Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah satu lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja berlebihan, pada musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat penampilan bertahan yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam seluruh delapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel slide penyelamat di saat-saat terakhir pada semifinal melawan Argentina yang viral. Namun, klub London utara itu diperkirakan hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari jumlah itu setelah penampilannya pada awal musim panas ini, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya 'pajak pemain Inggris' yang terkenal. Setidaknya, Spurs punya stok yang cukup di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampak menjadi pilihan utama di kanan dan Destiny Udogie juga ada dalam skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer yang nyata untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah kehilangan pemain kunci Denzel Dumfries ke Real Madrid pada akhir kontraknya dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat Nerazzurri membutuhkan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu mampu menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dalam aspek defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa mereka diberi banderol £38 juta ($51 juta) oleh Spurs sekitar sebulan lalu, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham pada musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia kini pindah ke tempat yang lebih besar dan lebih baik, dan memang pantas demikian setelah penampilannya yang impresif di Piala Dunia. Meskipun pada akhirnya ia mampu memantapkan diri di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pertandingan pun dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta diberi label sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama masa kepelatihan pria Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirting dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan difavoritkan untuk kembali menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan bersaing di Liga Champions, setelah reputasinya meningkat drastis di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis