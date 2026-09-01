Pencarian Liverpool untuk menambah kedalaman di lini serang menemui hambatan besar setelah negosiasi untuk penyerang Crystal Palace, Sarr, gagal tercapai, menurut spesialis berita transfer Sacha Tavolieri.

Raksasa Merseyside itu telah mengidentifikasi mantan pemain Watford tersebut sebagai target utama untuk memperkuat lini depan mereka, tetapi ambisi itu terhalang oleh penolakan Crystal Palace untuk berkompromi soal harga yang mereka minta.

Jajaran petinggi di Selhurst Park sekali lagi terbukti menjadi negosiator yang sulit pada musim panas ini. Setelah sebelumnya menghadapi minat terhadap bintang-bintang kunci lain, klub itu menegaskan bahwa mereka tidak siap kehilangan Sarr kecuali tuntutan finansial spesifik mereka dipenuhi sepenuhnya. Laporan menunjukkan bahwa kepindahan ke Liverpool kini mulai mendingin.