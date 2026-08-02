Transfer ke Real Madrid menyebabkan keretakan besar antara Alexander-Arnold dan basis suporter, tetapi Kelly merasa waktu untuk memaafkan sudah semakin dekat. "Saya tahu bagaimana rasanya ketika seorang pemain, menurut pendapat Anda, mengkhianati klub, terutama jika dia adalah pemain didikan sendiri, terutama karena dia orang Liverpool. Saya paham," kata Kelly.

"Ketika Real Madrid datang memanggil, sulit untuk mengatakan tidak. Kita harus jujur soal itu. Dan dia sudah pindah, tetapi itu tidak benar-benar berjalan baik. Lalu Anda melihat Liverpool dan berpikir apakah mereka membutuhkan bek kanan baru? Maksud saya, Frimpong tidak terlihat bagus musim lalu. Saya pikir dia mungkin lebih baik bermain lebih ke depan. Bradley cedera... Saya pikir mungkin mereka harus menghentikan kerugian mereka dan mengeksplorasi situasi Trent."