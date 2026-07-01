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Jeremy Jacquet Rennes 2025-26Getty

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Liverpool, kedatangan Jeremy Jacquet resmi diumumkan: ia dibeli seharga 60 juta poundsterling

Liverpool
Transfers
J. Jacquet

Liverpool telah mengumumkan secara resmi perekrutan bek Jeremy Jacquet dari Rennes dengan kontrak jangka panjang, sambil menunggu persetujuan internasional. Klub tersebut telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan pemain asal Prancis itu ke Anfield pada awal tahun ini, dan transfer tersebut akan disahkan dalam beberapa hari ke depan.

  • PEMILIK RENNES

    Jacquet yang berusia 21 tahun bergabung dengan Anfield setelah menempuh seluruh jenjang akademi muda Rennes dan mencatatkan 33 penampilan di tim utama. Sebanyak 21 di antaranya terjadi pada musim 2025-26, yang berakhir lebih awal bagi bek tengah ini akibat cedera bahu yang dialaminya pada bulan Februari. Jacquet – pemain timnas Prancis U-21 – juga telah bermain dalam 24 pertandingan bersama Clermont Foot, tempat ia dipinjamkan.

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  • KLUB IMPIAN

    Berikut ini komentarnya di situs resmi The Reds: "Klub seperti Liverpool merupakan impian besar bagi saya. Saya sangat senang. Saat melihat fasilitasnya, saya bisa membayangkan diri saya berada di sini. Saya merasa nyaman dan sangat antusias untuk memulai."

  • BERAPA BIAYANYA

    Jacquet dibeli secara permanen pada Februari 2026. Biaya transfer sebesar 55 juta poundsterling ditambah bonus sebesar 5 juta poundsterling.