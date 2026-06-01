Liverpool gagal mendapatkan pengganti Mohamed Salah setelah PSG mencapai kesepakatan lisan dengan bintang Bundesliga

Luis Campos tidak membuang waktu untuk merombak skuad PSG menyusul kesuksesan-kesuksesan mereka baru-baru ini. Penasihat olahraga tersebut sangat menyadari perlunya memperbarui opsi-opsi yang dimiliki Luis Enrique guna menghindari "kelelahan ekstrem" dan beban fisik yang berdampak pada skuad selama musim yang panjang dan melelahkan.

Dengan fokus pada keberlanjutan jangka panjang, klub asal Paris ini telah mengidentifikasi kebutuhan yang jelas akan kehadiran dinamis di sayap kanan.

Meskipun pemain seperti Khvicha Kvaratskhelia dan Bradley Barcola lebih suka bermain di sayap kiri, dan Ousmane Dembele semakin beralih ke peran sentral, sayap kanan telah muncul sebagai area prioritas untuk diperkuat.

Yan Diomande telah diidentifikasi sebagai profil ideal untuk mengisi kekosongan ini, sehingga membawa PSG bersaing langsung dengan Liverpool, yang telah menargetkan remaja tersebut sebagai rekrutan prioritas untuk menggantikan Mohamed Salah di masa depan.



