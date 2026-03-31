Liverpool kembali mendapat pukulan telak akibat cedera setelah Jeremie Frimpong ditarik keluar tak lama setelah masuk sebagai pemain pengganti dalam laga melawan Belanda
Jeda internasional berakhir dengan bencana
Harapan tinggi saat jeda internasional hampir berakhir, namun ketakutan terburuk Arne Slot menjadi kenyataan dalam laga persahabatan Belanda melawan Ekuador.
Frimpong masuk sebagai pemain pengganti pada babak kedua menggantikan rekan setimnya di Liverpool, Cody Gakpo, namun malamnya berakhir lebih awal dengan cara yang mengkhawatirkan. Pemain berusia 25 tahun itu hanya bermain selama 13 menit di lapangan sebelum diganti setelah masuk dari bangku cadangan, memaksa Ronald Koeman untuk melakukan pergantian pemain.
Pemain internasional Belanda itu terlihat langsung menuju terowongan, pemandangan yang tak diragukan lagi akan menimbulkan kekhawatiran besar bagi staf pelatih di Merseyside.
Masalah kebugaran yang terus-menerus dialami Frimpong
Kekecewaan terbaru ini terasa sangat menyebalkan mengingat musim Frimpong yang penuh pasang surut. Mantan pemain Bayer Leverkusen ini sudah dua kali absen dalam waktu yang cukup lama musim ini, sehingga menghambat kemampuannya untuk mempertahankan ritme yang konsisten di Liga Premier. Masalah besar pertamanya terjadi saat melawan Eintracht Frankfurt di Liga Champions pada bulan Oktober lalu.
Masalah otot paha belakangnya itu diikuti oleh cedera otot lainnya saat bertanding melawan Qarabag pada Januari. Meskipun sifat pasti dari cedera terbarunya ini belum dikonfirmasi oleh tim medis Belanda, sifat berulang dari masalah ototnya menunjukkan bahwa masa pemulihan mungkin diperlukan, sehingga partisipasinya di sisa musim ini terancam.
Krisis pertahanan semakin parah bagi Slot
Waktunya sungguh tidak tepat bagi Liverpool, yang tengah bersiap menghadapi laga krusial Piala FA melawan Manchester City pada Sabtu ini. Arne Slot sudah harus berjuang mengatasi kekurangan pemain yang parah di sisi kanan pertahanannya, sehingga kemungkinan absennya Frimpong menjadi mimpi buruk taktis.
Pemain internasional Irlandia Utara, Conor Bradley, dipastikan absen hingga akhir musim setelah menjalani operasi akibat cedera lutut serius yang dideritanya saat melawan Arsenal. Tanpa Frimpong atau Bradley, Slot mungkin terpaksa memindahkan Dominik Szoboszlai ke posisi yang lebih dalam, atau mengandalkan Joe Gomez yang serba bisa untuk mengisi kekosongan tersebut selama pekan pertandingan yang krusial ini.
Pertandingan-pertandingan penting yang akan datang
Selain laga piala domestik tersebut, Liverpool juga akan menghadapi pertandingan leg pertama perempat final Liga Champions yang sangat krusial melawan Paris Saint-Germain hanya empat hari kemudian. Prospek harus menghadapi lini serang juara Prancis itu tanpa bek kanan khusus yang dalam kondisi prima tentu menjadi tantangan berat bagi The Reds yang sedang berjuang meraih gelar di berbagai kompetisi.
Frimpong adalah salah satu dari beberapa pemain Liverpool yang masuk dalam skuad Belanda pada Selasa, bersama Virgil van Dijk dan Gakpo, sementara Ryan Gravenberch tetap menjadi pemain cadangan yang tidak diturunkan.
Namun, fokus kini sepenuhnya beralih ke ruang perawatan di AXA Training Centre saat klub dengan cemas menanti kabar mengenai tingkat keparahan kondisi Frimpong.