Warnock mengakui hal itu, dengan mantan bek Villans tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL melalui Gambler Media, mengatakan saat ditanya apakah perubahan besar yang mengganggu justru bisa terbukti bermanfaat dalam jangka panjang: "Saya rasa hal yang sulit adalah Anda ingin melakukannya sedikit demi sedikit, bukan?

"Namun, sekarang sudah sampai pada titik di mana ada enam pemain dari tim inti final Liga Europa yang telah meninggalkan klub. Semua pengalaman Anda ada di sana.

"Saya sepenuhnya memahami Emi Martinez. Dia sudah ingin meninggalkan klub itu sejak beberapa waktu lalu. Saya justru pikir mereka punya penjaga gawang yang brilian dalam diri Suzuki untuk posisi itu. Saya berada di Piala Dunia dan meliput pertandingannya melawan Brasil. Saya pikir dia brilian dalam pertandingan itu. Saya rasa dia mungkin bisa melakukan yang lebih baik pada gol pertama, tetapi distribusi bolanya brilian. Saya melihat Liverpool [dengan Alisson menuju status bebas transfer] dan berpikir, Anda melewatkan satu pemain di sana, jika saya benar-benar jujur.

"Tapi, ya, ini bukan situasi yang ideal. Yang akan Anda temukan pada Unai Emery adalah dia orang yang tepat untuk membangun klub itu lagi, membangun tim itu, membangun pemahaman tentang cara bermain. Saya pikir mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik dalam dua atau tiga tahun ke depan, alih-alih dalam jangka pendek. Namun dalam dua atau tiga tahun ke depan, saya pikir ini akan menjadi berkah terselubung."