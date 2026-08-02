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Liverpool diminta memaafkan Trent Alexander-Arnold dan menuntaskan kepulangan sensasional ke Anfield musim panas ini
Masa sulit di Spanyol
Alexander-Arnold meninggalkan Merseyside untuk bergabung dengan Real Madrid musim panas lalu, sebuah keputusan yang sangat membuat banyak suporter klub masa kecilnya frustrasi. Namun, kepindahannya ke Spanyol tidak berjalan sesuai rencana. Alexander-Arnold hanya mampu menjadi starter dalam 14 pertandingan LaLiga musim lalu, serta gagal mencetak gol di kompetisi apa pun untuk pertama kalinya sejak musim terobosannya.
Berbicara di Transfer Insiders milik talkSPORT, Angelina Kelly berpendapat bahwa Liverpool memiliki alasan yang jelas untuk mempertimbangkan reuni. Kelly meyakini klub itu harus mengesampingkan emosi, dengan menyoroti bahwa Liverpool memiliki celah di lini pertahanan karena Conor Bradley cedera dan Jeremie Frimpong lebih cocok untuk peran menyerang.
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Memaafkan kepergian yang kontroversial
Transfer ke Real Madrid menyebabkan keretakan besar antara Alexander-Arnold dan basis suporter, tetapi Kelly merasa waktu untuk memaafkan sudah semakin dekat. "Saya tahu bagaimana rasanya ketika seorang pemain, menurut pendapat Anda, mengkhianati klub, terutama jika dia adalah pemain didikan sendiri, terutama karena dia orang Liverpool. Saya paham," kata Kelly.
"Ketika Real Madrid datang memanggil, sulit untuk mengatakan tidak. Kita harus jujur soal itu. Dan dia sudah pindah, tetapi itu tidak benar-benar berjalan baik. Lalu Anda melihat Liverpool dan berpikir apakah mereka membutuhkan bek kanan baru? Maksud saya, Frimpong tidak terlihat bagus musim lalu. Saya pikir dia mungkin lebih baik bermain lebih ke depan. Bradley cedera... Saya pikir mungkin mereka harus menghentikan kerugian mereka dan mengeksplorasi situasi Trent."
Ancaman Denzel Dumfries
Situasi di Spanyol menjadi semakin rumit bagi Alexander-Arnold setelah kedatangan Denzel Dumfries. Manajer Real Madrid Jose Mourinho dikabarkan lebih memfavoritkan Dumfries karena soliditasnya dalam bertahan, yang membuat Alexander-Arnold semakin turun dalam urutan pilihan.
Mengakui hal itu, Kelly menambahkan: "Saya tidak mengatakan Anda harus langsung merekrutnya, mari kita bahas ini. Karena Real Madrid telah merekrut bek kanan lain, yaitu Denzel Dumfries, itu bukan kabar baik untuk Trent. Jadi, kenapa semua orang tidak mengambil sedikit tanggung jawab... sedikit akuntabilitas dan kita semua bisa kembali bersama dan bahagia? Saya pikir masih ada jalan untuk kembali, dan pasti ada satu penggemar Liverpool yang mendengarkan dan mau menerimanya kembali, saya tidak mungkin sendirian di sini."
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Apa yang terjadi selanjutnya?
Alexander-Arnold kini harus menavigasi persimpangan penting dalam kariernya seiring musim baru mendekat. Dengan Mourinho tampak lebih memfavoritkan Dumfries setelah persiapan pramusim mereka, bek Inggris itu menghadapi jalan terjal untuk mendapatkan menit bermain reguler di Real Madrid. Apakah Liverpool benar-benar mengejar transfer tersebut masih sangat tidak pasti, tetapi tekanan yang meningkat dari para pundit menyoroti potensi jalan keluar. Banyak hal akan bergantung pada apakah Liverpool memiliki keinginan untuk memberi mantan pahlawan mereka itu kesempatan kedua.
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