saat ini tanpa diragukan lagi membuat semua pihak di ruang rapat tersenyum puas. Nilai: A-

    Untuk Villa: Jackson jelas tidak layak dihargai dengan biaya rekor klub oleh Villa. Dia adalah penyelesai akhir yang sangat tidak konsisten dan tidak memiliki permainan menyeluruh yang sama seperti Ollie Watkins. Ya, dia lima tahun lebih muda dari pemain yang digantikannya, tetapi sama sekali tidak punya rekam jejak Premier League di level yang sama. Meski Jackson mencetak 24 gol yang cukup bagus dalam 65 penampilan liga untuk Chelsea, dia menyia-nyiakan jauh lebih banyak peluang daripada yang berhasil dia konversi, dan punya kecenderungan menerima kartu-kartu bodoh. Namun, Jackson memang punya hubungan yang baik dengan Emery setelah bekerja sama dengan pelatih asal Spanyol itu di Villarreal, dan sistem cair Emery akan memungkinkan pemain berusia 25 tahun itu bergerak melebar dan menciptakan keunggulan jumlah di area sayap; dia tidak harus terkunci di antara dua bek tengah seperti saat di Chelsea. Villa juga cenderung menyerang dengan dua pemain di lini depan, jadi Jackson tidak akan pernah terisolasi. Sulit melihatnya berubah menjadi pencetak gol yang produktif, tetapi Jackson yang percaya diri seharusnya bisa kembali menemukan performanya seiring meningkatnya keterlibatannya dalam permainan terbuka. Namun, ini bukan pembelian yang benar-benar akan membuat fans Villa kembali bersemangat setelah kejutan kekalahan telak 4-0 dari Brighton pada pekan pembuka. Akan menjadi kesalahan jika Villa tidak mencari tambahan pelapis di lini serang sebelum tenggat waktu, karena Jackson tidak cukup bagus untuk menjadi ujung tombak dorongan finis lima besar lainnya. Nilai: C+

    Untuk Jackson: Setelah dua tahun penuh inkonsistensi dan kesempatan terbatas bersama Chelsea dan Bayern, Jackson pasti senang mendapatkan peran utama di bawah pelatih yang sebelumnya mampu mengeluarkan performa terbaiknya. Emery sepenuhnya memahami keunggulan taktis dan kebutuhan psikologis Jackson, dan dia akan lebih dihargai sejak awal dibandingkan yang pernah dia rasakan di Chelsea. Namun, menggantikan peran Watkins adalah tugas yang menakutkan dan dia tidak akan diberi banyak kesabaran mengingat banderolnya yang konyol. Jika Jackson gagal langsung tampil baik, kesulitan Villa secara kolektif akan terus berlanjut, dan tim rekrutmen akan dihujani kritik karena mengambil perjudian semahal itu. Perbandingan terus-menerus dengan Watkins bisa membebaninya, dan banyak hal akan bergantung pada kekuatan mentalnya. Setidaknya, Jackson telah keluar dari bayang-bayang ketidakpastian yang mengikutinya di Chelsea dan ketidakstabilan yang telah menahan klub itu dalam beberapa tahun terakhir. Villa menawarkan lingkungan yang lebih stabil, serta sepak bola Liga Champions, yang memberi Jackson kesempatan untuk benar-benar memulai dari awal. Ini adalah skenario terbaik yang bisa dia harapkan pada tahap kariernya saat ini, tetapi penyerang Senegal itu kini harus menunjukkan bahwa dia telah belajar dari kesalahan-kesalahan masa lalu. Nilai: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Agustus: Omar Marmoush (Manchester City ke Tottenham, pinjaman)

    Untuk Man City: Sedikit aneh bagi City, yang memilih berpisah dengan Marmoush hanya semusim setengah setelah ia datang dari Eintracht Frankfurt dengan reputasi yang sedang menanjak. Bersaing dengan mesin gol Erling Haaland untuk mendapatkan tempat utama di lini depan jelas bukan tugas yang menyenangkan bagi striker mana pun, dan City kemungkinan merasa Marmoush tidak benar-benar tampil menonjol saat diberi kesempatan oleh Pep Guardiola. Satu-satunya musim penuh yang ia jalani terhambat oleh menit bermain yang memang tak banyak, cedera lutut, dan pemanggilannya ke skuad Mesir untuk Piala Afrika. Menariknya, baru pada akhir Januari tahun ini ia akhirnya mencetak gol pertamanya di Premier League 2025-26. Marmoush tentu bisa menunjuk minimnya waktu bermain sebagai alasan, mengingat ia mencatatkan enam keterlibatan gol dalam total menit yang setara sekitar 7,5 pertandingan musim lalu, tetapi ia memang tidak pernah benar-benar akan menggusur Haaland dari susunan pemain inti, dan pada usia 27 tahun, tidak mengejutkan jika City mengambil kesempatan untuk menghasilkan uang, dengan Tottenham siap membayar hingga £60 juta untuk merekrut Marmoush secara permanen musim panas mendatang setelah kepindahan pinjaman awalnya ke London utara. Akan menarik melihat bagaimana Manchester City menggantikannya, karena siapa pun yang datang harus siap puas lebih sering duduk di bangku cadangan. Nilai: B+

    Untuk Tottenham: Pemborosan lain lagi dalam musim panas penuh bisnis transfer membingungkan dari Tottenham. Marmoush sama sekali belum menunjukkan cukup banyak hal di Manchester untuk membenarkan City mendapat keuntungan kecil dari uang yang mereka keluarkan untuknya pada Januari 2025, dengan Spurs terus melempar uang ke masalah mereka setelah sempat flirt dengan degradasi dalam musim beruntun; Marmoush menyusul Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali, dan Savinho bergabung dengan klub London utara itu dengan biaya yang pada akhirnya akan terbukti sangat mahal. Meski Marmoush tampaknya kesulitan beradaptasi dengan Premier League, Tottenham akan berharap kedatangan pemain berusia 27 tahun itu akhirnya menyelesaikan masalah di posisi yang bermasalah sejak Harry Kane pergi ke Bayern Munich tiga tahun lalu; baik Richarlison maupun Dominic Solanke diganggu cedera dan tampil tidak konsisten. Spurs pasti percaya bahwa dengan menit bermain yang cukup, Marmoush bisa menjadi striker elite Premier League yang mampu memborong gol ketika menjadi sosok utama di lini depan, terlepas dari kesulitannya di Etihad. Dalam pengertian itu, ini adalah langkah yang menarik dan bisa membantu klub London utara tersebut memangkas jarak dengan para rivalnya. Nilai: C+

    Untuk Marmoush: Dengan melihat ke belakang, Marmoush mungkin akan merasa seharusnya ia tidak perlu repot bergabung dengan City tahun lalu, dengan masa singkatnya di sana berjalan seperti yang sudah diperkirakan banyak orang karena ia menghadapi rintangan besar berupa Haaland yang menutup jalannya menuju sukses di Manchester. Meski mungkin terasa sedikit terlalu dini, tidak ada yang bisa menyalahkan sang striker karena mencari awal baru di Premier League. Walaupun ia mungkin tidak akan bersaing memperebutkan trofi, Marmoush kini punya kesempatan pindah ke London dan menjadikan dirinya pahlawan bagi Spurs, tempat ia seharusnya bisa berharap menjadi starter utama di lini depan. Apakah ia bisa menjadi tipe pencetak gol yang sangat dirindukan klub sejak kepergian Kane masih harus dilihat. Marmoush akan bertekad kembali ke level tajam yang sempat meyakinkan City untuk menggelontorkan uang demi merekrutnya sejak awal, tetapi ia harus langsung tancap gas agar tidak terkena dampak dari Roberto De Zerbi yang terkenal sangat mudah berubah. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Agustus: Liam Delap (Chelsea ke Nottingham Forest, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Sekilas, ini tampak seperti kesepakatan yang bagus untuk Chelsea. Mereka entah bagaimana berhasil menjual Delap dengan harga £20 juta lebih mahal daripada yang mereka bayarkan kepada Ipswich Town untuk merekrutnya setahun lalu, dan suntikan dana tunai di muka itu bisa membantu mereka melakukan lebih banyak bisnis sebelum bursa transfer ditutup. Namun, 20% bagian dari keuntungan tersebut kabarnya akan langsung dikirim ke Ipswich karena klausul penjualan kembali yang disertakan dalam kesepakatan yang membawa Delap ke Stamford Bridge. Kepergiannya juga berpotensi membuat Xabi Alonso hanya memiliki Joao Pedro dan striker veteran Danny Welbeck untuk diandalkan di posisi No.9, dengan Nicolas Jackson dan Emmanuel Emegha juga sama-sama santer dikaitkan dengan kepindahan. Meski begitu, ini adalah risiko yang diperhitungkan dari bos Chelsea tersebut. Alonso dengan cepat memutuskan bahwa Delap bukan sosok yang tepat untuk sistemnya, dan Chelsea tanpa ragu melepasnya alih-alih membiarkan nilainya menurun sebagai pemain cadangan yang tidak lagi diprioritaskan. Chelsea tidak mendapatkan performa terbaik dari Delap di tengah musim yang kacau dari sisi pergantian manajer, dan membuangnya secepat ini adalah pengakuan atas kegagalan, tetapi biaya akhir yang sangat besar benar-benar meredam pukulan itu. Pada akhirnya, Delap benar-benar tertutupi oleh sesama rekrutan 2025, Pedro, dan tidak ada gunanya mempertahankannya selama satu tahun lagi. Nilai: B+

    Untuk Forest: Memecahkan rekor transfer klub mereka untuk merekrut pemain yang hanya mencetak satu gol Premier League dalam 28 penampilan Premier League untuk Chelsea bukanlah hal yang bagus secara citra. Jika Delap gagal di City Ground, Forest akan menghadapi rasa malu di hadapan publik dan ruang gerak PSR mereka di masa depan bisa terpukul besar. Berinvestasi sebesar itu pada pemain berusia 23 tahun yang kesulitan menemukan performa dan kebugaran sepanjang setahun terakhir adalah langkah yang sangat putus asa, bagaimanapun cara melihatnya. Meski begitu, Forest memang membutuhkan striker lain setelah Taiwo Awoniyi pindah ke Coventry dengan nilai £9 juta. Igor Jesus dan Chris Wood yang berusia 35 tahun sama-sama tidak efektif dalam dua kekalahan beruntun Forest dari Leeds di Premier League dan Carabao Cup, dan Delap bisa membawa energi yang sangat kurang dalam tim ini. Dalam performa terbaiknya, mantan pemain Ipswich itu bisa menjadi mimpi buruk bagi lini pertahanan dengan atletismenya dan kemampuan menggiring bola dalam kecepatan tinggi. Dia juga finisher yang kuat dengan kedua kaki, dan akan lapar untuk membuktikan diri setelah periode yang sangat membuat frustrasi di Chelsea. Oliver Glasner jelas percaya pada potensi Delap, kalau tidak kesepakatan ini tidak akan pernah terjadi. Tinggal pertanyaannya apakah dia bisa menangani tekanan luar biasa yang akan langsung ada di pundaknya sejak menit pertama di klub ambisius lain. Nilai: C

