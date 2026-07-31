APL
Diterjemahkan oleh
Liverpool diperingatkan soal langkah £100 juta untuk Bradley Barcola saat Jamie Carragher mendesak Liverpool fokus pada pencarian pengganti Mohamed Salah
Liverpool incar winger PSG
Menurut ESPN, Liverpool sedang menyiapkan tawaran pertama mereka untuk merekrut Barcola, dengan PSG diyakini mematok nilai sang winger di kisaran €150 juta (£129 juta). Namun, langkah untuk mendatangkan pemain internasional Prancis itu memicu tanda tanya karena posisi alaminya berada di sayap kiri. Area itu sudah sangat padat di Anfield dengan opsi seperti Cody Gakpo, talenta muda Rio Ngumoha, dan rekrutan baru Victor Munoz.
- Focus Images
Carragher soroti ketidakseimbangan skuad
Berbicara kepada Sky Sports News, legenda Liverpool Carragher menyarankan mantan klubnya itu untuk memprioritaskan pencarian suksesor Salah di sayap kanan ketimbang merekrut Barcola. Mantan bek itu berkata: "Dia pemain hebat, tidak diragukan lagi soal itu, saya akan sangat senang jika Barcola datang ke Liverpool. Tapi bagi saya, dia adalah pemain sayap kiri.
"Hal besar di Liverpool yang sekarang sangat terlihat jelas adalah menggantikan Mo Salah, seorang pemain sayap kanan. Dan saya rasa Liverpool tidak benar-benar punya siapa pun di skuad yang terlihat sepenuhnya nyaman bermain di sayap kanan.
"Mereka mungkin punya setidaknya empat pemain di skuad sebelum Barcola bergabung, jika dia bergabung, yang bisa bermain dengan nyaman di sisi kiri.
"Tetapi jika Anda mengatakan kepada saya, apakah saya ingin Barcola datang dan Liverpool juga akan merekrut seorang pemain sayap kanan? Saya akan sangat senang karena pemain-pemain harus hengkang. Tentu saja begitu.
"Tetapi saat ini, saya merasa musim panas ini akan menjadi soal menggantikan Mo Salah. Barcola tidak menggantikan Mo Salah."
Kekhawatiran atas perkembangan Ngumoha
Carragher juga menyoroti bagaimana kedatangan pemain mahal seperti Barcola bisa menghambat jalur perkembangan talenta 17 tahun Ngumoha, yang baru-baru ini mencetak gol dalam laga pramusim melawan Wrexham: "Rio adalah pemain muda, dia sangat bagus. Saya pikir dia akan berkembang dari posisinya musim lalu. Tapi itu memang menjadi poinnya: Anda membeli pemain yang sangat muda dengan uang yang sangat besar untuk Barcola, yang saat ini lebih baik daripada Rio Ngumoha.
"Tapi Anda berpikir pada akhirnya dalam satu atau dua tahun ke depan, Rio tentu ingin bermain pekan demi pekan untuk Liverpool. Dan itu terserah dia untuk membuktikannya.
"Jadi ketika Anda membayar uang sebesar itu untuk pemain muda di posisinya, itu memang sedikit membuat Anda garuk-garuk kepala. Ada pembicaraan bahwa Rio Ngumoha bisa bermain di kanan dan mendapat beberapa menit di sana. Sebagai pemain muda, itu tidak masalah, bermain di kedua sisi. Tapi saya pikir posisinya sekarang adalah sayap kiri.
"Tapi jika mereka pergi dan mendatangkan pemain untuk sayap kanan, membawa Barcola masuk lalu menjual beberapa pemain sayap yang saat ini mereka miliki, saya pikir itu akan fantastis."
- Getty Images Sport
Liverpool menghadapi dilema taktis
Manajemen Liverpool kini menghadapi keputusan krusial di bursa transfer untuk menyeimbangkan opsi lini depan dalam skuad Andoni Iraola, khususnya dalam mencari winger kanan alami sebelum bursa ditutup. Liverpool harus bertindak hati-hati untuk menuntaskan aktivitas transfer mereka dan memastikan kesiapan tim sebelum membuka musim Premier League 2026-27 dengan laga tandang melawan Newcastle United pada 23 Agustus.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami