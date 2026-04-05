Liverpool diberitahu bahwa mereka membutuhkan DUA pemain sayap asal Inggris untuk menggantikan legenda yang akan hengkang, Mohamed Salah
Salah akan meninggalkan Anfield pada akhir musim
Liverpool kini berada dalam situasi krusial di mana mereka harus menghadapi kepergian Salah. Penyerang tersebut telah secara resmi mengonfirmasi bahwa ia akan hengkang pada akhir musim ini. Meskipun tahun lalu ia telah menandatangani perpanjangan kontrak yang akan membuatnya tetap di klub hingga 2027, pemain berusia 33 tahun itu menyampaikan pesan perpisahan yang penuh emosi kepada para pendukung.
Bowen disamakan dengan Salah
Waddle memandang Bowen sebagai orang yang tepat untuk menggantikan Salah. Bowen, yang telah menjadi pemain kunci bagi West Ham sejak bergabung pada 2020, memiliki kemampuan mencetak gol dari posisi sayap sekaligus menciptakan peluang bagi rekan-rekan setimnya.
"Tidak banyak yang bermain seperti dia," kata Waddle kepada FruityKing. "Ada banyak pemain sayap. Menurut saya, Jarrod Bowen adalah yang paling mirip dengan pemain seperti Salah yang bisa mencetak gol, tapi dia sudah mulai menua. Jika West Ham terdegradasi, ada kemungkinan Liverpool bisa memanfaatkannya selama beberapa tahun."
Gordon adalah pilihan lain
Pemain lain yang disarankan untuk didatangkan adalah Gordon. Meskipun bintang Newcastle ini umumnya bermain di sayap kiri, ia telah menunjukkan fleksibilitas dan keinginan untuk bergerak ke posisi yang lebih ke tengah.
"Anthony Gordon bermain di sayap kiri dan saya pikir dia lebih suka menjadi pemain sayap kiri atau striker nomor sembilan saat ini. Dia menikmati bermain di posisi itu untuk Newcastle United, jadi saya tidak yakin dia bisa menggantikan posisi Salah di Liverpool," lanjut Waddle.
"Saya yakin dia bisa bermain di sana dan melakukannya, saya tidak mengatakan dia tidak bisa, tapi dia adalah tipe pemain yang menikmati berlari ke ruang kosong di sisi kiri saat situasinya terbuka lebar. Saya telah melihat banyak pertandingan di mana tim lawan mengganti pemain atau mengubah sistem karena betapa berbahayanya Anthony Gordon di sisi kiri, jadi mengapa membuang-buang potensi itu?"
Tugas yang sulit dalam mencari pengganti
Namun, masalah yang dihadapi ini cukup rumit. Kepergian seorang pemain sekelas Salah tentu memerlukan pertimbangan dan perencanaan yang matang. Terlepas dari kedua nama tersebut, Waddle mengakui bahwa tidak mudah untuk mendapatkan pemain sekelas Salah.
"Saya belum melihat banyak pemain yang bisa mencetak gol sebanyak yang bisa dilakukan Salah. Ada banyak pemain yang bisa menciptakan lebih banyak peluang dan melakukan beberapa hal lebih baik daripada Salah dengan bola, tetapi saya belum melihat pemain yang bisa melakukan persis apa yang telah dilakukan Salah untuk Liverpool," tutup Waddle.