    Untuk Delap: Ini adalah titik krusial dalam karier Delap yang masih baru berkembang. Dia menyia-nyiakan kesempatannya di Chelsea, tetapi kesuksesan di Forest bisa membawanya kembali ke jalur untuk menjadi pemain internasional senior Inggris. Penyerang tengah yang nyaris tak terbendung, yang menggendong Ipswich dalam kampanye Premier League 2024-25 mereka, masih ada di dalam dirinya, dan perubahan lingkungan ini bisa membawanya kembali ke permukaan. Delap adalah pilihan kelima di Chelsea dan bahkan tidak memiliki nomor skuad, tetapi dia akan langsung masuk sebagai sosok utama untuk Forest. Karena itu, City Ground adalah tempat ideal baginya untuk memulihkan kepercayaan dirinya, dan gaya permainan Glasner seharusnya sangat cocok untuknya. Tim Forest racikan dia disiapkan untuk memainkan sepak bola langsung berintensitas tinggi yang melukai lawan saat transisi, sesuatu yang memang cocok untuk Delap. Dia memiliki postur yang mengesankan, kelincahan, dan kecepatan untuk menusuk ke belakang pertahanan sesuka hati; pertanyaannya hanya apakah dia bisa memanfaatkan peluang saat peluang itu mulai datang. Delap beruntung bisa tetap mendapatkan pijakan yang baik, tetapi kesempatan ketiga di level ini tidak akan datang lagi: ini hidup atau mati. Nilai: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Agustus: Nico Gonzalez (Manchester City ke Newcastle, £52 juta)

    Untuk Man City: Mendapatkan kembali seluruh biaya £50 juta yang mereka bayarkan kepada Porto untuk Gonzalez pada Januari 2025 merupakan pencapaian yang cukup hebat, mengingat betapa kecil dampak yang ia berikan di Etihad Stadium. Ia tidak pernah benar-benar menemukan peran yang jelas di Manchester, dan dana dari penjualannya seharusnya membantu City dalam upaya mereka mengejar Enzo Fernandez. Namun, jika kesepakatan itu tidak terwujud sebelum tenggat waktu, City akan sangat kekurangan opsi di lini tengah. Gonzalez adalah gelandang senior keempat yang hengkang pada bursa transfer ini setelah Rodri, Bernardo Silva, dan Tijjani Reijnders. Saat ini, Enzo Maresca hanya memiliki rekrutan musim panas Elliot Anderson dan Ayyoub Bouaddi, serta Mateo Kovacic untuk diandalkan di ruang mesin. Ia mungkin bukan pemain kunci, tetapi Gonzalez sangat mampu memberikan pelapis dan tidak pernah memberi kurang dari 100 persen. Ini dengan mudah bisa menjadi penjualan yang cepat disesali City, karena tidak ada jaminan bahwa Anderson dan Bouaddi akan membenarkan label harga mahal mereka dalam beberapa bulan ke depan. Nilai: C

    Untuk Newcastle: Kedatangan Gonzalez mengurangi dampak kehilangan duet kunci lini tengah Bruno Guimaraes dan Sandro Tonali, dan pemain Spanyol itu bisa menjadi mentor berharga bagi sesama rekrutan baru Sean Steur, yang masih sangat mentah di usia 18 tahun. Ia bisa berperan sebagai pengatur dari lini dalam dalam skema Newcastle racikan Matthias Jaissle dengan umpan-umpan pemecah garis dan tingkat perebutan bola kembali di area tinggi yang impresif, yang musim lalu merupakan yang terbaik di Eropa untuk gelandang mana pun dengan minimal 900 menit bermain (2,13). Sebagai pemain Premier League yang kuat secara fisik, berpengalaman, dan masih memiliki tahun-tahun terbaik dalam kariernya di depan mata, pemain 24 tahun itu bisa terbukti sebagai pembelian cerdik bagi Newcastle. Namun, para suporter yang mungkin berharap Gonzalez akan secara langsung menggantikan pengaruh Guimaraes hanya membohongi diri sendiri. Ia lebih merupakan perusak ketimbang kreator, dan karena itu tidak membawa ancaman yang mendekati level yang sama di sepertiga akhir lapangan. Ini bukan rekrutan transformatif yang dibutuhkan Newcastle untuk kembali muncul sebagai penantang enam besar, tetapi seharusnya sangat membantu mencegah mereka terjerumus ke persaingan degradasi. Nilai: B

    Untuk Gonzalez: Meski tanpa diragukan lagi merupakan langkah mundur dalam hal daya saing di level tertinggi, ini tetap merupakan kepindahan yang positif bagi Gonzalez secara keseluruhan. Ia tidak pernah menjadi starter reguler di City, tetapi akan langsung masuk ke susunan pemain Newcastle asuhan Jaissle sebagai anggota kunci tim. Jika ia berhasil mengangkat Newcastle kembali naik di klasemen, nilai Gonzalez akan melonjak ke level baru, dan ia akan dipandang sebagai pemain spesialis alih-alih sekadar opsi rotasi yang lumayan. Namun, ia tidak bergabung ke lingkungan yang stabil dan mendukung lonjakan instan. Newcastle sedang berada dalam fase transisi yang secara alami akan disertai banyak frustrasi, dan Gonzalez akan memikul beban yang jauh lebih berat tanpa kehadiran pemain-pemain kelas dunia di sampingnya seperti yang ia miliki di City. Ini adalah tantangan yang berat, dan tidak menjadi lebih mudah dengan label harga £52 juta yang melekat padanya, yang berarti ia tidak akan diberi banyak waktu untuk beradaptasi. Meski begitu, ia memiliki kualitas mental dan fisik untuk menjawab tantangan itu, dan peluangnya untuk masuk tim nasional Spanyol akan lebih besar karena peningkatan menit bermain yang signifikan. Nilai: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Agustus: Ayyoub Bouaddi (Lille ke Manchester City, £86 juta)

    Untuk Lille: Bayaran besar lainnya. Bouaddi masih baru berusia 13 tahun ketika ia bergabung dengan Lille pada 2021, tetapi tak butuh waktu lama sebelum ia dibicarakan sebagai pemain akademi paling menjanjikan mereka sejak Eden Hazard. Dalam konteks itu, kepindahan gelandang bertahan tersebut ke Inggris dengan nilai jutaan poundsterling sama sekali tidak mengejutkan. Setelah menampilkan performa pemain terbaik pertandingan saat melawan Real Madrid tepat pada ulang tahunnya yang ke-17, hanya soal waktu sebelum ia bergabung dengan salah satu klub elite Eropa, dan penampilan luar biasanya untuk Maroko dalam laga Piala Dunia melawan Brasil pada 13 Juni membuat transfer musim panas tak terelakkan. Namun, ini tetap merupakan nilai transfer yang luar biasa bagi Lille, yang sebelumnya menaksir Bouaddi di kisaran £70 juta. Sebelumnya mereka juga meraup uang besar dari pemain-pemain seperti Nicolas Pepe, Victor Osimhen, dan Rafael Leao, tetapi seperti penjualan Leny Yoro ke Manchester United pada 2024, ini murni keuntungan bagi klub yang memang pantas memiliki reputasi sebagai pengembang dan pembina talenta muda papan atas. Nilai: A+

    Untuk City: Pengganti Rodri. Sebenarnya tidak pernah ada keraguan bahwa pemain internasional Spanyol itu akan meninggalkan Etihad musim panas ini, bahkan setelah ia kembali mengingatkan semua orang akan kualitasnya yang tak terhitung dengan memimpin Spanyol meraih kejayaan di Piala Dunia 2026. Jadi, tantangan ganda yang dihadapi City adalah mendapatkan uang semaksimal mungkin dari Rodri sekaligus menemukan penerus yang layak. Harus diakui, mereka berhasil mencapai kedua tujuan itu: £65 juta adalah nilai yang bagus untuk pemain 30 tahun yang belum lama pulih dari cedera ACL; dan meski City jelas membayar terlalu mahal untuk Bouaddi, potensinya begitu jelas dan sangat besar. Tentu saja, terlalu banyak yang diminta dari seorang pemain 18 tahun untuk langsung mengisi kekosongan besar yang ditinggalkan oleh salah satu gelandang nomor 6 terbaik yang pernah ada dalam sepak bola. Namun, harus dikatakan bahwa City mendapatkan gelandang bertahan paling menjanjikan di dunia saat ini (Liverpool benar-benar bisa saja mendapat manfaat besar jika merekrut Bouaddi!). Meski begitu, apakah ia bisa langsung menyelesaikan semua masalah City yang sudah terlihat jelas di bawah Enzo Maresca adalah pertanyaan yang sama sekali berbeda... Nilai: B

    Untuk Bouaddi: Jenis kepindahan yang memang sudah ditakdirkan untuk ia jalani, cepat atau lambat. Bouaddi dikenal sebagai sosok yang sangat rendah hati dan pekerja keras, tetapi ia juga memiliki keyakinan penuh terhadap kualitasnya. Ia tidak ragu bahwa dirinya bisa berkembang di level tertinggi, yang sebagian menjelaskan mengapa ia mengalihkan kesetiaan internasionalnya dari Prancis ke Maroko pada awal tahun ini, karena yang disebut terakhir menawarkan kesempatan bermain di Piala Dunia musim panas ini. Penampilan Bouaddi yang sangat matang di Amerika Utara menjadi pertanda baik untuk kepindahannya ke Manchester. Memang, menggantikan Rodri tetap merupakan tugas yang berat dan ia tidak akan diberi banyak kelonggaran mengingat nilai transfernya. Namun, ia jelas terlihat memiliki tingkat kecerdasan, kepercayaan diri, dan ketenangan yang dibutuhkan untuk menghadapi intensitas luar biasa dari sepak bola Premier League. Fakta bahwa ia akan mendapat dukungan Elliott Anderson, dan kemungkinan besar Enzo Fernandez, di lini tengah juga seharusnya membantu meringankan bebannya, serta mengurangi sebagian tekanan agar ia bisa langsung tampil apik. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Agustus: Carlos Baleba (Brighton ke Manchester United, £70 juta)

