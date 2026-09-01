Menurut jurnalis Fabrice Hawkins, Liverpool meluncurkan upaya pada saat-saat terakhir di hari penutupan bursa transfer untuk merekrut Gusto dengan status pinjaman. Klub Merseyside itu ingin menambahkan bek kanan berusia 23 tahun tersebut ke skuad Andoni Iraola guna memberikan kedalaman berkualitas tinggi dan persaingan.

Namun, upaya itu berakhir tanpa hasil karena kedua klub tidak dapat menyepakati struktur dasar kesepakatan tersebut. Liverpool hanya siap menegosiasikan perjanjian pinjaman murni tanpa kewajiban membeli pada akhir musim. Secara keseluruhan, klub itu menjalani musim panas yang relatif sepi, tetapi tetap mengamankan transfer Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo, dan Bradley Barcola sebelum bursa ditutup.