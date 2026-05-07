Liverpool membatalkan rencana penyesuaian harga tiket selama tiga tahun setelah para pendukung memprotes pengumuman tersebut
Liverpool merevisi strategi penjualan tiket menyusul kekhawatiran para pendukung
Liverpool telah membatalkan strategi penetapan harga tiket tiga tahun yang sebelumnya diumumkan, setelah melakukan pembicaraan dengan Dewan Suporter klub. Rencana awal, yang diumumkan pada bulan Maret, mengusulkan kenaikan harga tiket masuk umum setiap tahun dengan batas maksimal sesuai tingkat inflasi selama tiga musim berturut-turut.
Usulan tersebut menuai kritik dari kelompok pendukung yang khawatir dengan meningkatnya biaya untuk menonton pertandingan. Setelah diskusi lebih lanjut, klub memutuskan untuk membatalkan struktur jangka panjang tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah direvisi, harga tiket akan naik tiga persen untuk musim 2026-27. Harga kemudian akan dibekukan untuk musim 2027-28, memberikan sedikit kelegaan bagi para pendukung di tengah tekanan biaya hidup yang sedang berlangsung.
- AFP
Klub mengonfirmasi berbagai keringanan dan inisiatif bagi para pendukung muda
Liverpool juga mengonfirmasi bahwa harga tiket untuk anak-anak dan warga setempat akan tetap dibekukan di angka £9. Klub tersebut menyatakan bahwa keputusan ini memastikan harga tiket termurah bagi para pendukung lokal tetap tidak berubah meskipun terjadi penyesuaian harga akibat inflasi secara umum.
Pengumuman di situs web resmi klub berbunyi: “Klub juga dengan senang hati mengonfirmasi penerapan area khusus pemuda di Anfield Road Stand, dengan detail lebih lanjut akan menyusul.”
Liverpool dan para pendukungnya mencari alternatif untuk menanggapi kenaikan harga
Pihak klub dan Dewan Suporter telah sepakat untuk memanfaatkan musim-musim mendatang guna menjajaki strategi komersial alternatif yang bertujuan membatasi kenaikan harga tiket di masa depan.
Sebuah pernyataan klub menjelaskan: "Klub dan Dewan Suporter akan memanfaatkan kepastian musim-musim ini untuk mencari solusi alternatif jangka panjang di seluruh aspek permainan dan mengeksplorasi ide-ide komersial bersama Dewan Suporter dalam upaya menghindari kenaikan harga tiket di masa depan serta mengatasi masalah keterjangkauan dan aksesibilitas bagi generasi mendatang."
Penetapan harga di masa depan masih bergantung pada tekanan keuangan
Meskipun pembekuan harga untuk musim 2027-28 memberikan kelegaan jangka pendek, Liverpool memperingatkan bahwa kenaikan harga akibat inflasi mungkin masih diperlukan pada musim-musim mendatang. Namun, klub tersebut juga menekankan bahwa mereka akan terus berkoordinasi dengan para pendukungnya terkait harga tiket di masa depan.
Sementara itu, di lapangan, pasukan Arne Slot masih berupaya mengamankan tempat di Liga Champions musim depan. Mereka saat ini berada di peringkat keempat klasemen Liga Premier dengan 58 poin dari 35 pertandingan, sejajar dengan Aston Villa di peringkat kelima dan unggul enam poin dari Bournemouth di peringkat keenam.