    Untuk Brighton: Ini sekali lagi menjadi bukti berjalannya model bisnis brilian Brighton. Brighton mungkin sempat mengundang tanda tanya saat menggelontorkan £23 juta untuk membawa gelandang Kamerun Carlos Baleba ke Premier League dari Lille sebagai sosok yang relatif belum dikenal tiga tahun lalu, tetapi keputusan itu terbayar besar karena mereka meraup keuntungan masif hanya tiga tahun kemudian. Memang, nilai Baleba menurun sejak musim panas lalu ketika Brighton meminta lebih dari £100 juta dari Manchester United, setelah ia menjalani musim yang bisa dibilang seperti dua babak yang berbeda, dengan manajernya Fabian Hurzeler meyakini spekulasi transfer memengaruhi performanya pada awalnya. Karena itu, Baleba jelas tidak akan bisa dihargai £100 juta atau lebih pada musim panas ini, tetapi total paket senilai £70 juta ($95,5 juta) tetap terasa sebagai bisnis yang cukup bagus bagi Brighton, terutama jika pemain berusia 22 tahun itu terus tampil tidak konsisten. Klub pantai selatan itu pada akhirnya akan menginvestasikan kembali uang tersebut ke beberapa talenta muda lain yang kemudian akan mereka jual lagi dengan keuntungan signifikan. Nilai: B+

    Untuk Manchester United: United akan merasa kesabaran mereka terbayar. Klub itu mundur dari negosiasi dengan Brighton pada musim panas 2025 setelah menjadi jelas bahwa Brighton menginginkan biaya transfer yang berada di kisaran yang sama dengan £115 juta yang dibayarkan Chelsea kepada mereka untuk Moises Caicedo pada 2023, tetapi selalu dilaporkan bahwa mereka akan kembali untuk Baleba pada suatu titik di masa depan. Waktu itu adalah sekarang, dengan Manchester United memanfaatkan kampanye 2025-26 sang gelandang yang agak biasa saja untuk mencapai kesepakatan yang menurut mereka sebenarnya berharga miring di musim panas ketika biaya transfer melonjak sangat tinggi, mengingat ia akan berharga jauh lebih mahal 12 bulan lalu. Harapan mereka adalah, pada usia 22 tahun, penampilan Baleba yang naik-turun hanya merupakan hasil dari dirinya yang masih belum sepenuhnya matang, dengan tahun-tahun terbaik Baleba jelas masih ada di depan. Musimnya juga terganggu oleh Piala Afrika, dan ia jauh membaik pada paruh kedua musim lalu, dengan United kabarnya terdorong oleh data dasarnya. Baleba menghadirkan fisik dan dorongan dari lini tengah yang sangat dibutuhkan United pada musim panas ini setelah kepergian Casemiro. Michael Carrick dan basis suporter memang perlu memberinya waktu untuk beradaptasi, terutama setelah ia mengalami cedera ligamen pergelangan kaki pada pramusim. Namun, jika ia bisa memenuhi potensinya, dia akan menjadi solusi jangka panjang yang ideal untuk posisi bermasalah di Old Trafford. Nilai: B+

    Untuk Baleba: Ia harus bersabar, tetapi Baleba akhirnya menuju Old Trafford dalam apa yang pasti merupakan kepindahan impian bagi seorang pemain yang baru tiba di Eropa dari negara asalnya, Kamerun, empat setengah tahun lalu. Brighton jelas tahu bahwa mereka merekrut pemain muda berpotensi tinggi ketika mereka merasa layak merogoh £23 juta untuk mendapatkannya pada 2023 saat ia masih berusia 19 tahun dan relatif belum dikenal, dan selain penurunan musim lalu, ia telah mengikuti lintasan yang diharapkan. Baleba sudah pantas mendapatkan kesempatan ini, dan kini ia akan bertekad memastikan kesempatan itu tidak berlalu begitu saja. Sangat terlihat bahwa ia diproyeksikan menjadi figur penting sejak awal di Old Trafford, tempat gelandang bertahan fisikal sudah lama ada dalam daftar keinginan. Ia akan menjadi bagian dari lini tengah berwajah baru bersama salah satu dari Youri Tielemans, Kobbie Mainoo atau Andrey Santos dan Bruno Fernandes, dengan tugas memutus serangan lawan dan mendorong timnya maju saat menguasai bola. Ia akan membutuhkan waktu untuk beradaptasi setelah cedera pramusimnya, tetapi tidak diragukan lagi bahwa ini adalah tambahan jangka panjang yang menarik bagi Manchester United. Nilai: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Agustus: Savinho (Manchester City ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk Manchester City: Benar-benar kandidat kuat untuk biaya transfer paling konyol yang pernah dibayarkan dalam seluruh sejarah sepak bola! City pasti tertawa lebar karena entah bagaimana berhasil mencatat penjualan rekor klub dari seorang pemain yang tampil tidak sesuai harapan sepanjang dua musimnya di Etihad Stadium, meski datang dengan gegap gempita, dalam periode yang hanya menghasilkan total dua gol Premier League. Manchester City akan sangat gembira karena Tottenham Hotspur, sekali lagi, bersedia membayar setinggi itu demi mendapatkan pemain incarannya, hanya setahun setelah mereka mencoba merekrut Savinho dengan nilai sekitar setengah dari total paket £85 juta ($116 juta) yang kini mereka keluarkan. Memang, di usia 22 tahun, Savinho masih punya potensi untuk menjadi talenta kelas dunia di Tottenham Hotspur Stadium dan Enzo Maresca mungkin akan sedikit kekurangan opsi di area sayap, tetapi masih ada banyak waktu tersisa di bursa transfer untuk menginvestasikan kembali pemasukan besar tersebut dan mereka juga masih memiliki pemain seperti Jeremy Monga yang sangat dihargai serta Jack Grealish yang sudah bugar lagi dalam skuad. Untuk pemain Brasil dengan level yang saat ini biasa-biasa saja, ini jelas tawaran yang terlalu, terlalu bagus untuk ditolak, apa pun yang terjadi nanti. Nilai: A+

    Untuk Tottenham: Jika perekrutan Sandro Tonali dan Mateus Fernandes dengan total gabungan £185 juta ($252 juta) sudah membuat orang terkejut, kesepakatan ini akan membuat mereka lebih terperangah lagi. Tottenham telah menunjukkan kesediaan untuk belanja besar sepanjang musim panas ini, dan mereka mungkin masih bisa membenarkan pengeluaran besar untuk dua gelandang baru itu sebagai bagian yang diperlukan dari perombakan skuad Roberto De Zerbi setelah dua musim beruntun ketika klub nyaris terjerumus ke degradasi. Namun, mengeluarkan £85 juta untuk Savinho, dari sekian banyak nama, mengisyaratkan bahwa mereka mungkin telah kehilangan arah di balik layar. Uang sebesar itu menuntut dampak yang konsisten di level tinggi, dan tidak ada satu pun momen selama waktunya di City ketika winger Brasil itu menunjukkan bahwa dirinya mampu memberikan hal tersebut. Pertanyaan serius harus diajukan mengenai bagaimana Spurs berubah dari tawaran £43 juta untuk sang winger setahun lalu menjadi benar-benar dua kali lipat hanya dalam 12 bulan dan setelah satu musim yang biasa saja berlalu, dengan catatan empat gol, tiga assist, dan hanya tujuh kali menjadi starter di Premier League. Ada kemungkinan besar Savinho akan berkembang dan menjadi sukses besar di London utara, tetapi itu tidak mengubah fakta bahwa ini adalah pemborosan besar sejak awal. Nilai: F

    Untuk Savinho: Sulit untuk tidak bersimpati kepada Savinho, karena sekarang ia harus memenuhi banderol transfer raksasa ini di Tottenham Hotspur Stadium atau berisiko dicap gagal, sebuah hasil yang oleh sebagian orang dianggap tak terelakkan. Andai Spurs membayar sesuai nilai sebenarnya, mungkin sekitar £45 juta ($61 juta), maka tekanannya tidak akan sebesar ini, tetapi pemain 22 tahun itu kini akan diharapkan langsung nyetel dan segera menjadi figur sentral dalam lini serang De Zerbi. Seperti yang sudah disinggung, Savinho jelas punya kemampuan untuk berkembang jika ia dijadikan pemain kunci dan bermain dari pekan ke pekan, sesuatu yang tak akan pernah terjadi di bawah Pep Guardiola yang terkenal gemar mengutak-atik tim di Manchester. Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah awal baru yang sangat dibutuhkan di klub lain yang disebut sebagai ‘Big Six’, kesempatan bekerja di bawah manajer lain dengan reputasi luar biasa, serta perubahan suasana yang diinginkan saat ia menuju London. Namun, ada perasaan yang tak bisa dihilangkan bahwa ia akan selalu dibebani oleh biaya transfer yang sangat fantastis itu. Ini adalah transfer yang sudah bisa menentukan apakah kariernya di level tertinggi akan berhasil atau hancur. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Agustus: Curtis Jones (Liverpool ke Inter, €35 juta)

    Untuk Liverpool: Hasil yang bisa diprediksi, tetapi tetap saja menyedihkan. Kepergian Jones berarti tidak ada lagi satu pun putra daerah di skuad Liverpool, yang tentu cukup menyedihkan bagi para penggemar. Ingat, belum lama ini Jurgen Klopp memimpikan sebuah "tim berisi orang-orang Scouse". Meski begitu, kita masih bisa sedikit memahami mengapa Liverpool membiarkan Jones pergi, karena ia hanya memiliki sisa kontrak satu tahun dan jelas sudah tidak bahagia lagi di Anfield. Bahkan pemecatan Arne Slot tampaknya tidak memperbaiki suasana hatinya selama musim panas, seperti digarisbawahi oleh perselisihannya soal ban kapten dengan Dominik Szoboszlai. Namun, meskipun Liverpool layak diapresiasi karena tetap bertahan dengan tuntutan biaya transfer mereka untuk Jones, kini sangat penting baginya untuk digantikan, karena bahkan dengan memperhitungkan perkembangan berkelanjutan Trey Nyoni, Liverpool sebenarnya sudah sangat kekurangan jumlah pemain dan kualitas di lini tengah. Dan jangan lupa juga bahwa Jones yang serbabisa sebenarnya merupakan salah satu opsi Slot yang lebih baik di bek kanan musim lalu! Nilai: C

    Untuk Inter: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Beppe Marotta bisa dibilang seorang ahli di bursa transfer dan CEO Inter itu mungkin merasa Jones merupakan bisnis yang bagus. Ingat, meskipun terasa seolah produk akademi Liverpool itu sudah ada sejak lama, usianya masih 25 tahun dan belum lama ini ia bermain cukup baik hingga mampu menembus skuad Inggris. Jones jelas terlihat cocok untuk lini tengah Christian Chivu, mengingat ia sangat mengesankan dalam menghadapi tekanan dan juga bekerja mati-matian untuk tim. Jadi, meskipun Jones jelas tidak memiliki ancaman gol yang sama seperti Scott McTominay, secara teknis ia bisa dibilang pemain yang lebih unggul, yang berarti ada peluang besar ia bisa terbukti sama suksesnya di Milan seperti pemain Skotlandia itu di Naples. Nilai: B+

    Untuk Jones: Perubahan suasana yang sangat dibutuhkan. Segalanya sudah terasa buntu bagi Jones di Anfield. Ia mandek, kariernya terhenti, dan frustrasinya terlihat jelas. Ada rumor tentang perselisihan dengan Slot dan dengan cepat menjadi jelas bahwa ia tidak akan mendapatkan menit bermain yang sangat ia dambakan di posisi favoritnya di lini tengah di bawah Andoni Iraola juga. Karena itu, transfer menjadi sebuah keharusan dan kepindahan ke Milan bisa menjadi tepat seperti yang dibutuhkan Jones. Tentu saja, kehadiran rekan senegaranya John Stones dan Djed Spence seharusnya membantunya cepat beradaptasi di San Siro, dan benar-benar tidak akan mengejutkan jika ia bersinar di Serie A, yang, dengan segala kelebihannya, tak bisa dimungkiri berada satu atau dua level di bawah Premier League. Nilai: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Agustus: Ezri Konsa (Aston Villa ke Arsenal, £55 juta)

    Untuk Villa: Aston Villa belum tentu akan kecewa dengan paket total senilai £55 juta ($75 juta) untuk seorang pemain yang memasuki dua tahun terakhir kontraknya. Ke depan, peluang untuk mendapatkan dana sebesar itu akan terbatas jika bek tengah Ezri Konsa bertahan, dan pada usia 28 tahun, ini mungkin adalah penawaran terbaik yang bisa mereka dapatkan, terlepas dari statusnya sebagai pemain internasional Inggris dan meski Villa sempat meminta £60 juta ($82 juta) pada satu tahap negosiasi. Namun, setelah kepergian Lucas Digne ke PSG pada awal musim panas ini, keluarnya Konsa membuat lini belakang Villa menjadi sangat tipis menjelang musim baru Premier League, sehingga mereka harus bergerak cepat untuk mencari pengganti. Ini juga menjadi kehilangan pemain kunci lainnya saat skuad Unai Emery terus terurai setelah Morgan Rogers dan Youri Tielemans masing-masing pindah ke Chelsea dan Man Utd, sementara ada ketidakpastian serius mengenai masa depan Ollie Watkins dan Emiliano Martinez. Nilai: C

    Untuk Arsenal: Ini adalah keputusan yang membingungkan dari Arsenal dan Mikel Arteta. Arsenal dikabarkan bertekad memperkuat sisi kanan lini belakang mereka setelah cedera yang menimpa bek tengah William Saliba dan bek sayap Jurrien Timber, tetapi sang manajer seharusnya sudah memiliki perangkat yang diperlukan untuk bertahan tanpa mereka dan menghemat banyak uang klub. Ben White dan Cristhian Mosquera sama-sama bisa mengisi posisi tersebut, sementara bek kiri utama Riccardo Calafiori pada dasarnya adalah seorang bek tengah, demikian juga Piero Hincapie, dan Myles Lewis-Skelly lebih dari mampu untuk mengisi sisi itu jika pemain lain digeser. Arsenal mungkin memang perlu melakukan perombakan dengan beberapa pemain bermain sedikit di luar posisi, tetapi sulit membayangkan hal itu akan begitu merugikan pertahanan yang sudah sangat terlatih ini. Mosquera tampil mengesankan dalam penampilannya yang terbatas musim lalu, tetapi Konsa kini menjadi penghalang langsung bagi perkembangannya, dan hal yang sama juga bisa dikatakan untuk lulusan akademi Marli Salmon. Ini jelas merupakan contoh Arteta menggunakan kekuasaan besar yang ia miliki di balik layar di Emirates, ketika klub menuruti keinginannya untuk mendapatkan pengganti berkualitas, dan Konsa tanpa diragukan adalah bek yang sangat bagus serta membawa kepemimpinan yang sangat berguna. Taktikus asal Spanyol itu memang membutuhkan kedalaman skuad dengan Arsenal bersaing di empat ajang, tetapi ini terasa seperti solusi mahal untuk masalah yang seharusnya bersifat jangka pendek. Nilai: C+

    Untuk Konsa: Tentu sulit menyalahkan Konsa karena pindah ke juara Premier League pada tahap kariernya saat ini ketika ia mencari lebih banyak gelar besar setelah menjuarai Liga Europa pada 2025-26, tetapi ia menghadapi persaingan nyata untuk memantapkan diri di London utara dalam jangka panjang. Tidak ada jaminan bahwa ia akan langsung menjadi starter di bek kanan mengungguli White, dan ia hampir pasti akan turun dalam urutan pilihan pada musim dingin nanti begitu Saliba dan Timber pulih dari operasi masing-masing dan dinyatakan cukup bugar untuk kembali. Kita tahu Arteta ingin bisa mengandalkan skuad yang dalam, yang terdiri dari para starter pasti dan apa yang ia sebut sebagai “finisher”, dan peran kedua itulah yang tampaknya kemungkinan besar akan dimainkan Konsa di Emirates. Namun, jika ia mengakhiri masanya di sana sebagai juara Premier League dan mungkin bahkan juara Eropa, ia mungkin tidak akan peduli sedikit pun. Nilai: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Agustus: Tijjani Reijnders (Manchester City ke Al-Qadsiah, £52 juta)

    Untuk City: Cukup luar biasa! City entah bagaimana berhasil meraih keuntungan kecil namun signifikan dari seorang pemain yang menjalani musim yang sangat buruk setelah tiba di Etihad dari AC Milan musim panas lalu dengan biaya £46,5 juta. Reijnders sebenarnya sempat memberi kesan positif pada awal kiprahnya di Premier League, mencetak satu gol dan membuat satu assist pada debutnya melawan Wolves Agustus lalu, tetapi mantan bos Pep Guardiola pada akhirnya hampir sepenuhnya kehilangan kepercayaan kepada pemain internasional Belanda itu, yang menghabiskan sebagian besar beberapa bulan terakhirnya di Manchester di bangku cadangan. Pergantian pelatih setelah itu juga tidak membantu memperbaiki peluang Reijnders untuk menghidupkan kembali kariernya di City. Sebaliknya, itu mematikan harapan apa pun yang ia miliki untuk membalikkan keadaan, dengan pemain 28 tahun itu dijual kepada penawar tertinggi untuk membantu mendanai rencana transfer pemain favorit Enzo Maresca, Enzo Fernandez. Jadi, meskipun orang tentu bisa berargumen bahwa pemain Belanda itu pantas mendapat lebih banyak waktu untuk membuktikan nilainya, City tidak akan pernah menolak tawaran semurah hati itu untuk seorang pemain cadangan. Nilai: B+

    Untuk Al-Qadsiah: Pernyataan ambisi lainnya, dan mungkin yang paling mencolok sejauh ini. Al-Qadsiah memiliki reputasi yang pantas sebagai salah satu klub ‘yo-yo’ dalam sepakbola Arab Saudi, tetapi merekrut Reijnders merupakan bukti ambisi serius dari pemilik klub yang sangat yakin Brendan Rodgers mampu memimpin perburuan gelar musim ini. Pria Irlandia Utara itu memang telah melakukan pekerjaan yang sangat baik sejak mengambil alih pada Desember lalu, dengan Al-Qadisah finis di posisi keempat Saudi Pro League 2025-26 berkat, dalam porsi besar, rekor tak terkalahkan klub selama 17 pertandingan. Apakah mantan bos Liverpool itu bisa mengulang performa domestik seperti itu sambil juga menghadapi kampanye AFC Champions League Elite pertama dalam sejarah klub masih bisa diperdebatkan. Namun, kedatangan pemain berkualitas internasional seperti Reijnders hanya semakin memperkuat persepsi bahwa tim yang didukung Saudi Aramco itu, yang segera akan pindah ke stadion baru berkapasitas 47.000 penonton, adalah kekuatan yang sedang bangkit di SPL. Nilai: A

    Untuk Reijnders: Keputusan yang membingungkan, terutama pada tahap kariernya saat ini. Reijnders meninggalkan Milan menuju Manchester karena ia ingin bersaing untuk meraih gelar-gelar terbesar di level klub. Jadi, mengapa sekarang ia memutuskan menghabiskan apa yang seharusnya menjadi masa puncak karier profesionalnya dengan bermain di Arab Saudi? Bukan berarti ia tidak punya peminat lain. Tentu saja, Reijnders bukan pemain papan atas pertama yang tergoda oleh kekayaan yang ditawarkan di SPL, dan ia jelas tidak akan menjadi yang terakhir. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ia pada akhirnya akan menyesali keputusannya dari sudut pandang olahraga. Reijnders adalah gelandang bertalenta teknis dengan naluri mencetak gol, ia jelas terlalu bagus untuk Al-Qadsiah dan ada risiko yang sangat nyata bahwa kepindahan ini pada akhirnya akan merusak harapannya untuk mewakili Belanda di Kejuaraan Eropa berikutnya. Di usia 28 tahun, waktunya di level tertinggi mungkin sudah berakhir. Nilai: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Agustus: Rodri (Manchester City ke Barcelona, €75 juta)

