Getty Images Sport
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Liverpool didesak membajak langkah Man Utd dan Chelsea untuk merekrut talenta Arsenal Myles Lewis-Skelly
Arsenal terbuka untuk menjual ke klub domestik
Menurut talkSPORT, Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada rival mereka di Premier League, Man Utd dan Chelsea. Klub itu ingin mendapatkan kembali dana setelah akuisisi Bruno Guimaraes dari Newcastle senilai £75 juta pekan lalu. Pemain berusia 19 tahun itu menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan Guimaraes bergabung bersama Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino di lini tengah.
Pemilik Peterborough United, Darragh MacAnthony, percaya Liverpool harus ikut dalam persaingan untuk memberikan kompetisi bagi Milos Kerkez. MacAnthony menyatakan: "Saya menyukainya, saya pikir dia adalah pemain muda yang hebat. Mengapa dia tidak ditawarkan kepada Liverpool? Seseorang berkata, 'Berapa nilainya?' Saya berkata, 'Di kisaran £40-60 juta untuk pemain seusia itu yang berasal dari Inggris.'"
- Getty Images Sport
Persaingan untuk peran di lini belakang
Kerkez akan menjadi bek kiri pilihan utama pada musim baru, mengungguli Kostas Tsimikas, yang ingin berjuang mempertahankan tempatnya. Namun, MacAnthony merasa Lewis-Skelly akan menjadi tambahan yang dibutuhkan.
Saat ditanya apakah ia akan menyambutnya di Anfield, MacAnthony berkata: "Tentu saja. Kami butuh persaingan untuk posisi bek kiri. Tidak bermaksud meremehkan Tsimikas, tetapi dia bukan pilihan saya. Dan, dia bisa bermain di lini tengah, kami sudah melihatnya bermain dalam peran itu di lini tengah..." Ketika disebutkan bahwa posisi terkuatnya adalah lini tengah, ia menjawab: "Benar. Liverpool sangat membutuhkan tipe pemain seperti itu, yang punya kemampuan bertahan, tetapi juga secara teknis tetap memiliki kemampuan menyerang."
Kekecewaan atas potensi kepergian
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan tentang dampak emosional terhadap sang pemain, yang musim lalu hanya lima kali menjadi starter di Premier League. Presenter Max Scott bertanya kepada MacAnthony: "Saya tahu Anda melihat permainan dari sudut pandang pemilik dan pebisnis, dan terkadang, bisa dibilang, melepaskan diri dari emosi dalam permainan, dan itu bisa dimengerti. Tapi jika Anda adalah Lewis-Skelly, seorang penggemar Arsenal yang dibina melalui akademi, Anda membuktikan diri musim lalu, kembali menembus tim, menjadi bagian integral, dan sekarang Anda mendengar bahwa Anda ditawarkan ke klub-klub Premier League lainnya... Apakah itu memang sekadar sisi kejam dari permainan ini, atau bisakah Anda memahami bahwa dia mungkin frustrasi karenanya?"
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Manchester United dan Chelsea kini harus memutuskan apakah akan memformalkan minat mereka terhadap Lewis-Skelly, yang harga prospektifnya diperkirakan berada di kisaran £45 juta, sebelum bursa transfer ditutup. Sementara Michael Carrick terus menilai target-target lini belakang untuk skuadnya, Liverpool masih bisa mengikuti saran MacAnthony dan masuk ke dalam negosiasi untuk memperkuat skuad mereka untuk kampanye mendatang.
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