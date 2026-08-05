Liverpool menunjukkan minat pada winger PSG Mbaye yang tengah mencari waktu bermain lebih reguler, menurut GiveMeSport. Pemain internasional Senegal berusia 18 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Paris pada musim panas ini demi mencari jaminan menit bermain di tim utama. PSG diperkirakan akan meminta setidaknya €50 juta untuk penyerang berbakat tersebut, dengan harganya berpotensi naik lebih tinggi di pasar yang sedang melambung.

Meski Liverpool belum mengajukan tawaran resmi, Mbaye diyakini tertarik dengan kemungkinan pindah ke Anfield. Liverpool menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangannya, dengan Bayer Leverkusen sudah menggelar pembicaraan langsung antarklub dengan petinggi PSG. Namun, Mbaye tetap siap mempertimbangkan semua opsi dan akan menyambut pendekatan formal dari klub Premier League tersebut.