Liverpool jadi sasaran kritik! Presiden baru Marseille melontarkan sindiran kepada The Reds terkait pengeluaran yang 'mengecewakan'
Pimpinan baru Marseille memanfaatkan acara perkenalannya secara resmi pada hari Jumat untuk menyampaikan pesan yang jelas mengenai manajemen keuangan dalam sepak bola modern, dengan secara khusus menyoroti Liverpool sebagai contoh pengeluaran yang tidak efisien. Berbicara bersama pemilik klub Frank McCourt, Richard tidak segan-segan membandingkan ambisi OM dengan klub raksasa Inggris tersebut.
"OM adalah bagian dari kelompok kecil klub yang harus bermain di Liga Champions setiap tahun - itu berarti finis di tiga besar Ligue 1," jelas Richard. "Tapi ini bukan hanya soal uang. Beberapa klub telah menghabiskan dana besar - seperti Liverpool, yang menginvestasikan €480 juta musim panas lalu - namun... Saya tidak akan menyebutnya sebagai kegagalan, tapi ada banyak kekecewaan."
Musim panas yang mahal di Anfield
Angka-angka yang disebutkan oleh Richard merujuk pada musim panas yang penuh perubahan bagi klub Liga Premier tersebut, yang diwarnai dengan kedatangan dan kepergian sejumlah pemain ternama.
Di bawah arahan tim perekrutan mereka, Liverpool menyetujui transfer untuk para talenta top termasuk Florian Wirtz, Alexander Isak, dan Hugo Ekitike. Kedatangan para pemain ini dirancang untuk mengantarkan klub kembali ke puncak sepak bola Eropa setelah kemenangan gelar Liga Premier mereka.
Untuk menyeimbangkan keuangan setelah belanja besar-besaran tersebut, The Reds menyetujui penjualan Luis Diaz dan Darwin Nunez. Namun, meski kedatangan beberapa pemain muda paling diburu di Eropa, performa klub tampaknya tidak membuat pengamat seperti Richard terkesan, yang berujung pada kritik publiknya saat penampilan media pertamanya di Stade Velodrome.
Masa transisi Marseille sendiri
Meskipun Richard bersikap kritis terhadap situasi di Merseyside, ia mewarisi sebuah klub yang saat ini sedang menjalani perombakan struktural besar-besaran. Kepergian mantan presiden Pablo Longoria dan pelatih kepala yang sangat dihormati, Roberto De Zerbi, telah membuat klub raksasa Prancis ini berada dalam kondisi yang tidak menentu. Pihak manajemen kini menaruh harapan pada kepemimpinan Richard untuk menstabilkan klub dan mempertahankan status mereka di kancah Eropa.
Marseille kini berada dalam pertarungan sengit untuk lolos ke Liga Champions, sebuah target yang tetap menjadi syarat minimal bagi kepemilikan Amerika. Tekanan semakin besar untuk memastikan klub tetap menjadi bagian dari kompetisi elit Eropa sambil menghadapi pembatasan keuangan yang begitu vokal dipertahankan oleh Richard selama konferensi persnya.
Apa langkah selanjutnya bagi OM?
Pernyataan Richard ini muncul di saat klub sedang sangat membutuhkan hasil positif, dimulai dengan laga yang wajib dimenangkan melawan FC Metz yang berada di dasar klasemen pada Jumat malam untuk menjaga harapan mereka tetap berada di tiga besar.