    Untuk Man City: Kepergian Pep Guardiola dan legenda klub seperti Bernardo Silva serta John Stones saja sudah akan cukup menyakitkan bagi para pendukung setia City, tetapi kehilangan pemain terbaik mereka akan memicu ketakutan yang nyata. City terasa pasti akan mengalami penurunan tanpa Rodri, yang merupakan denyut nadi tim dan sosok pemimpin yang tak tergantikan. Berperan sebagai pelindung utama lini pertahanan sekaligus playmaker dari lini dalam, Rodri mendorong kesuksesan City di bawah Guardiola. Faktanya, City memenangi 74,1% pertandingan Premier League mereka saat gelandang Spanyol itu mengendalikan lini tengah, dan angka itu merosot menjadi 61,9% saat ia absen. Rodri juga tampil menentukan dengan mencetak gol-gol di laga-laga terbesar, termasuk gol kemenangan di final Liga Champions 2023 dan dalam beberapa penentuan gelar Premier League. Terlepas dari banderol £116 juta ($156 juta), Elliot Anderson tidak memiliki permainan komplet yang sama, dan calon tambahan Ayyoub Bouaddi masih terlalu muda serta kurang berpengalaman untuk diharapkan mengisi kekosongan itu. Ini tak ubahnya pukulan mimpi buruk bagi penerus Guardiola, Enzo Maresca, yang menghadapi tugas sangat besar untuk menyesuaikan cetak biru taktik City dan memastikan mereka tetap bisa bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Nilai: F

    Untuk Barcelona: Perekrutan pernyataan yang mengirimkan gelombang kejut ke sepak bola Eropa. Barca sebenarnya sudah menjadi favorit kuat untuk memenangi gelar La Liga ketiga secara beruntun, tetapi sekarang itu terasa seperti kesimpulan yang sudah pasti. Real Madrid akan terguncang setelah melihat target utama mereka justru bergabung dengan rival abadi mereka, dengan Rodri memilih proyek Hansi Flick yang sudah mapan ketimbang pekerjaan restrukturisasi Jose Mourinho di ibu kota Spanyol. Rodri bisa jadi merupakan kepingan terakhir dalam teka-teki bagi Barca untuk meraih gelar Liga Champions pertama mereka sejak 2015; ia adalah gelandang jangkar terbaik dalam permainan ini dan sosok yang sempurna untuk membawa stabilitas ke susunan pemain Flick. Lawan-lawan Barca pasti juga akan jauh lebih sulit menembus mereka dalam fase transisi dengan Rodri menyapu semuanya. Pemain 30 tahun itu juga semestinya bisa langsung beradaptasi, mengingat skuad Barca dipenuhi rekan-rekannya dari tim nasional Spanyol. Mereka perlu bertindak setelah kehilangan Frenkie de Jong, yang dikabarkan menghadapi perjuangan untuk kembali bermain sebelum akhir tahun setelah mengalami kerusakan ligamen lutut, dan Rodri adalah solusi impian. Rasanya tidak berlebihan untuk menyebut Barca bisa mendominasi di level domestik dan kontinental dalam dua atau tiga tahun ke depan sekarang setelah mereka memiliki pemenang Ballon d'Or 2024 itu untuk mengendalikan permainan. Nilai: A+

    Untuk Rodri: Ini adalah langkah berikutnya yang natural bagi Rodri setelah keberhasilannya menjuarai Piala Dunia 2026 dan memenangkan Golden Ball bersama Spanyol. Membantu City melewati periode transisi tidak sebanding dengan kesempatan membawa Barca kembali ke puncak permainan, dan tidak ada tim lain yang lebih cocok dengan prinsip-prinsip taktik yang begitu ia kenal di bawah Guardiola. Ini juga merupakan kepindahan yang bisa memungkinkan Rodri kembali ke puncak kondisi fisiknya. Cedera serius telah mengganggu karier mantan bintang Atletico Madrid itu dalam beberapa tahun terakhir, dan kembali ke lanskap La Liga yang tidak terlalu menuntut secara fisik semestinya membantu ketahanannya di level tertinggi. Setelah sudah memenangi dua trofi besar bersama pemain-pemain seperti Pedri, Gavi, Lamine Yamal, dan Dani Olmo di level internasional, transisi ke Camp Nou semestinya berjalan mulus bagi Rodri, yang akan diharapkan mengisi peran diktator serbabisa yang sama seperti yang ia jalani dengan sangat baik bersama Spanyol dan City selama tujuh tahun terakhir. Telah dilaporkan bahwa Real menawarkan paket finansial yang jauh lebih menarik kepada Rodri, tetapi ia membuat keputusan yang tepat dengan memilih lingkungan yang lebih sehat dan lebih aman di Camp Nou, tempat ia kini bisa menulis bab paling sukses dalam karier gemilangnya. Nilai: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Agustus: Ferran Torres (Barcelona ke Paris Saint-Germain, €50 juta)

    Untuk Barcelona: Ferran Torres tidak pernah mendapatkan cinta dari para pendukung setia Barca seperti yang ia rasa pantas ia dapatkan, tetapi alasan di balik itu tidak sulit dipahami. Mantan pemain andalan Man City tersebut mencetak 65 gol yang terbilang bagus selama empat tahunnya di Camp Nou, termasuk catatan terbaik dalam kariernya, 21 gol di semua kompetisi, pada musim lalu saat tim asuhan Hansi Flick berhasil mempertahankan gelar Liga. Namun, ia dianggap sebagai pemain serbabisa dan kerap membuat para suporter sangat frustrasi dengan penyelesaian akhirnya yang tidak konsisten. Di satu sisi, menjualnya adalah langkah berisiko karena Barca memang sudah kekurangan pemain depan setelah kepergian Robert Lewandowski, tetapi di sisi lain, tidak akan pernah ada kesempatan yang lebih baik untuk mencairkannya. Nilai Torres mencapai titik tertinggi sepanjang masa setelah gol penentunya di final Piala Dunia 2026 untuk Spanyol, dan tawaran €50 juta dari PSG setelah itu terlalu bagus untuk ditolak. Ya, jumlah itu memang sedikit lebih rendah dari €55 juta yang diinvestasikan Barca untuk Torres saat merekrutnya dari City, tetapi kontraknya akan habis musim panas mendatang, dan mereka harus membayar tambahan €8 juta kepada klub Premier League tersebut jika mengikatnya dengan perpanjangan kontrak karena klausul spesifik dalam kesepakatan itu. Melepas gajinya yang besar dari neraca juga membantu Barca menuntaskan kesepakatan untuk Rodri, yang akan menjadi tambahan skuad yang jauh lebih berdampak daripada Torres sebelumnya. Nilai: B+

    Untuk PSG: Torres mungkin tidak akan pernah masuk ke kategori pesepakbola individu elite, tetapi mendapatkan juara dunia yang serbabisa pada puncak kariernya dengan biaya yang masuk akal tetap merupakan keuntungan besar bagi PSG. Torres juga sangat cocok secara taktis untuk Luis Enrique, yang memberikan debut senior internasionalnya bersama Spanyol kepada sang penyerang pada 2020. Fleksibilitas posisi menjadi fondasi kesuksesan PSG di bawah Luis Enrique, dan Torres adalah salah satu pemain yang paling fleksibel, mampu bermain di tengah maupun di kedua sayap. Ia juga memiliki hubungan yang nyaris telepatis dengan sesama kompatriotnya, Fabian Ruiz, yang semestinya langsung membuahkan hasil bagi juara Eropa dua musim beruntun tersebut. Sangat mungkin Torres akan lebih produktif di Ligue 1 daripada saat ia bermain di lingkungan Liga yang lebih kompetitif, dan pengalamannya yang luas di panggung besar juga akan membuatnya menjadi opsi bagus di Liga Champions. Torres memang bukan pengganti sepadan untuk Goncalo Ramos, tetapi ia berpotensi memberi PSG lebih banyak daripada yang diberikan striker Portugal tersebut, terutama dalam hal pergerakan cerdas di sepertiga akhir lapangan. Nilai: A-

    Untuk Torres: Pahlawan Piala Dunia Spanyol itu akan melihat kepindahan ini sebagai sebuah peningkatan, sekaligus sebagai konfirmasi bahwa ia benar saat secara terbuka menyoroti kurangnya perkembangan dalam pembicaraan kontrak dengan Barca, yang bisa dimengerti. PSG sedang memburu status sebagai klub kedua yang mampu menjuarai Liga Champions tiga kali beruntun di era modern, sementara Barca belum memenangi kompetisi itu sejak 2015, saat mereka masih memiliki Luis Enrique. Namun, kenyataannya situasi Torres di Paris tidak akan berbeda dari yang ia alami di Catalunya. Trio lini depan terkuat PSG, yang akan selalu dipakai lagi oleh Luis Enrique dalam laga-laga paling penting, terdiri dari Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue di kedua sayap, serta Ousmane Dembele di tengah. Jika Torres berpikir ia akhirnya akan muncul sebagai tokoh utama di Parc des Princes setelah begitu lama berada dalam bayang-bayang pemain seperti Lewandowski, Raphinha, dan Lamine Yamal di Barca, ia sangat keliru. Luis Enrique mungkin bisa memberinya menit bermain lebih banyak di liga, tetapi Torres tidak akan menjadi sosok yang esensial di Liga Champions. Bergabung dengan PSG tidak akan meningkatkan warisannya, itu hanya akan makin menegaskan statusnya sebagai pemain rotasi. Torres mungkin akan segera menyadari bahwa rumput tidak lebih hijau di tempat lain, dan bahkan menyesali keputusannya meninggalkan zona nyamannya di Barca, yang kini tampak berada dalam posisi lebih baik untuk bersaing dengan PSG demi kejayaan Eropa tanpa dirinya. Nilai: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, €40 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham telah menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis burukbagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil tidak menjualnya ke rival Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan merupakan salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk meminta biaya yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan para suporter memburuk sebagai akibatnya, dan bisa dibilang dia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sekaligus mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka tetap punya stok yang bagus di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk membangun ulang tim dengan baik di bawah Roberto De Zerbi kini lebih besar setelah dia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico racikan Diego Simeone. Dia adalah bek agresif yang suka bermain maju dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti dia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi dengan ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Dia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan berupaya menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil menghadirkan kemampuan kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya perpaduan yang sempurna, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico memperkecil jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang selama ini sulit diraih. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga merupakan bonus besar. Itu berpotensi memberi Atletico ruang untuk menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa transfer ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga termasuk klub yang tertarik pada Romero, tetapi dia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan keberhasilannya memaksakan transfer ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan dia akan mendapat apresiasi di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah dia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai liabilitas karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah langkah ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing untuk trofi dan bersinar di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa memberinya panggung itu, meskipun mereka tampaknya mulai bangkit lagi dengan De Zerbi sebagai pelatih. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi ini dimainkan dengan tempo yang lebih taktis yang akan memudahkannya memotong jalur umpan dan membaca permainan. Dia juga memiliki empat rekan setim di timnas Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Agustus: Mika Godts (Ajax ke Paris Saint-Germain, €55 juta)

