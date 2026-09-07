Getty/GOAL
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'Liverpool kehilangan kesempatan' - Aston Villa mengungguli rival di bursa transfer saat mantan bek bereaksi terhadap perombakan paksa setelah penjualan Emi Martinez, Youri Tielemans & Ollie Watkins
Masalah PSR bagi Villa
Dengan Profit and Sustainability Rules (PSR) yang menimbulkan banyak sakit kepala di West Midlands, meski sudah menjadi penantang empat besar dan peraih trofi utama, Villa selalu tahu bahwa mereka sedang berjalan di garis tipis antara pekerjaan pembangunan dan pembongkaran.
Banyak pembongkaran belakangan ini telah terjadi, di lapangan maupun di tribune, dengan beberapa figur papan atas mengucapkan salam perpisahan kepada Villa Park. Youri Tielemans termasuk di antara yang pertama pergi, ketika gelandang Belgia itu menuju Manchester United.
- Getty
Rogers & Watkins termasuk di antara yang dijual
Biaya transfer rekor Inggris kemudian tercipta saat Morgan Rogers dijual ke Chelsea, sebelum Lucas Digne bergabung dengan juara Liga Champions Paris Saint-Germain. Eksodus besar-besaran tidak berhenti di situ, dengan Ezri Konsa bergabung ke Arsenal, Emi Martinez mengikuti Rogers ke Stamford Bridge dan Ollie Watkins menjadi tambahan penting lainnya untuk Liga Pro Saudi.
Johan Manzambi, Joao Gomes, Matteo Ruggeri, Leon Goretzka, Nicolas Jackson, Alejandro Garnacho, Aaron Wan-Bissaka, Taylor Harwood-Bellis, dan Ibrahim Mbaye membantu menutup sebagian kekosongan tersebut, sementara kiper timnas Jepang kelahiran New Jersey berusia 24 tahun, Zion Suzuki, dianggap sebagai tambahan yang sangat cerdik.
Suzuki adalah tambahan yang cerdik
Warnock mengakui hal itu, dengan mantan bek Villans tersebut, yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL melalui Gambler Media, mengatakan saat ditanya apakah perubahan besar yang mengganggu justru bisa terbukti bermanfaat dalam jangka panjang: "Saya rasa hal yang sulit adalah Anda ingin melakukannya sedikit demi sedikit, bukan?
"Namun, sekarang sudah sampai pada titik di mana ada enam pemain dari tim inti final Liga Europa yang telah meninggalkan klub. Semua pengalaman Anda ada di sana.
"Saya sepenuhnya memahami Emi Martinez. Dia sudah ingin meninggalkan klub itu sejak beberapa waktu lalu. Saya justru pikir mereka punya penjaga gawang yang brilian dalam diri Suzuki untuk posisi itu. Saya berada di Piala Dunia dan meliput pertandingannya melawan Brasil. Saya pikir dia brilian dalam pertandingan itu. Saya rasa dia mungkin bisa melakukan yang lebih baik pada gol pertama, tetapi distribusi bolanya brilian. Saya melihat Liverpool [dengan Alisson menuju status bebas transfer] dan berpikir, Anda melewatkan satu pemain di sana, jika saya benar-benar jujur.
"Tapi, ya, ini bukan situasi yang ideal. Yang akan Anda temukan pada Unai Emery adalah dia orang yang tepat untuk membangun klub itu lagi, membangun tim itu, membangun pemahaman tentang cara bermain. Saya pikir mereka akan berada dalam posisi yang lebih baik dalam dua atau tiga tahun ke depan, alih-alih dalam jangka pendek. Namun dalam dua atau tiga tahun ke depan, saya pikir ini akan menjadi berkah terselubung."
- Getty
Awal lambat untuk kampanye 2026-27
Emery mungkin kesulitan melihat gambaran besarnya ketika skuadnya terkuras, tetapi pelatih asal Spanyol itu sudah cukup lama berkecimpung di dunia kepelatihan sehingga tahu bahwa sesekali penyegaran di jajaran senior bukanlah hal yang buruk.
Seperti disinggung Warnock, Villa sebenarnya lebih suka jika proyek regenerasi mereka berlangsung dalam beberapa bursa transfer, bukan dipadatkan ke dalam satu bursa transfer saja, tetapi mereka harus memainkan kartu yang mereka dapatkan.
Mereka telah melakukannya dengan baik, meski mengawali musim Premier League 2026-27 dengan lambat, dengan raihan satu poin dan tanpa gol dari tiga pertandingan. Skuad dengan wajah baru itu masih dalam proses padu, dengan aksi Liga Champions juga akan menjadi bagian dari proses tersebut saat kampanye Eropa lainnya dibuka dengan laga tandang ke markas Club Brugge pada Selasa.
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