Liverpool membatalkan rencana penyesuaian harga tiket selama tiga tahun setelah para pendukung memprotes pengumuman tersebut

Liverpool telah membatalkan strategi penetapan harga tiket tiga tahun yang sebelumnya diumumkan, setelah melakukan pembicaraan dengan Dewan Suporter klub. Rencana awal, yang diumumkan pada bulan Maret, mengusulkan kenaikan harga tiket masuk umum setiap tahun dengan batas maksimal sesuai tingkat inflasi selama tiga musim berturut-turut.

Usulan tersebut menuai kritik dari kelompok pendukung yang khawatir dengan meningkatnya biaya untuk menonton pertandingan. Setelah diskusi lebih lanjut, klub memutuskan untuk membatalkan struktur jangka panjang tersebut. Berdasarkan kesepakatan yang telah direvisi, harga tiket akan naik tiga persen untuk musim 2026-27. Harga kemudian akan dibekukan untuk musim 2027-28, memberikan sedikit kelegaan bagi para pendukung di tengah tekanan biaya hidup yang sedang berlangsung.