    Untuk Ajax: Pukulan telak, tetapi dorongan besar bagi kas klub. Direktur teknik Ajax, Jordi Cruyff, bahkan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa mereka berharap bisa mempertahankan Godts setidaknya untuk satu tahun lagi. Winger itu praktis menjadi satu-satunya secercah cahaya di tengah suramnya kampanye 2025-26 klub Amsterdam tersebut. Godts adalah satu-satunya anggota skuad yang menembus dua digit untuk gol (17) dan assist (15). Jadi, kehilangan dirinya setelah dimulainya musim Eredivisie yang baru jelas merupakan kemunduran besar. Namun, seperti yang pada dasarnya diakui Cruyff, Ajax memang tidak berada dalam posisi untuk menolak uang sebesar yang diajukan PSG untuk aset paling berharga mereka. Inilah realitas finansial brutal yang sudah lama mereka hadapi, dan harapannya adalah talenta top terbaru yang lahir dari lini produksi Ajax, Abdellah Ouazane, akan membantu mengisi kekosongan yang ditinggalkan Godts, yang juga perlu dicatat direkrut saat berusia 17 tahun dari Genk pada 2023 hanya dengan €1 juta. Dalam arti itu, Ajax akan terus melakukan apa yang biasa mereka lakukan, tetapi apakah saat ini mereka punya kualitas yang cukup di lini serang untuk kembali ke Liga Champions tahun depan kini benar-benar layak diperdebatkan. Nilai: B-

    Untuk PSG: Tanda paling jelas sejauh ini bahwa Bradley Barcola sedang menuju pintu keluar klub. Kecurigaan sejak awal adalah bahwa PSG sangat terbuka untuk melepas penyerang Prancis itu, yang menjadi pihak yang tersisih di lini depan musim lalu, dengan Barcola berulang kali mendapati dirinya berada di bangku cadangan dalam laga-laga besar. Namun, juara Eropa dua kali berturut-turut itu dengan cerdik terus menggantung klub-klub seperti Liverpool sementara mereka memperkuat lini serang dengan pemain-pemain seperti Maghnes Akliouche, Ferran Torres, dan kini Godts sebelum menjual Barcola kepada penawar tertinggi. Hal terbaiknya adalah kepergian pemain berusia 23 tahun itu kemungkinan akan menutup biaya gabungan Aklouche, Torres, dan Godts, yang seharusnya memberikan pelapis berkualitas untuk winger kiri utama Khvicha Kvaratskhelia. Nilai: A

