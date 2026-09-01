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Liverpool gagal dalam upaya pinjaman pada hari terakhir bursa transfer untuk bek Chelsea Malo Gusto
Drama pada hari terakhir bursa transfer di Anfield
Menurut jurnalis Fabrice Hawkins, Liverpool meluncurkan upaya pada saat-saat terakhir di hari penutupan bursa transfer untuk merekrut Gusto dengan status pinjaman. Klub Merseyside itu ingin menambahkan bek kanan berusia 23 tahun tersebut ke skuad Andoni Iraola guna memberikan kedalaman berkualitas tinggi dan persaingan.
Namun, upaya itu berakhir tanpa hasil karena kedua klub tidak dapat menyepakati struktur dasar kesepakatan tersebut. Liverpool hanya siap menegosiasikan perjanjian pinjaman murni tanpa kewajiban membeli pada akhir musim. Secara keseluruhan, klub itu menjalani musim panas yang relatif sepi, tetapi tetap mengamankan transfer Jeremy Jacquet, Victor Munoz, Ronald Araujo, dan Bradley Barcola sebelum bursa ditutup.
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Kendala finansial menghambat transfer permanen
Chelsea tidak bersedia menerima kepergian sementara untuk Gusto dan sebaliknya mendorong penjualan permanen. Klub London itu dikabarkan mematok nilai bek tersebut di kisaran £75 juta pada awal musim panas ketika Manchester City menyatakan minat.
Liverpool enggan berkomitmen pada pengaturan seperti itu dan tidak mampu membiayai kesepakatan permanen dengan nilai sebesar itu, setelah lebih dulu mengalokasikan sumber daya ke tempat lain.
Perbedaan pandangan itu membuat perpisahan total menjadi mustahil, yang secara efektif mengakhiri harapan Gusto untuk pindah. Chelsea telah menegaskan bahwa mereka hanya akan menyetujui kepergian sang pemain jika itu melibatkan komitmen finansial jangka panjang yang signifikan dari klub pembeli.
Xabi Alonso memercayai bek kanannya
Gagalnya transfer tersebut berarti Gusto akan tetap di Stamford Bridge, tempat manajer Xabi Alonso sudah menegaskan betapa pentingnya dia bagi tim. Pemain Prancis itu tampil sebagai starter dalam dua kemenangan Premier League atas Fulham dan Brighton dalam dua pekan terakhir. Gusto juga masuk starting XI saat menang atas Luton di Carabao Cup.
Ia tampil mengesankan lewat atletismenya sejak tiba di Inggris dan tetap menjadi sosok yang sangat cocok secara taktis untuk Alonso. Bek itu kini diperkirakan akan kembali menjadi starter saat Chelsea menghadapi juara bertahan Arsenal di Premier League hari ini.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya untuk Liverpool?
Dengan kesepakatan pada hari terakhir bursa transfer itu gagal terwujud, Liverpool kini harus menjalani paruh pertama musim dengan opsi lini belakang yang mereka miliki saat ini. Iraola akan sangat mengandalkan Jeremie Frimpong sebagai bek kanan pilihan utamanya. Sang manajer juga berharap Conor Bradley bisa pulih dengan cepat dari cedera lutut yang dialaminya pada Januari, seiring jadwal pertandingan yang kian padat dengan komitmen domestik dan Eropa.
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