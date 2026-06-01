Liverpool gagal mendapatkan pengganti Mohamed Salah setelah PSG mencapai kesepakatan lisan dengan bintang Bundesliga
PSG mendahului klub lain dalam perburuan bintang asal Pantai Gading
Luis Campos tidak membuang waktu untuk merombak skuad PSG menyusul kesuksesan-kesuksesan mereka baru-baru ini. Penasihat olahraga tersebut sangat menyadari perlunya memperbarui opsi-opsi yang dimiliki Luis Enrique guna menghindari "kelelahan ekstrem" dan beban fisik yang berdampak pada skuad selama musim yang panjang dan melelahkan.
Dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang, klub asal Paris ini telah mengidentifikasi kebutuhan yang jelas akan kehadiran dinamis di sayap kanan.
Meskipun pemain seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Bradley Barcola lebih suka bermain di sayap kiri, dan Ousmane Dembele semakin beralih ke peran sentral, sayap kanan telah muncul sebagai area prioritas untuk diperkuat.
Yan Diomande telah diidentifikasi sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan ini, sehingga membawa PSG bersaing langsung dengan Liverpool, yang telah menargetkan remaja tersebut sebagai rekrutan prioritas untuk menggantikan Mohamed Salah di masa depan.
Kesepakatan lisan telah dicapai dengan Diomande
Persaingan untuk merekrut pemain berusia 19 tahun ini telah mengambil arah yang menentukan ke arah klub raksasa Prancis tersebut. Menurut Sky Germany, Diomande telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan PSG, sebuah langkah yang menandai kemajuan signifikan dalam proses perekrutan. Pihak manajemen klub dilaporkan menunggu adanya tanda-tanda minat timbal balik seperti ini sebelum memfinalisasi langkah-langkah strategis mereka di bursa transfer.
Pemain internasional Pantai Gading tersebut dilaporkan kurang antusias dengan prospek bergabung dengan Bayern Munich, meskipun klub Bavaria itu menunjukkan minat yang kuat terhadap jasanya. Meskipun ia tetap tertarik dengan proyek di Anfield, momentum jelas telah bergeser ke Paris, sehingga klub Merseyside itu harus berjuang keras untuk meyakinkan sang pemain agar berubah pikiran.
Sikap tegas Leipzig
RB Leipzig berada dalam posisi tawar yang kuat. Diomande baru saja bergabung ke Jerman pada musim panas lalu dari Leganes dan saat ini terikat kontrak hingga tahun 2030. Setelah dinobatkan sebagai pemain muda terbaik Bundesliga musim ini berkat penampilannya yang menghasilkan 13 gol dan sembilan assist dalam 36 penampilan, nilainya kini berada di puncak.
Klub asal Jerman ini diperkirakan akan meminta biaya transfer yang tinggi untuk aset berharga mereka. Namun, PSG bertekad untuk tidak membayar lebih, dengan mempertahankan sikap bahwa mereka sudah memiliki skuad yang dipenuhi talenta kelas atas.
Persaingan mulai mereda seiring PSG memimpin klasemen
Kompleksitas kesepakatan ini telah membuat beberapa pihak lain yang tertarik mulai mundur. Meskipun minat Liverpool tetap serius, adanya beberapa agen yang mewakili sang pemain telah mempersulit proses negosiasi bagi banyak pihak yang tertarik.
Pendekatan proaktif PSG dan kemampuan mereka untuk memastikan preferensi pemain sejak dini telah memberi mereka keunggulan yang jelas atas rival-rival Eropa mereka.
Pada akhirnya, transfer ini akan bergantung pada apakah PSG dan Leipzig dapat mencapai kesepakatan mengenai biaya transfer. Dengan sang pemain tampaknya sudah mantap untuk pindah ke Prancis, Liverpool mungkin terpaksa mencari alternatif lain dalam upaya mereka menemukan sayap kelas dunia yang mampu mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh kepergian Salah.