    Untuk Godts: Bisa dibilang ini ujian pamungkas atas kualitasnya. Lagipula, jika Barcola saja tidak bisa mengunci tempat starter reguler di tim bertabur bintang milik PSG, peluang apa yang dimiliki Godts untuk melakukan hal itu? Pemain berusia 21 tahun itu memiliki pengalaman Liga Champions yang terbatas, hanya delapan penampilan, dan bahkan tidak masuk skuad Belgia untuk Piala Dunia musim panas ini di Amerika Utara. Tentu saja, bisa dikatakan bahwa Godts hampir pasti akan mendapat manfaat dari berlatih bersama pemain-pemain seperti Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele, dan dia semestinya mendapatkan cukup banyak menit bermain di Ligue 1 dan Coupe de France ketika Luis Enrique mengistirahatkan para pemain kuncinya sebelum dan sesudah aksi mereka di kompetisi Eropa tengah pekan. Namun, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah ini benar-benar langkah yang tepat bagi Godts pada tahap kariernya yang krusial dan formatif ini, meskipun mungkin tidak ada tempat yang lebih baik di planet ini saat ini bagi seorang winger untuk mempelajari apa yang dibutuhkan agar bisa berkembang di level tertinggi. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, €30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamat di saat-saat terakhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu diperkirakan hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari jumlah itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah kehilangan pemain kunci Denzel Dumfries ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu mampu menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka diberi banderol £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia kini pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meskipun pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pertandingan pun dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta diberi label sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirting dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan difavoritkan untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah reputasinya meningkat drastis di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, £18 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah tuntutan mereka selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea senilai £15 juta ($20 juta). Faktanya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria menjelaskan bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan tepat sosok prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka mematok harga jauh lebih tinggi. Meski begitu, uang itu setidaknya akan membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun lanjutan dari finis di peringkat kedelapan La Liga untuk dua musim beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah Marc Cucurella pergi dengan cepat ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya soal apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi kekosongan besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu pemain terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Paket total €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meski ini pada akhirnya bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah bos Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang bermain proaktif dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu dan bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mendapatkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan diberi banyak kesempatan untuk tampil mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dikabarkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara La Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak mengandalkannya sebagai jangkar lini belakang. Kenyataan pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan adanya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dikabarkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini belakang setelah Ibrahima Konate pindah secara gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih dalam proses pemulihan menuju kondisi kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa bermain sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga memiliki riwayat cedera yang tidak mulus, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kerja sama yang solid dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dikabarkan enggan membayar £60 juta untuk target sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan England itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain secara reguler dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung masih dicari klub elite Eropa lainnya mengingat kesulitannya menjaga konsistensi, dan ia akan menyadari konsekuensi potensial jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragu, dengan harapan bisa kembali benar-benar menikmati sepak bolanya, setelah melewati periode sulit tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan gegap gempita suporter Anfield tentu akan memberinya dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kehadiran udara yang nyata untuk pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal yang baru ini bisa jadi persis seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya begitu banyak dikritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, €36 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan dana yang cukup signifikan untuk seorang bek tengah yang sejak menembus tim utama pada 2021 tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on itu merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat pemain binaan mereka sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit yang dialami klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim saat dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea sudah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill juga sudah kembali fit setelah mengalami ruptur ACL, sehingga penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak mampu menolak godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu juga sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski dia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis penggemar Chelsea, sementara sebagian lainnya lebih memaklumi karena keterikatannya dengan klub selama 19 tahun. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi memang cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah memang pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama mencoba mendapatkan uang dari dirinya; dia menolak kepindahan ke Nottingham Forest pada 2023 ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil impresif, sebelum dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diidamkan di Eropa, di tepi Danau Como. Tak akan mengejutkan jika ia bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta memang meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini situasinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan anyar Sean Steur mengisi peran Guimaraes pada usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah pencetak gol terbanyak Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan sering mengangkat rekan-rekan setimnya dalam momen-momen sulit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku pelatih, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun di atas kembalinya Arsenal ke puncak sepakbola Inggris yang telah lama dinantikan. Guimaraes bisa dengan mudah dimainkan bersama Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke lini serang dan agresivitas lebih besar dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalaman yang ia miliki dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang disukai Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka kembali berhadapan dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa menyisakan keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam hal pengaruh yang sangat menentukan, meski itu terjadi sebelum tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok pujaan yang dirancang khusus untuk pendukung setia Arsenal, seseorang yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang menempel padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa kembali menemukan ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa beradaptasi dengan cepat. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dalam kondisi kepercayaan diri yang makin terkuras dan dengan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga bisa saja tetap tidak membutuhkan Mastantuono bahkan jika ia tampil baik di Fiorentina, setelah merampungkan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan pilihan skuad. Bisa dikatakan Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah bagi Fiorentina saat mereka berupaya bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi besar dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa bermain sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan termotivasi untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas dari Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono berkembang di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan catatan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan karena cedera pangkal paha yang terus berulang, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja itu masih perlu banyak pendewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, jadi mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds United, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki kampanye baru, klub justru mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung membuat kiper muda Inggris itu turun lagi dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi karena tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimentalitas, dan dari sudut pandang finansial mereka akan sangat puas karena berhasil meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon No.1 Inggris di masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain berusia 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Paket total senilai £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menjalani satu musim penuh tak lebih dari sekadar pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds bisa saja menagih salah satu raksasa Eropa dua kali lipat dari jumlah itu dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia benar-benar punya peluang untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru, setelah secara terbuka berbicara tentang perlunya bermain lebih banyak musim lalu, dan ia akan berharap inilah transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia bisa mengangkat posisi Leeds di klasemen sambil menarik perhatian Thomas Tuchel, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah dimasukkan ke skuad Piala Dunia milik pelatih asal Jerman itu meski berstatus sebagai pelapis di City. Beberapa orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang Newcastle atau klub-klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga jauh lebih ringan. Ia diam-diam akan yakin bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraih keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru Anda datangkan setahun lalu merupakan bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Sosok seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande menjadi kekuatan pendorong di balik laju Leipzig menuju finis peringkat ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukanlah tim yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan besar; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tampil apik di Real, hal itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya menjadi satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan belum akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbaguna untuk bermain di kedua sisi. Ada anggapan bahwa remaja ini direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil itu, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi partner yang sempurna bagi bek sayap yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pemahamannya terhadap La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menandai lonjakan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar biasa bahkan tidak mengetahui keberadaan Diomande pada saat yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin akan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan kontribusi 23 gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia kemudian menyusul, dan Diomande tampil sangat baik di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah menjadi target banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah seharusnya mungkin meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sepadan dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, bukan hal mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Bintang Mesir itu hanya mampu mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi ketika Liverpool terpuruk ke peringkat kelima di Premier League dan gagal meraih trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyerang Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di atas lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak barunya yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diputus atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Gagal bahkan mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta transfer terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah jelas sudah lewat pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig abad ini dan masih jauh berada di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan para rival utama setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga semestinya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun koneksi dengan Paul Onuachu, yang berbagi Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan menjalani kiprah yang kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun Anda melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para penggemarnya yang paling setia menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan cara yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang tentu sangat memberatkan mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang agak aneh bagi Brentford, yang sejak awal memang kecil kemungkinan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Meski begitu, pemain internasional Inggris itu merupakan bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Gtech Stadium musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya pun meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan transfer mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang cenderung sepi, Brentford kini masuk pasar dengan langkah besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya £41 juta ($55 juta), yang menjadi rekor klub, untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka bisa berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Sebagai kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya, serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel sebagai salah satu dari banyak pengagumnya, Henderson akan membawa seluruh atribut yang dicari Chelsea dalam upaya menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dari sisi permainan, sangat jelas bahwa pemain 36 tahun itu direkrut bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, musim lalu ia menunjukkan bahwa dirinya masih bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengetahuannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap gagal. Namun, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan tetap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan akibat insiden aneh setelah laga 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu tampaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti pasti sangat menarik baginya pada tahap kariernya yang penuh cerita ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan membantu mengantarkan era baru di sana ketika Chelsea berusaha merombak kultur mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terikat hingga usia 38 ketika ia juga mungkin pensiun, menjadi pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, £34 juta)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, sebuah nilai yang signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak awal musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi baik sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka menjadi sesuatu yang tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup mudah bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi dia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco awalnya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknis berlimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampaknya jika Enzo Fernandez akhirnya dibujuk pindah ke Real Madrid, dan dia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai: B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak dia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat dia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisi ke lini tengah di Strasbourg memaksanya mengembangkan aspek fisik dalam permainannya. Kali ini dia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menantang juga akan sangat berguna bagi Barco, terlepas dari fakta bahwa dia hanya bermain 19 menit di turnamen tersebut untuk Argentina. Dia mungkin juga harus terbiasa dengan peran terbatas di Chelsea, tetapi jika dia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dari proyek BlueCo yang ambisius dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besarnya pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam sepanjang sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terutama ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang layak, terlebih dengan penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami robekan ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas siapa yang akan mereka incar di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang ‘matang’ dan ‘tangguh secara emosional’, saat mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah kampanye yang lagi-lagi sangat mengecewakan di bawah kepemimpinan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam kadar melimpah meski kini berada di senja kariernya. Kehadirannya juga bukan sekadar menambah jumlah pemain. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menuntaskan kampanye pencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, dengan catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Ia bahkan sudah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya lahir untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Ia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti The Blues harus bekerja terkait pemain yang akan dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang mereka miliki. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberi kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Ia kini bisa menambahkan Chelsea ke dalam CV-nya yang sudah mengesankan, tempat di mana ia akan mendapat kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati dalam diri Xabi Alonso dan, kemungkinan besar, akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti saat klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Ia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar ia mendapat banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara ia juga seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, ia mungkin akan mendapat satu kesempatan lagi bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya ia berbagi koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna baginya, begitu pula bagi Delap jika The Blues mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dipastikan pada akhir musim klub, tetapi sejujurnya itu memang tak terelakkan. Bek tersebut diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang sejak awal membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah tak lagi menjabat, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi perjuangan berat untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski begitu, bek tengah tersebut tetap menikmati masa 10 tahun yang gemilang di Etihad, menjadi sosok kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit diraih. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi berpisah jalan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun kemungkinan tidak akan besar. Setelah pemain 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City barangkali juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat riwayat cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah ini bagi Inter, meski ia didatangkan dengan status bebas transfer. Namun, mereka akan berharap telah mengurangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah daripada yang ia terima di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Pada performa terbaiknya, ia tetap menjadi salah satu bek tengah dengan kemampuan mengalirkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A adalah semacam tempat ideal bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain untuk beberapa tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga sangat mungkin memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan klub-klub seperti Chelsea dan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan tetap bersaing memperebutkan gelar-gelar besar di level domestik maupun Eropa bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones bisa saja memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum genap dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat ia berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka hingga tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu, sekali lagi membuktikan model bisnis mereka. Bek tengah tersebut berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace pasti sudah mengantisipasi minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang sedang melonjak, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan pembukuan setelah Palace mengeluarkan banyak dana pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan upaya mereka untuk menambah pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tak satu pun dari kumpulan opsi yang ada benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya sedikit berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu kemungkinan akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) masih merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah teruji di Premier League dan merupakan pemain timnas senior Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, yang perlu dilakukan adalah menyingkirkan pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan bermain di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan ia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan kukuh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; ia tetap berada di ibu kota, dan ia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain utama Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi sosok favorit kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang begitu penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim ini. Benar-benar semuanya mengalir lewat dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas apakah nilai transfer yang sebenarnya adalah £116 juta atau £130 juta, Forest mengatakan yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang luar biasa besar untuk seorang pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam transfer ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, memang harus begitu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain 30 tahun tersebut. Lagi pula, bukan berarti Nico Gonzalez atau Matheus Nunes pernah benar-benar meyakinkan di peran No.6. Anderson tampak cocok, meski begitu. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak sangat cocok untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri, ini adalah contoh paling nyata dari ‘pajak Inggris’. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Tetapi, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. City jelas tidak mungkin harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson tidak akan menjadi gelandang muda Inggris berbakat pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan sangat, sangat besarnya dalam situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian seputar era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari skuad mereka secepat ini pada musim panas ini, pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa singkatnya yang mudah dilupakan selama satu musim di London barat serta banderol klub yang mencapai £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu, dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim untuk menuntaskan transfer keluar dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk pinjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain asal Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak berdurasi empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilai transfernya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu sangat mereka sukai, terlebih setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama membela Chelsea, ini adalah langkah yang akan menyalakan alarm bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya tentu sang ahli taktik asal Spanyol itu bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan percaya diri yang dulu membuatnya begitu menonjol saat masih di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu menyamai angka-angka serangan milik Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, dengan nominal yang kemungkinan besar juga tinggi. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari kesepakatan Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran pemain jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Mendapat awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain-pemain yang sebelumnya tampil di bawah harapan, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanannya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia di Villa Park menaruh ekspektasi sangat besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru ini. Garnacho juga pasti waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman dengan kewajiban beli bersyarat yang terlihat sangat mudah dipenuhi; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan kualitasnya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meski Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge pasti sangat senang dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi tim Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas usai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain tim nasional Yunani itu menikmati musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan mencatat total menakjubkan 51 kontribusi gol, yakni 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko dalam transfer ini, meski biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat buruk dalam periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meskipun saat itu ia masih sangat muda dan Norwich sudah menuju degradasi, sehingga tetap akan ada tanda tanya apakah ia mampu menerjemahkan performanya di Belgia ke sepakbola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya ia semestinya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna pada awalnya. