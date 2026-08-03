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Bradley Barcola PSG 2025Getty Images
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Liverpool diberi tahu bahwa harga permintaan PSG sebesar £145 juta untuk Bradley Barcola harus turun karena Liverpool menolak terburu-buru mengajukan tawaran transfer

B. Barcola
Transfers
Liverpool
Premier League
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Liverpool meningkatkan upaya mereka untuk mengamankan perekrutan besar sebelum bursa transfer ditutup, dengan bintang Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, muncul sebagai target utama. Namun, Liverpool siap bermain sabar karena mereka keberatan dengan valuasi fantastis yang dipasang juara Ligue 1 itu untuk pemain timnas Prancis tersebut.

  • Liverpool tetap berminat meski ada selisih valuasi

    Liverpool telah mengidentifikasi Barcola sebagai tambahan penting untuk skuad Liverpool asuhan Andoni Iraola, tetapi klub Merseyside itu saat ini masih terjebak dalam kebuntuan soal valuasi sang winger. Meski talenta pemain itu tidak diragukan di Anfield, tim rekrutmen klub tidak bersedia memenuhi tuntutan finansial yang saat ini dipatok PSG.

    Mark McAdam dari Sky Sports News, berbicara di The Transfer Show, memberikan kejelasan mengenai kondisi terkini negosiasi, dengan mencatat bahwa pembicaraan formal belum dimulai.

    "Masih belum ada kontak antarklub antara PSG dan Liverpool pada tahap ini terkait Barcola. Dia adalah pemain yang sangat dikagumi Liverpool, tetapi tidak ada gunanya mengajukan tawaran jika mereka tidak yakin sudah dekat untuk menyelesaikan kesepakatan. Jika PSG menginginkan £145 juta, lalu apa gunanya mengajukan tawaran £100 juta? Itu akan ditolak, bukan?", kata McAdam.


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  • Victor Munoz Spain 2026Getty Images

    Strategi negosiasi jadi sorotan utama

    Petinggi di Anfield bertekad untuk tidak terseret ke dalam perang penawaran yang melampaui valuasi internal mereka terhadap sang pemain. Setelah musim panas yang ditandai dengan kedatangan Victor Munoz seharga €40 juta, klub kini lebih selektif dalam membelanjakan uangnya.

    Strateginya jelas: menunggu klub penjual menurunkan ekspektasi mereka sebelum mengajukan proposal resmi. Pendekatan pragmatis ini mencerminkan pergeseran dalam kebijakan transfer Liverpool belakangan ini, menjauh dari belanja besar yang terlihat pada tahun-tahun sebelumnya demi memastikan stabilitas finansial jangka panjang.

    McAdam kemudian menjelaskan lebih lanjut soal perlunya PSG melunakkan sikap mereka jika kesepakatan ingin tercapai pada jendela transfer ini. “Karena itu, mereka harus melakukan pembicaraan yang masuk akal agar bisa menurunkannya sedikit dari £145 juta karena mereka tidak akan pernah membayar sebesar itu. Kita tahu Barcola memang tidak benar-benar melihat masa depan di PSG dan dia terbuka untuk potensi kepindahan, dan Liverpool akan menjadi destinasi yang brilian baginya,” tambahnya.


  • Iraola mencari peningkatan skuad

    Di atas lapangan, Iraola sedang mencari solusi setelah pramusim yang naik turun. Sang manajer secara terbuka menegaskan perlunya perbaikan setelah kemunduran baru-baru ini, ketika ia menyoroti kontras performa di dalam tim.

    Pelatih asal Spanyol itu mengatakan: "Saya pikir kami belajar banyak dari pertandingan ini. Jelas ini bukan hasil yang kami harapkan, tetapi saya pikir ini mungkin laga uji coba paling berguna yang kami mainkan sejauh ini. Kami bermain dengan sikap positif yang jelas pada babak pertama, tetapi kami sepenuhnya negatif pada babak kedua.

    Fokus Iraola tetap pada mengintegrasikan talenta baru sambil mengelola skuad yang terkuras oleh cedera di area pertahanan. Kebutuhan akan tambahan kekuatan di lini serang kini menjadi semakin mendesak seiring target-target lain gagal didapatkan.

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  • Luis Enrique PSGGetty Images

    Rintangan terakhir dalam perburuan Barcola

    Meski Liverpool berhasrat membawa Barcola ke Premier League, PSG memiliki syarat mereka sendiri yang harus dipenuhi sebelum menyetujui kepergiannya. Raksasa Prancis itu dikabarkan tidak bersedia melepas sang winger sampai mereka mengamankan pengganti yang cocok untuk memenuhi keinginan pelatih kepala Luis Enrique.

    Ini menciptakan komplikasi tambahan bagi Liverpool, karena mereka bukan hanya menunggu penurunan harga, tetapi juga efek domino di bursa transfer Eropa terjadi.

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