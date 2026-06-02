Liverpool hampir menunjuk Andoni Iraola sebagai manajer baru dan berencana mengumumkannya sebelum Piala Dunia dimulai

Menurut laporan dari The Times, Liverpool hampir mencapai kesepakatan untuk menunjuk Iraola sebagai manajer baru mereka setelah berlangsungnya pembicaraan yang positif yang dipimpin oleh direktur olahraga Hughes. Pelatih berusia 43 tahun itu saat ini sedang tidak terikat kontrak setelah memutuskan untuk mengakhiri masa jabatannya selama tiga tahun di Bournemouth. Hughes, yang awalnya membawa pelatih asal Spanyol itu ke sepak bola Inggris, yakin bahwa gaya taktik menekan tinggi dan agresif yang menjadi ciri khas Iraola sangat selaras dengan filosofi sepak bola jangka panjang yang diusung oleh petinggi Anfield.