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger tersebut kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan minat mereka, sehingga ia pasti sangat gembira transfer ini akhirnya terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya memiliki satu tahun tersisa dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menunjukkan konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga layak dipuji karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Sebuah perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun soal urusan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi kredit patut diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi ia masih baru 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Hansi Flick percaya ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari pemain yang diberinya debut internasional lima tahun lalu itu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang tepat. Adeyemi tampak seperti calon superstar ketika ia bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi semuanya tidak pernah benar-benar berjalan untuknya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilainya. Bahkan, Anthony Gordon akan dituntut jauh lebih besar pada fase awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah, karena ia memiliki fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang benar-benar penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Jika Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak akan tampil di kompetisi Eropa mana pun. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lebih lanjut bahwa para pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Transfer yang luar biasa. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara pada musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran yang disebabkan kegagalan musim lalu untuk lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan salah satu anggota ‘bomb squad’ Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum penutupan bursa transfer, dan dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah adanya perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez, dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu hampir sepenuhnya akan menutup biaya perekrutan Rogers. Tidak bisa disangkal bahwa Chelsea telah membayar jauh terlalu mahal untuk pemain berusia 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya mencetak satu gol dalam 22 penampilan untuk Inggris. Namun, lini depan yang berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa sangat berbahaya di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah menetapkan hati untuk pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri lini serang Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa ia terpikat oleh Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain-pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Adilnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena ia kini bisa bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda di Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi ‘cold’ dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu benar-benar tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh pertandingan Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke starting XI, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di posisi keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki sisa kontrak dua tahun, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta sangat sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati selesai. Karena itu, mereka layak mendapat pujian karena bergerak dengan sangat tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki jam terbang yang sangat tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United dipatok harga terlalu tinggi untuk target-target utama transfer lini tengah mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan dia menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia bisa saja terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis kesempatan yang mungkin bahkan dia sendiri pikir sudah lewat. Tielemans sudah lama diperkirakan akan bergabung dengan salah satu klub elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, hal itu benar-benar tidak terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level yang berbeda dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan empat besar Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya mungkin terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi secara signifikan. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Ini adalah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan signifikan dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing direbut Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih kepada Santos saat berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya mengejar Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka telah membayar terlalu mahal untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti begitu bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, di usia 22 tahun, dia masih punya banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim di mana dia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'menit bermain reguler di tim utama'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit di Old Trafford dibanding yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa dia membutuhkan awal yang baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada sang pemain untuk memastikan dia mampu memantapkan dirinya sebagai figur penting di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung membayangkan klub milik negara mereka akan menjadi jawaban Inggris terhadap Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim yang ada, benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi fans adalah ini mungkin bahkan belum menjadi paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan hengkang dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan rekor biaya transfer mereka lagi untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak akan dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang internasional Italia itu tanpa diragukan lagi telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk bersinar di bawah sesama orang Italia, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level tertinggi tetaplah sebuah perjudian, dan Spurs sangat membutuhkan perjudian ini membuahkan hasil. Namun, untuk saat ini, fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hati-hati/pelit di pasar transfer di bawah pengawasan mantan ketua eksekutif Daniel Levy, kini mereka melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Langkah yang paling tidak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang tetap mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tak pernah ada peluang bagi klub Serie A untuk memiliki uang yang cukup demi memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah kelahirannya, dan klub-klub elite Inggris pun bisa dimengerti mundur karena harga yang dipatok Newcastle. Akibatnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia sekarang akan menghabiskan tahun-tahun terbaiknya, yang jelas terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu adalah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berjalan baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Keputusan Inter untuk memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka memang patut dipertanyakan, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang kemudian dijalani menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski begitu, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang sebenarnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk pemain yang masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya. Bagaimanapun, Inter mungkin memang tak punya banyak pilihan; saat pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang dipatok €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti satu lagi bisnis yang sangat cerdik dari Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah di tengah upaya menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi tersebut yang dapat dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga jelas bukan alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit membantah bahwa ia tak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan utama mengapa Dumfries ingin klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan sebagai wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi transfer besar terakhirnya, dan banderol murahnya berarti tekanan di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya sempat melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka yang persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian yang jarang mereka terima. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi penegasan lagi bahwa klub benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, dengan yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam posisi seperti itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain di berbagai peran dan sudah lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Jelas pula bahwa Roberto De Zerbi menganggapnya sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada nuansa keputusasaan yang tak terbantahkan dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang kita lihat dari ketertarikan mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, bertekad melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menangkis minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan harus segera berhasil, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul pemilik klub. Memang, untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati level kompatriotnya sesama pemain 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa ia bisa mencapai level tersebut. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini terasa seperti kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar dalam sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berlabuh di Tottenham, tim yang finis satu posisi dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini tampak seperti langkah yang agak menyamping. Namun, klub London utara itu semestinya jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih asal Italia itu benar-benar akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak satu pun pihak terkenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan starter, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode itu. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV seharusnya menunggu hingga setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap merupakan bayaran yang bagus untuk pemain yang didatangkan dari Genk seharga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang itu juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya bersama Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama dikerjakan Bayern. Ini bukan langkah reaktif terhadap seorang pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, kerja keras, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat apa pun yang membuat penilaian itu patut diragukan. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian penggemar sepakbola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah merampungkan kepindahan "impian" yang klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski menembus susunan starter yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa terbukti menjadi semacam mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia dengan wajar percaya bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sepakat, karena Saibari tanpa diragukan lagi tampak lebih cocok untuk gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi transaksi cerdik bagi Atalanta. Paket senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk melepasnya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa pinjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan memberi dampak di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu klub-klub seperti Inter dan Chelsea menyatakan minatnya, perhatiannya berubah dan mempertahankannya selalu tampak akan menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan sekadar pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya diperkirakan luas akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi dalam pengertian tersebut ini jelas sebuah keberhasilan besar. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan kuat, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A untuk 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya sesuai dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea membayar terlalu mahal. Itu adalah angka yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan pada usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang cukup bagus di level tertinggi. Karena itu, transfer ini tetap mengandung sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya sempat ia bela saat kecil dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki seluruh atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi sepakbola Inggris. Ia akan termotivasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia bisa saja diyakinkan oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu pasti tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang sebesar itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sempat diproyeksikan sebagai jawaban atas masalah lini serang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi pemain Portugal itu. Demikian pula fakta bahwa di level internasional ia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim top dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan nilai €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mengumpulkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terutama untuk tim Milan yang jelas bukan klub dengan dana berlimpah. Karena itu, suporter, pundit, dan jurnalis di Italia kini sibuk mencoba mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Walaupun transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memunculkan banyak teori konspirasi, sementara juga disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya transfer tertinggi dalam sejarah klub untuk Ramos. Sekali lagi, agar jelas, kami memang merasa ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia seharusnya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinanti bagi sosok yang terus-menerus menjadi pelapis untuk akhirnya menjadi pemeran utama. Kami mengira saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mengandalkan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia sendiri tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya juga mirip di Paris, di mana konsensus umum menyebut bahwa meskipun PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanyalah sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang pemain pengganti yang cukup memberi dampak. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan terhadap dirinya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meskipun ini memang biaya transfer yang besar, nilainya benar-benar masif untuk ukuran klub Serie A. Kini giliranmu, Goncalo, inilah saatnya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub terbaik dalam hal menjual pemain dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Transfer ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium akan habis hanya dalam 12 bulan. Karena itu, mereka tentu akan sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa nilainya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana itu untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja sama dengan Van Hecke selama waktunya di Brighton, tetapi tetap saja ada kesan bahwa Tottenham telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah laporan-laporan itu muncul dan menyebut Brighton menilainya di angka £70 juta, terlepas dari fakta bahwa ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Rasanya transfer dengan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis semestinya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengah Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League, yang pada usia 26 tahun masih belum mencapai puncaknya, memiliki kualitas umpan yang bagus, serta punya daya juang dan kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka kurang. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk kemitraan bek tengah baru dengan rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti minat mereka yang sempat dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai 'Big Six', Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan pelatih asal Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang seharusnya membantunya cepat beradaptasi. Satu-satunya arah bagi Spurs sekarang memang ke atas setelah satu lagi kampanye domestik yang buruk, dan duet dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan menjadi periode transisi setelah mereka lolos dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu seharga hanya €5 juta, tetapi tim asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Itu berarti €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub seukuran Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu membuat Osasuna tak punya ruang untuk menentukan nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah perekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub asal Tyneside tersebut kabarnya sudah diterima. Karena itu, Liverpool tentu sudah melihat ini sebagai semacam kudeta transfer, tetapi mereka juga akan sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberi kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang langsung dengan kecepatan tinggi yang juga bekerja keras dalam bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu kabarnya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia juga harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama mendapat tawaran yang diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz rasanya sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini akan menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan output keseluruhannya dengan Liverpool masih diperkirakan akan mengejar pesulap sayap RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat fleksibilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim juara 2024-25, maka mereka akan bisa mendapatkan biaya transfer yang layak ketika waktunya berpisah tiba. Namun, pada akhirnya pemain Prancis itu pergi secara gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool memenuhi tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, kabarnya sekitar £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan besar. Negosiasi berat yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan pun berakhir tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti potensial dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap saja menjadi pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, bisa diasumsikan Real Madrid akan memberi Konate, target jangka panjang mereka, gaji fantastis yang ia inginkan. Meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, hal itu tetap merupakan sebuah risiko mengingat buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya Liverpool mempertahankan gelar yang berjalan lemah. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka terhadap pemain itu pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pada hari terbaiknya, pemain Prancis itu adalah bek yang bagus, dan pada usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki masa puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi pada kemampuannya untuk menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi berbiaya relatif rendah untuk area bermasalah di skuad klub. David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas dunia, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan cepat berujung buruk mengingat sorotan luar biasa besar di Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dalam situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan dua hal sekaligus: kepindahan impiannya ke Real Madrid dan gaji besar yang sangat ia inginkan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen. Di lingkungan Bernabeu yang begitu menekan, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantuinya pada musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih sedikit. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan merampungkan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan sang pemain Inggris pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali rasa percaya diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukannya masih sangat jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, bebas transfer)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo jelas merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, seorang gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalan itu sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi kepergian ini memang sudah lama terasa akan terjadi. Melihat dia pergi secara gratis jelas tidak bagus dari perspektif finansial, tetapi itulah setidaknya yang pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin yang paling utama, kepribadiannya, akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival bebuyutan Barcelona dalam perburuan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang bahkan sempat dikomentari Bernardo sendiri, kepindahan ke Camp Nou terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam waktu 36 jam. Hari-hari terbaik Silva tanpa diragukan lagi sudah berlalu, tetapi dia menunjukkan selama persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa dia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting dari segalanya, Bernardo kemungkinan adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang Mourinho inginkan dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama ia cari. Setidaknya dalam tiga bursa transfer musim panas terakhir, kalau bukan lebih, Silva terus dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Berkali-kali, bagaimanapun, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Namun, kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang dia akhirnya akan memiliki kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit, setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke posisi teratas adalah tantangan yang tanpa diragukan akan dia sambut, dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin sedikit disayangkan dia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini belakang Chelsea sejak tiba pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas bisa mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer mendatang untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling seniornya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu pula dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, saat Real Madrid memulai perekrutan awal bursa transfer mereka dengan transfer mengejutkan. Klub itu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri pada musim panas lalu demi membawa Alvaro Carreras kembali ke Bernabeu dari Benfica, tetapi hal itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan uang untuk Cucurella, yang kabarnya diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang dalam beberapa tahun terakhir mengambil pendekatan yang cukup hemat di bursa transfer, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Akan segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak lagi tahun berkualitas tinggi yang bisa didapatkan Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ dengan energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tak diragukan lagi sebagai pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk keluar dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tidak ada yang menduga ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini dirampungkan begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk menegaskan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan keluar-masuk XI pilihan pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terlebih mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah sebabnya Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikan mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya nyetel di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan fan kini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit untuk memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang sedang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun kultur baru berupa komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang dengan status bebas transfer tentu menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tetap ada adalah Tottenham sebenarnya tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang performanya juga tidak terlalu bagus dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia ditawarkan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak laga pada paruh kedua musim daripada yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat bertolak ke Amerika Utara, tetapi sama sekali tak pernah ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield karena Liverpool tak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia memang punya pilihan selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, agak aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin justru melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan Spurs secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami tetap belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara daripada yang dia lakukan bersama Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum pada akhirnya mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi segera setelah ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang ditimbulkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak tenang, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serbabisa, tetapi dia tak pernah melakukan apa pun untuk klub maupun negaranya yang menunjukkan bahwa dia bernilai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan menarik talenta papan atas juga tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti jejak Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk belanja besar pemain karena masalah mereka yang sudah terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi keuangan ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan urusan internal adalah menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu memang seharusnya menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di tiga penyerang depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau atas kedatangan Gordon. Namun, tidak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga tersebut terlihat lebih masuk akal, sementara ada juga yang menunjukkan bahwa pemain asal Scouser itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal jenis rasio gol yang seharusnya diharapkan suporter Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meski Gordon lebih mungkin memberikan apa yang Flick inginkan dari seorang winger, dan gajinya akan lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang mengindikasikan Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat inkonsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang memang sudah cukup lama jelas dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat teralihkan oleh kaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur melihat harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan perhatian dari pemain berusia 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilainya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Cukup tanyakan kepada Rashford, yang kini tampak tidak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski mencatat total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin masih sulit percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle