Liverpool telah mengidentifikasi Barcola sebagai tambahan penting untuk skuad Liverpool asuhan Andoni Iraola, tetapi klub Merseyside itu saat ini masih terjebak dalam kebuntuan soal valuasi sang winger. Meski talenta pemain itu tidak diragukan di Anfield, tim rekrutmen klub tidak bersedia memenuhi tuntutan finansial yang saat ini dipatok PSG.

Mark McAdam dari Sky Sports News, berbicara di The Transfer Show, memberikan kejelasan mengenai kondisi terkini negosiasi, dengan mencatat bahwa pembicaraan formal belum dimulai.

"Masih belum ada kontak antarklub antara PSG dan Liverpool pada tahap ini terkait Barcola. Dia adalah pemain yang sangat dikagumi Liverpool, tetapi tidak ada gunanya mengajukan tawaran jika mereka tidak yakin sudah dekat untuk menyelesaikan kesepakatan. Jika PSG menginginkan £145 juta, lalu apa gunanya mengajukan tawaran £100 juta? Itu akan ditolak, bukan?", kata McAdam.



