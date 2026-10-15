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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Liverpool, kapan Leoni kembali bermain? Iraola menjelaskan: "Kami kehilangan satu bulan, inilah waktu kembalinya"

G. Leoni
Liverpool
A. Iraola

Pelatih Liverpool membahas pemulihan bek muda mantan pemain Parma dari cedera.

Andoni Iraola, pelatih Liverpool, berbicara tentang kondisi dan waktu pemulihan Giovanni Leoni, bek kelahiran 2006 yang pernah bermain untuk Parma dan mengalami cedera musim lalu setelah baru sekali tampil bersama Liverpool.


Bek tersebut mengalami robek ligamen krusiat anterior saat menjalani debutnya bersama Liverpool dalam pertandingan Carabao Cup melawan Southampton di Anfield pada September 2025. Selama setahun terakhir, Leoni bekerja tanpa lelah bersama staf medis klub di AXA Training Centre untuk menjalani program pemulihannya. Kini, ia semakin dekat untuk kembali berlatih bersama tim.


Namun, kembalinya pemain berusia 19 tahun itu ke dalam tim, yang semula dijadwalkan pada jeda internasional terakhir, ditunda hingga jeda internasional November; Liverpool memilih untuk sangat berhati-hati terkait kondisi fisiknya.


Hari ini, dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Brentford, Iraola mengatakan, seperti dikutip dari situs resmi Liverpool: "Ini memakan waktu lebih lama dari perkiraan. Rencananya, ia berlatih bersama tim selama jeda internasional terakhir, tetapi kemungkinan itu baru akan terjadi pada jeda berikutnya; jadi, kami kehilangan satu bulan dalam proses pemulihannya".


  • Iraola melanjutkan: "Soal cedera Giovanni, saya tidak berada di sana, tetapi dari pembicaraan dengan staf medis, diketahui bahwa cedera itu tidak hanya mengenai ligamen krusiatum anterior: cederanya serius dan melibatkan beberapa struktur lain di lutut selain ligamen tersebut.


    "Ia harus merasa sangat percaya diri; proses rehabilitasi membutuhkan perhatian besar dan kami ingin memastikan bahwa saat kembali ke tim, kondisinya sudah optimal.


    "Memang ada, bukan kekambuhan tepatnya, melainkan sedikit keterlambatan. Rencana saat ini adalah ia kembali selama jeda berikutnya. Tidak lama lagi, meskipun memang prosesnya sedikit lebih lama dari perkiraan."


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