Liverpool, kapan Leoni kembali bermain? Iraola menjelaskan: "Kami kehilangan satu bulan, inilah waktu kembalinya"

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, berbicara tentang kondisi dan waktu pemulihan Giovanni Leoni, bek kelahiran 2006 yang pernah bermain untuk Parma dan mengalami cedera musim lalu setelah baru sekali tampil bersama Liverpool.





Bek tersebut mengalami robek ligamen krusiat anterior saat menjalani debutnya bersama Liverpool dalam pertandingan Carabao Cup melawan Southampton di Anfield pada September 2025. Selama setahun terakhir, Leoni bekerja tanpa lelah bersama staf medis klub di AXA Training Centre untuk menjalani program pemulihannya. Kini, ia semakin dekat untuk kembali berlatih bersama tim.





Namun, kembalinya pemain berusia 19 tahun itu ke dalam tim, yang semula dijadwalkan pada jeda internasional terakhir, ditunda hingga jeda internasional November; Liverpool memilih untuk sangat berhati-hati terkait kondisi fisiknya.





Hari ini, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Brentford, Iraola mengatakan, seperti dikutip dari situs resmi Liverpool: "Ini memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Rencananya, ia berlatih bersama tim selama jeda internasional terakhir, tetapi kemungkinan itu baru akan terjadi pada jeda berikutnya; jadi, kami kehilangan satu bulan dalam proses pemulihannya".



