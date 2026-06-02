Getty Images
Diterjemahkan oleh
Liverpool hampir menunjuk Andoni Iraola sebagai manajer baru dan berencana mengumumkannya sebelum Piala Dunia dimulai
Reds mempercepat pembicaraan mengenai Iraola
Menurut laporan dari The Times, Liverpool hampir mencapai kesepakatan untuk menunjuk Iraola sebagai manajer baru mereka setelah berlangsungnya pembicaraan yang positif yang dipimpin oleh direktur olahraga Hughes. Pelatih berusia 43 tahun itu saat ini sedang tidak terikat kontrak setelah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya selama tiga tahun di Bournemouth. Hughes, yang awalnya membawa pelatih asal Spanyol itu ke sepak bola Inggris, yakin bahwa gaya taktik menekan tinggi dan agresif yang menjadi ciri khas Iraola sangat selaras dengan filosofi sepak bola jangka panjang yang diusung oleh petinggi Anfield.
- Getty Images Sport
Kabar seputar Anfield semakin ramai
Pihak Anfield tetap bersikap tertutup terkait proses perekrutan yang sedang berlangsung; mereka enggan berkomentar di depan umum, namun secara diam-diam mempercepat negosiasi dengan kandidat utama mereka. Meskipun klub mengakui kemampuan manajerial masing-masing dari Sebastian Hoeness (Stuttgart) dan Pierre Sage (Lens), Iraola telah dengan tegas menempatkan dirinya sebagai kandidat terdepan untuk posisi tersebut. Pelatih asal Basque tersebut dilaporkan berencana membawa asistennya, Tommy Elphick—seorang pendukung setia Liverpool—ke Merseyside sebagai bagian dari staf kepelatihannya yang akan datang.
Kesuksesan Cherries memicu minat
Nilai Iraola melonjak drastis setelah ia membawa Bournemouth finis di peringkat keenam—sebuah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya—dengan hanya menelan tujuh kekalahan di liga sepanjang musim, sehingga memastikan tiket ke kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Prestasi mengesankan yang diraihnya di pesisir selatan itu tercapai meski klub secara rutin melepas pemain-pemain kunci, termasuk penyerang andalan Antoine Semenyo ke Manchester City serta tiga bek utama dengan total nilai transfer sebesar £144,5 juta. Kemampuan luar biasa dalam membangun kembali tim ini membuatnya menjadi incaran Crystal Palace, AC Milan, dan Bayer Leverkusen.
- Getty Images Sport
Pembangunan kembali Anfield bergantung pada penunjukan yang cepat
Liverpool akan menghadapi musim panas yang krusial dalam proses transisi mereka, di mana mereka berupaya segera menyelesaikan pencarian manajer baru dan melakukan peremajaan skuad yang penting sebelum jendela transfer ditutup. Tim staf kepelatihan yang sepenuhnya baru harus dibentuk, mengingat para asisten Slot—Sipke Hulshoff, Giovanni van Bronckhorst, dan Ruben Peeters—diperkirakan akan hengkang. Manajer baru yang akan datang harus segera memprioritaskan perekrutan pemain sayap kelas atas untuk menggantikan Mohamed Salah yang telah hengkang.