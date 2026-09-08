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Liverpool dibajak! Manchester United merampungkan kesepakatan untuk merekrut winger remaja menjanjikan dari rival bebuyutan seiring revolusi tim muda berlanjut
Menyeberangi jurang perbedaan
Manchester United siap memberi pukulan besar kepada rival terberat mereka dengan mengamankan tanda tangan prospek akademi Liverpool yang sangat dinilai, Isaac Konde. Menurut Fabrizio Romano, kesepakatan telah rampung yang akan membuat pemain berusia 16 tahun itu menukar Merseyside dengan Manchester.
Winger serbabisa itu, yang terutama beroperasi di sisi kiri, sebelumnya sudah melesat naik melalui jenjang di klubnya saat ini. Meski baru akan merayakan ulang tahunnya yang ke-17 bulan depan, Konde sudah menjadi bagian dari skuad Liverpool U-18.
Kini ia akan bergabung ke sistem pembinaan usia muda United. Remaja itu akan berusaha langsung tancap gas dan segera membuat pelatih U-18 Darren Fletcher terkesan.
- Getty Images Sport
Ketidakseimbangan skuad senior
Meski jajaran petinggi Old Trafford jelas memprioritaskan perekrutan pemain muda, strategi transfer musim panas mereka secara keseluruhan memunculkan sejumlah tanda tanya. Lini tengah senior telah mengalami perombakan signifikan, diperkuat dengan kedatangan penting Andrey Santos, Youri Tielemans, dan Carlos Baleba.
Namun, investasi di lini tengah itu tampaknya dibayar dengan kurangnya penguatan di sektor pertahanan. Pos bek kiri tetap menjadi area yang sangat mengkhawatirkan, dengan Luke Shaw saat ini menjadi satu-satunya opsi natural untuk menempati tempat reguler di tim utama.
Akibatnya, Manchester United mungkin terpaksa mengandalkan rekrutan pengembangan mereka untuk menutup kekurangan di tim utama. Pemain muda internasional Paraguay Diego Leon, yang awalnya didatangkan sebagai prospek untuk masa depan, bisa dipercepat naik ke tim senior jika badai cedera menghantam lini belakang yang rapuh.
Strategi rekrutmen yang lebih luas
Kedatangan Konde yang diantisipasi merupakan bagian dari upaya terkoordinasi untuk membajak talenta akademi papan atas dari rival domestik. Manchester United sebelumnya juga menikmati keberhasilan merekrut pemain dari jajaran akademi Arsenal, yakni Ayden Heaven dan Chido Obi.
Perekrutan Heaven terbukti sangat menguntungkan. Sejak datang dari London utara pada Februari lalu, bek 19 tahun itu mampu beradaptasi mulus ke sepakbola tim utama. Ia sudah mencatatkan 25 penampilan senior, termasuk 22 di Premier League.
Namun, perjalanan Obi menyoroti sifat perkembangan pemain muda yang tak terduga. Setelah mencatatkan delapan penampilan senior selama musim 2024-25, penyerang Denmark itu mengalami stagnasi pada musim lalu. Ia kemudian dipinjamkan ke klub Belanda, Willem II, untuk musim ini demi menemukan kembali momentumnya.
- ZUMA Press Wire
Mendorong terobosan
Bagi Konde, fokus langsungnya adalah beradaptasi dengan lingkungan barunya dan membuktikan kemampuannya dalam struktur akademi Fletcher. Adaptasi yang cepat bisa membuatnya segera naik level di jenjang tim muda dalam beberapa bulan ke depan.
Sementara itu, United akan terus memantau perkembangan investasi pemain muda mereka di seluruh dunia. Selain masa peminjaman Obi di Eredivisie, gelandang Mali berusia 20 tahun Sekou Kone juga telah dikirim dengan status pinjaman selama satu musim ke klub Swiss, Lausanne-Sport, untuk mendapatkan pengalaman berharga di level senior.
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