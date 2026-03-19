Liverpool harus berjuang keras untuk mempertahankan sosok penting di jajaran manajemen, karena direktur olahraga mereka menjadi incaran Liga Profesional Arab Saudi

Hughes telah angkat bicara mengenai keputusan Liverpool untuk berinvestasi besar-besaran pada skuad musim panas lalu. Saat berbicara di IMG x RedBird Summit bersama CEO Billy Hogan, ia mengatakan: "Sebisa mungkin, Anda harus melepaskan diri dari perkiraan besaran biaya transfer. Yang terpenting, identifikasi pemain yang tepat untuk sistem yang tepat bagi pelatih kepala yang tepat memiliki arti yang cukup penting, dan saya rasa ini bukanlah hal yang baru bagi klub sepak bola dan pemiliknya. Kami membayar apa yang kami yakini sebagai nilai pasar yang wajar untuk seorang pemain berdasarkan usia dan kebutuhan individu tersebut untuk masuk ke dalam skuad."

Isak dan Wirtz sama-sama kesulitan memenuhi ekspektasi yang tinggi sesuai harga mereka, namun Hughes menatap ke masa depan terkait rekrutan mahal tim: “Itulah harapan utama, dan dengan membeli pemain muda, Anda memberi diri Anda peluang agar hal itu terwujud. Kami juga ingin mencoba dan menang sekarang, dan itu juga penting, jadi saya tidak menggambarkan mereka sebagai pemain yang masih dalam proses pengembangan atau semacamnya. Mereka adalah pemain yang telah mencapai banyak hal dalam karier individu mereka. Kami membicarakan Florian dan Alex, tetapi Milos, Jeremie, dan Hugo adalah pemain yang telah mencapai level tertentu dalam permainan ini.”