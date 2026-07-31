Berbicara kepada Sky Sports News, legenda Liverpool Carragher menyarankan mantan klubnya itu untuk memprioritaskan pencarian suksesor Salah di sayap kanan ketimbang merekrut Barcola. Mantan bek itu berkata: "Dia pemain hebat, tidak diragukan lagi soal itu, saya akan sangat senang jika Barcola datang ke Liverpool. Tapi bagi saya, dia adalah pemain sayap kiri.

"Hal besar di Liverpool yang sekarang sangat terlihat jelas adalah menggantikan Mo Salah, seorang pemain sayap kanan. Dan saya rasa Liverpool tidak benar-benar punya siapa pun di skuad yang terlihat sepenuhnya nyaman bermain di sayap kanan.

"Mereka mungkin punya setidaknya empat pemain di skuad sebelum Barcola bergabung, jika dia bergabung, yang bisa bermain dengan nyaman di sisi kiri.

"Tetapi jika Anda mengatakan kepada saya, apakah saya ingin Barcola datang dan Liverpool juga akan merekrut seorang pemain sayap kanan? Saya akan sangat senang karena pemain-pemain harus hengkang. Tentu saja begitu.

"Tetapi saat ini, saya merasa musim panas ini akan menjadi soal menggantikan Mo Salah. Barcola tidak menggantikan Mo Salah."