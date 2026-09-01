Getty Images Sport
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Liverpool membatalkan langkah untuk merekrut Ismaila Sarr setelah Crystal Palace menolak tawaran £50 juta, sehingga kepindahan penyerang Senegal itu ke Anfield gagal terwujud
Palace tetap teguh dengan valuasi Sarr
Pencarian Liverpool untuk menambah kedalaman di lini serang menemui hambatan besar setelah negosiasi untuk penyerang Crystal Palace, Sarr, gagal tercapai, menurut spesialis berita transfer Sacha Tavolieri.
Raksasa Merseyside itu telah mengidentifikasi mantan pemain Watford tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini depan mereka, tetapi ambisi itu terhalang oleh penolakan Crystal Palace untuk berkompromi soal harga yang mereka minta.
Jajaran petinggi di Selhurst Park sekali lagi terbukti menjadi negosiator yang sulit pada musim panas ini. Setelah sebelumnya menghadapi minat terhadap bintang-bintang kunci lain, klub itu menegaskan bahwa mereka tidak siap kehilangan Sarr kecuali tuntutan finansial spesifik mereka dipenuhi sepenuhnya. Laporan menunjukkan bahwa kepindahan ke Liverpool kini mulai mendingin.
- Getty Images
Minat Anfield berakhir dengan frustrasi
Liverpool sudah lama mengagumi pemain internasional Senegal itu, sejak masa bermainnya di Championship dan periode sebelumnya di Premier League. Liverpool melihatnya sebagai opsi serbabisa yang bisa memberikan pelapis berkualitas tinggi sekaligus persaingan di tiga posisi lini depan. Namun, dengan tenggat waktu yang semakin dekat, keputusan telah diambil untuk membatalkan upaya tersebut ketimbang membayar terlalu mahal untuk pemain yang sangat ingin dipertahankan Palace.
Gagalnya transfer ini menjadi pukulan bagi Andoni Iraola, yang ingin memberi jejaknya sendiri pada skuad yang diwarisinya musim panas ini. Sumber-sumber menyebut pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu kini sudah beralih, dengan sang pemain diperkirakan akan tetap bertahan di Selhurst Park.
Fokus beralih ke target alternatif
Dengan kesepakatan Sarr kini benar-benar gagal terwujud, Liverpool harus segera beralih ke opsi lain jika ingin memperkuat skuad mereka sebelum bursa transfer ditutup. Tim rekrutmen di Anfield dikenal memiliki daftar target cadangan, dan para pemandu bakat telah bekerja ekstra untuk mengidentifikasi pemain dengan profil serupa dengan bintang Senegal itu.
Situasi di Crystal Palace juga tetap menarik untuk dicermati, karena klub itu terus berupaya menahan minat terhadap talenta terbaik mereka. Dengan mempertahankan Sarr, Pierre Sage memastikan ia tetap memiliki senjata menyerang yang ampuh untuk kampanye mendatang.
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Sarr
Bagi sang pemain, kepindahan yang gagal itu menjadi peluang yang terlewat untuk menguji dirinya di level tertinggi kompetisi Eropa. Sarr terbuka untuk pindah ke Anfield, tetapi ia tetap profesional sepanjang saga ini. Kini ia diharapkan memimpin lini depan Palace saat mereka berusaha membangun momentum dari akhir kuat mereka pada musim sebelumnya. Sarr sekarang akan mengalihkan fokusnya untuk membantu rekan-rekannya di Crystal Palace bangkit dari kekalahan 4-1 baru-baru ini dari Manchester City saat Crystal Palace bertandang ke Fulham pada Sabtu depan.
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