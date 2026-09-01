Getty Images Sport
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Liverpool melakukan upaya terakhir untuk merekrut bintang Chelsea, Malo Gusto, dengan status pinjaman, tetapi Chelsea menolak kesepakatan itu tanpa klausul pembelian wajib
Drama hari terakhir bursa transfer di Anfield
Jam-jam terakhir bursa transfer musim panas membuat Liverpool muncul sebagai peminat kejutan untuk Gusto milik Chelsea. Dalam upaya menambah kedalaman skuad berkualitas tinggi sekaligus persaingan di sisi kanan pertahanan mereka, klub Merseyside itu melakukan usaha signifikan untuk membawa pemain Prancis berusia 23 tahun tersebut ke Anfield.
Menurut laporan dari Fabrice Hawkins, Liverpool melakukan dorongan terakhir hari ini untuk merekrut Gusto dengan status pinjaman, tetapi upaya itu berakhir tanpa hasil. Liverpool telah mengidentifikasi Gusto sebagai kandidat ideal untuk memperkuat rotasi lini belakang mereka, tetapi waktu pada akhirnya habis untuk perburuan tersebut.
- Getty Images Sport
Hambatan finansial menghalangi kepindahan permanen
Kendala utama dalam kesepakatan ini adalah desakan Chelsea untuk melepas mantan bek Lyon itu secara permanen. Sementara Liverpool hanya tertarik pada solusi sementara untuk masalah kedalaman skuadnya, Chelsea tidak siap membiarkan Gusto pergi tanpa komitmen jangka panjang yang signifikan dari klub pembeli. Benturan perbedaan pendekatan ini pada akhirnya mengakhiri harapan sang pemain untuk pindah dari London Barat ke North West sebelum tenggat pukul 23.00.
Secara spesifik, Liverpool hanya bersedia mempertimbangkan peminjaman langsung untuk pemain internasional Prancis itu, tetapi Chelsea hanya akan menyetujui kepergiannya jika melibatkan penjualan permanen. Liverpool dikabarkan tidak mampu membiayai kesepakatan permanen untuk Gusto pada tahap ini, setelah sudah mengalokasikan sumber daya yang besar di area lain dalam skuad mereka.
Pencarian Iraola untuk menambah kedalaman di lini pertahanan
Manajer Liverpool, Iraola, ingin menyempurnakan skuadnya setelah musim panas yang sibuk, dan bek kanan baru menjadi salah satu prioritas utamanya. Gusto, yang tampil mengesankan dengan atletisme dan kemampuan umpannya sejak datang ke Premier League, dipandang sebagai sosok yang sangat cocok secara taktis untuk sistem intensitas tinggi milik Iraola.
Sang manajer jelas merasa skuadnya membutuhkan pelapis yang lebih spesialis di area tersebut agar bisa bersaing di beberapa kompetisi sepanjang kampanye 2026-27.
Perburuan terhadap pemain Chelsea itu bukan keputusan mendadak, karena klub dilaporkan sudah memantau Gusto selama beberapa waktu. Namun, ketidakmampuan untuk menemukan titik temu dengan rival langsung di Premier League terbukti menjadi hambatan yang tidak bisa diatasi.
- Getty Images
Implikasi bagi skuad Liverpool
Dengan transfer Gusto yang gagal terwujud, Liverpool kini harus menjalani paruh pertama musim dengan opsi pertahanan yang mereka miliki saat ini. Kegagalan merekrut pemain berusia 23 tahun itu membuat Iraola memiliki lebih sedikit pilihan di posisi bek kanan daripada yang ia harapkan menjelang musim gugur. Hal ini bisa memberi tekanan tambahan pada pemain yang ada saat ini untuk tetap bugar dan tampil konsisten seiring jadwal pertandingan menjadi lebih padat dengan komitmen domestik dan Eropa.
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