Menurut talkSPORT, Arsenal telah menawarkan Lewis-Skelly kepada rival mereka di Premier League, Man Utd dan Chelsea. Klub itu ingin mendapatkan kembali dana setelah akuisisi Bruno Guimaraes dari Newcastle senilai £75 juta pekan lalu. Pemain berusia 19 tahun itu menghadapi masa depan yang tidak pasti dengan Guimaraes bergabung bersama Declan Rice, Martin Zubimendi, dan Mikel Merino di lini tengah.

Pemilik Peterborough United, Darragh MacAnthony, percaya Liverpool harus ikut dalam persaingan untuk memberikan kompetisi bagi Milos Kerkez. MacAnthony menyatakan: "Saya menyukainya, saya pikir dia adalah pemain muda yang hebat. Mengapa dia tidak ditawarkan kepada Liverpool? Seseorang berkata, 'Berapa nilainya?' Saya berkata, 'Di kisaran £40-60 juta untuk pemain seusia itu yang berasal dari Inggris.'"