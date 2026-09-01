Jam-jam terakhir bursa transfer musim panas membuat Liverpool muncul sebagai peminat kejutan untuk Gusto milik Chelsea. Dalam upaya menambah kedalaman skuad berkualitas tinggi sekaligus persaingan di sisi kanan pertahanan mereka, klub Merseyside itu melakukan usaha signifikan untuk membawa pemain Prancis berusia 23 tahun tersebut ke Anfield.

Menurut laporan dari Fabrice Hawkins, Liverpool melakukan dorongan terakhir hari ini untuk merekrut Gusto dengan status pinjaman, tetapi upaya itu berakhir tanpa hasil. Liverpool telah mengidentifikasi Gusto sebagai kandidat ideal untuk memperkuat rotasi lini belakang mereka, tetapi waktu pada akhirnya habis untuk perburuan tersebut.



