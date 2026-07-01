Liverpool, kedatangan Jeremy Jacquet resmi diumumkan: ia dibeli seharga 60 juta poundsterling

Jacquet yang berusia 21 tahun bergabung dengan Anfield setelah menempuh seluruh jenjang akademi muda Rennes dan mencatatkan 33 penampilan di tim utama. Sebanyak 21 di antaranya terjadi pada musim 2025-26, yang berakhir lebih awal bagi bek tengah ini akibat cedera bahu yang dialaminya pada bulan Februari. Jacquet – pemain timnas Prancis U-21 – juga telah bermain dalam 24 pertandingan bersama Clermont Foot, tempat ia dipinjamkan.