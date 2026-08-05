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Liverpool incar Ibrahim Mbaye, wonderkid PSG senilai €50 juta, saat pembicaraan Bradley Barcola mandek
Liverpool incar wonderkid PSG Mbaye
Liverpool menunjukkan minat pada winger PSG Mbaye yang tengah mencari waktu bermain lebih reguler, menurut GiveMeSport. Pemain internasional Senegal berusia 18 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Paris pada musim panas ini demi mencari jaminan menit bermain di tim utama. PSG diperkirakan akan meminta setidaknya €50 juta untuk penyerang berbakat tersebut, dengan harganya berpotensi naik lebih tinggi di pasar yang sedang melambung.
Meski Liverpool belum mengajukan tawaran resmi, Mbaye diyakini tertarik dengan kemungkinan pindah ke Anfield. Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan Bayer Leverkusen sudah menggelar pembicaraan langsung antarklub dengan petinggi PSG. Namun, Mbaye tetap siap mempertimbangkan semua opsi dan akan menyambut pendekatan formal dari klub Premier League tersebut.
- AFP
Leverkusen memimpin persaingan saat kompetisi makin ketat
Leverkusen telah membuat kemajuan signifikan dalam upaya mereka untuk merekrut Mbaye setelah adanya pembicaraan antara Nasser Al-Khelaifi dan Fernando Carro. Kedua petinggi klub itu memiliki hubungan yang sangat baik, memberi klub Jerman tersebut posisi yang kuat dalam negosiasi. Meski demikian, posisi Mbaye di PSG kian padat. Dijuluki sebagai 'fenomena' Afrika, winger itu tampil 24 kali dan mencetak tiga gol di Ligue 1 musim lalu, tetapi menghadapi persaingan ketat dari Desire Doue dan Bradley Barcola.
Lebih lanjut, PSG sedang aktif memburu tambahan penyerang sayap, dengan Maghnes Akliouche dari Monaco siap bergabung dengan nilai sekitar €50 juta. Dengan PSG juga mengincar winger lain setelah gagal mendapatkan Yan Diomande yang menuju Real Madrid, waktu bermain Mbaye di Paris akan semakin terbatas.
Pembicaraan soal Barcola terganjal kendala valuasi
Mbaye bukan satu-satunya winger PSG yang masuk radar Liverpool, karena Liverpool terus menjajaki langkah besar untuk Barcola. Pembicaraan awal sudah berlangsung antara dua klub Eropa tersebut terkait pemain internasional Prancis itu. Liverpool siap mengajukan tawaran sekitar €100 juta untuk Barcola, yang secara aktif ingin bergabung dengan klub Merseyside tersebut.
Persyaratan pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah, tetapi negosiasi masih terhenti karena banderol PSG yang sangat tinggi, yakni €170 juta. Orang dalam PSG berpendapat nilai Barcola terdongkrak oleh penampilan kuatnya di Piala Dunia, ketika ia mencetak tiga gol dan menyumbang satu assist untuk Prancis. PSG juga menunjuk statusnya sebagai pemenang Liga Champions dua musim beruntun saat meminta biaya transfer yang memecahkan rekor.
- (C)Getty images
Penurunan harga bisa memicu pergerakan di saat-saat akhir
PSG menegaskan bahwa penjualan Barcola harus melebihi biaya transfer besar Premier League belakangan ini, seperti kepindahan Elliot Anderson senilai £116 juta dan transfer Morgan Rogers senilai £117 juta. Sikap ini tetap tegas meski Barcola hanya memiliki sisa kontrak dua tahun dan menolak kesepakatan baru. Namun, ada keyakinan bahwa valuasi tinggi PSG bisa turun seiring berjalannya Agustus. Setelah raksasa Prancis itu merampungkan perekrutan pemain sayap mereka sendiri, sikap mereka terkait kepergian pemain bisa menjadi jauh lebih fleksibel. Liverpool kini akan menilai dengan cermat apakah akan melayangkan tawaran resmi untuk Mbaye atau menunggu PSG menurunkan sikap mereka terkait Barcola saat tenggat transfer semakin dekat.
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