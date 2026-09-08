Manchester United siap memberi pukulan besar kepada rival terberat mereka dengan mengamankan tanda tangan prospek akademi Liverpool yang sangat dinilai, Isaac Konde. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan telah rampung yang akan membuat pemain berusia 16 tahun itu menukar Merseyside dengan Manchester.

Winger serbabisa itu, yang terutama beroperasi di sisi kiri, sebelumnya sudah melesat naik melalui jenjang di klubnya saat ini. Meski baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 bulan depan, Konde sudah menjadi bagian dari skuad Liverpool U-18.

Kini ia akan bergabung ke sistem pembinaan usia muda United. Remaja itu akan berusaha langsung tancap gas dan segera membuat pelatih U-18 Darren Fletcher terkesan.







