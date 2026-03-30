Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Liverpool dan Newcastle siap bersaing memperebutkan striker asal Kolombia seharga €80 juta
Desas-desus yang semakin kencang
Menurut laporan dari Correio da Manha, persaingan transfer yang sengit sedang memanas antara Liverpool dan Newcastle United untuk memperebutkan striker andalan Sporting CP, Luis Suarez. Pemain berusia 28 tahun ini telah menjadi salah satu penuntas peluang paling tajam di sepak bola Eropa sejak kepindahannya senilai €25 juta dari Almeria pada 2025, yang secara efektif mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Viktor Gyokeres. Nilai pasar Suarez melonjak tajam setelah mencetak dua gol simbolis melawan Paris Saint-Germain pada Januari, dan kini ia telah mengukuhkan posisinya sebagai starter tak terbantahkan untuk Kolombia menjelang Piala Dunia. Meskipun sedang dalam performa puncak, Sporting tetap berada dalam posisi yang menguntungkan, karena sang penyerang terikat kontrak jangka panjang di Estadio Jose Alvalade hingga Juni 2030.
- AFP
Sweater Liga Premier
Meskipun Sporting tidak terburu-buru untuk menjualnya, prospek bermain di kasta tertinggi Inggris tampaknya memengaruhi pemikiran sang striker. Suarez secara pribadi telah memberi isyarat bahwa kepindahan ke Liga Premier mungkin akan terjadi setelah musim ini berakhir, asalkan tawaran yang diajukan sesuai dengan harga yang diminta.
Statistik pemain Kolombia ini musim ini menjadi bukti evolusinya, karena ia telah mencetak 33 gol dan tujuh assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi. Ini termasuk catatan luar biasa dengan 24 gol hanya dalam 25 pertandingan liga, serta lima gol dalam sepuluh pertandingan Liga Champions. Angka-angka tersebut telah meyakinkan tim perekrutan di Anfield dan St. James' Park bahwa ia memiliki kegigihan yang dibutuhkan untuk bersinar di liga paling menuntut di dunia.
Harga versus level yang telah teruji
Terlepas dari antusiasme yang sedang melanda saat ini, potensi pengeluaran sebesar €80 juta — atau bahkan biaya transfer €60 juta yang telah dinegosiasikan — memiliki risiko inheren yang dipantau dengan cermat oleh para pencari bakat Liga Premier. Rekam jejak Suarez sebelum tiba di Lisbon jauh lebih sederhana; penampilannya sebelumnya di La Liga hanya menghasilkan 23 gol dari 100 pertandingan. Konteks historis ini menciptakan ketegangan di inti cerita, karena klub-klub harus memutuskan apakah performa produktifnya saat ini merupakan peningkatan permanen dalam permainannya atau hasil dari sistem Portugal. Sementara itu, petinggi Sporting puas menunda negosiasi formal hingga setelah Piala Dunia, bertaruh bahwa nilai sang striker akan naik lebih tinggi lagi di panggung global.
Mendefinisikan tes Eropa
Kemampuan Sporting CP di kancah Eropa akan diuji hingga batasnya dalam laga perempat final Liga Champions mendatang melawan Arsenal, tim papan atas Liga Premier, dengan leg pertama dijadwalkan pada 7 April di Lisbon. Pertandingan bergengsi ini menjadi ujian sejati bagi Suarez, yang memberikan kesempatan baginya untuk membuktikan bahwa ia mampu mempertahankan ketajamannya dalam mencetak gol saat menghadapi salah satu barisan pertahanan paling disiplin di Eropa. Dengan jendela transfer musim panas yang semakin dekat dan Piala Dunia di depan mata, penampilan gemilang melawan tim-tim elit Inggris ini bisa menjadi faktor penentu yang meyakinkan Liverpool atau Newcastle untuk mengaktifkan klausul pelepasan senilai €80 juta.