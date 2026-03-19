Getty Images
Diterjemahkan oleh
Liverpool harus berjuang keras untuk mempertahankan sosok penting di jajaran manajemen, karena direktur olahraga mereka menjadi incaran Liga Profesional Arab Saudi
Hughes diburu oleh Al-Hilal
Al-Hilal berencana merekrut Hughes pada musim panas mendatang sebagai direktur olahraga baru klub, menurut laporan The Athletic. Klub Liga Pro Saudi tersebut telah memantau petinggi Liverpool itu selama beberapa waktu dan diperkirakan akan kembali menunjukkan minatnya pada akhir musim ini.
Hughes telah sangat berpengaruh di Anfield sejak bergabung dengan klub. Ia memimpin proses perekrutan Arne Slot sebagai pengganti Jurgen Klopp dan juga memainkan peran kunci dalam urusan transfer Liverpool musim panas lalu setelah meraih gelar Premier League. The Reds telah mengeluarkan dana besar untuk mendatangkan Alexander Isak, Hugo Ekitike, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, dan Milos Kerkez, namun mereka kesulitan tampil impresif di musim ini. Liverpool saat ini berada di peringkat kelima klasemen Premier League, namun telah lolos ke perempat final Liga Champions.
- Getty Images Sport
Hughes membicarakan transfer Liverpool
Hughes telah angkat bicara mengenai keputusan Liverpool untuk berinvestasi besar-besaran pada skuad musim panas lalu. Saat berbicara di IMG x RedBird Summit bersama CEO Billy Hogan, ia mengatakan: "Sebisa mungkin, Anda harus melepaskan diri dari perkiraan besaran biaya transfer. Yang terpenting, identifikasi pemain yang tepat untuk sistem yang tepat bagi pelatih kepala yang tepat memiliki arti yang cukup penting, dan saya rasa ini bukanlah hal yang baru bagi klub sepak bola dan pemiliknya. Kami membayar apa yang kami yakini sebagai nilai pasar yang wajar untuk seorang pemain berdasarkan usia dan kebutuhan individu tersebut untuk masuk ke dalam skuad."
Isak dan Wirtz sama-sama kesulitan memenuhi ekspektasi yang tinggi sesuai harga mereka, namun Hughes menatap ke masa depan terkait rekrutan mahal tim: “Itulah harapan utama, dan dengan membeli pemain muda, Anda memberi diri Anda peluang agar hal itu terwujud. Kami juga ingin mencoba dan menang sekarang, dan itu juga penting, jadi saya tidak menggambarkan mereka sebagai pemain yang masih dalam proses pengembangan atau semacamnya. Mereka adalah pemain yang telah mencapai banyak hal dalam karier individu mereka. Kami membicarakan Florian dan Alex, tetapi Milos, Jeremie, dan Hugo adalah pemain yang telah mencapai level tertentu dalam permainan ini.”
Musim panas yang gemilang lagi bagi Liverpool?
Liverpool akan memasuki musim panas dan kemungkinan akan mengambil beberapa keputusan besar di balik layar. Masa depan Slot menjadi sorotan media akibat performa Liverpool yang kurang memuaskan, dengan spekulasi bahwa ia mungkin akan hengkang pada akhir musim. Bintang andalan Mohamed Salah adalah pemain lain yang dikabarkan akan meninggalkan Anfield dan kemungkinan pindah ke Liga Pro Arab Saudi.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Liverpool akan menghadapi Brighton di Liga Premier sebelum kompetisi domestik dihentikan sementara untuk jeda internasional. Setelah itu, The Reds akan berhadapan dengan Manchester City di perempat final Piala FA dan Paris Saint-Germain di babak delapan besar Liga Champions.
Iklan