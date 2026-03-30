Liverpool dan Newcastle siap bersaing memperebutkan striker asal Kolombia seharga €80 juta

Meskipun Sporting tidak terburu-buru untuk menjualnya, prospek bermain di kasta tertinggi Inggris tampaknya memengaruhi pemikiran sang striker. Suarez secara pribadi telah memberi isyarat bahwa kepindahan ke Liga Premier mungkin akan terjadi setelah musim ini berakhir, asalkan tawaran yang diajukan sesuai dengan harga yang diminta.

Statistik pemain Kolombia ini musim ini menjadi bukti evolusinya, karena ia telah mencetak 33 gol dan tujuh assist dalam 42 penampilan di semua kompetisi. Ini termasuk catatan luar biasa dengan 24 gol hanya dalam 25 pertandingan liga, serta lima gol dalam sepuluh pertandingan Liga Champions. Angka-angka tersebut telah meyakinkan tim perekrutan di Anfield dan St. James' Park bahwa ia memiliki kegigihan yang dibutuhkan untuk bersinar di liga paling menuntut di dunia.