Liverpool diberitahu bahwa mereka membutuhkan DUA pemain sayap asal Inggris untuk menggantikan legenda yang akan hengkang, Mohamed Salah

Pemain lain yang disarankan untuk didatangkan adalah Gordon. Meskipun bintang Newcastle ini umumnya bermain di sayap kiri, ia telah menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk bergerak ke posisi yang lebih ke tengah.

"Anthony Gordon bermain di sayap kiri dan saya pikir dia lebih suka menjadi pemain sayap kiri atau striker nomor sembilan saat ini. Dia menikmati bermain di posisi itu untuk Newcastle United, jadi saya tidak yakin dia bisa menggantikan posisi Salah di Liverpool," lanjut Waddle.

"Saya yakin dia bisa bermain di sana dan melakukannya, saya tidak mengatakan dia tidak bisa, tapi dia adalah tipe pemain yang menikmati berlari ke ruang kosong di sisi kiri saat situasinya terbuka lebar. Saya telah melihat banyak pertandingan di mana tim lawan mengganti pemain atau mengubah sistem karena betapa berbahayanya Anthony Gordon di sisi kiri, jadi mengapa membuang-buang potensi itu?"