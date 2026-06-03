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Liverpool dan Manchester City mendapat angin segar setelah Bayern dan Dortmund mundur dari pembicaraan untuk merekrut bintang muda Hertha Berlin akibat tuntutan agennya
Bayern Munich mundur dari perburuan Eichhorn
Bintang muda Hertha Berlin, Eichhorn, diperkirakan akan meninggalkan ibu kota pada musim panas ini, namun impiannya untuk bergabung dengan Allianz Arena kini pupus. Meskipun direktur olahraga Bayern, Max Eberl, telah lama menunjukkan ketertarikannya, raksasa Bavaria tersebut secara resmi telah mundur dari perburuan, menurut laporan Kicker. Meskipun Eberl merupakan pendukung vokal transfer ini dan terus menjalin komunikasi rutin dengan pihak pemain, konsensus tidak dapat dicapai di jajaran petinggi klub.
Keraguan internal di Bayern mulai muncul sejak Januari, ketika menjadi jelas bahwa pendukung kesepakatan tersebut tidak lagi menjadi mayoritas. Setelah putaran diskusi internal terbaru, klub menegaskan kembali sikap mereka. Bayern telah memutuskan untuk mengalihkan fokus mereka ke pengembangan produk akademi mereka sendiri daripada menyetujui paket finansial besar-besaran untuk bintang muda Hertha tersebut.
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Tuntutan finansial yang sangat besar menghentikan negosiasi
Hambatan utama bagi juara Jerman tersebut tampaknya adalah "biaya penandatanganan" yang sangat tinggi yang diminta oleh perwakilan sang pemain. Berbagai laporan menyebutkan bahwa handgeld yang diminta, yang nilainya mencapai puluhan juta euro, justru melebihi biaya transfer yang akan dibayarkan kepada Hertha Berlin. Struktur keuangan ini menimbulkan kekagetan yang signifikan di kalangan petinggi Bayern, sehingga mereka menilai transfer tersebut tidak layak secara ekonomi.
Borussia Dortmund juga telah mengambil langkah mundur serupa, setelah sebelumnya menilai paket total tersebut terlalu mahal. Dengan klausul pelepasan senilai hingga €12 juta yang akan berakhir pada bulan Juni, tekanan pun muncul bagi klub-klub Jerman untuk segera mencapai kesepakatan. Namun, dengan dua klub terbesar Bundesliga yang secara efektif tersingkir dari persaingan, pintu telah terbuka lebar bagi para peminat yang lebih kaya di Inggris untuk merebut talenta kelahiran 2009 ini.
Liverpool dan Manchester City memimpin perburuan
Hilangnya persaingan domestik telah menempatkan Manchester City dan Liverpool pada posisi yang dominan. Kedua klub Liga Premier tersebut dilaporkan tidak terpengaruh oleh mahalnya harga yang terus meningkat, dan memandang Eichhorn sebagai investasi penting untuk masa depan. Meskipun peraturan Brexit membuat gelandang tersebut tidak dapat bermain secara resmi di Inggris hingga ia genap berusia 18 tahun pada Juli 2027, kedua klub sedang menjajaki kemungkinan untuk mengamankan hak transfernya pada musim panas ini.
Sementara Bayern dan Dortmund menganggap biaya tersebut sebagai penghalang, klub-klub Inggris tersebut dikabarkan bersedia memenuhi penilaian yang mendekati €20 juta. Strategi bagi City dan Liverpool adalah merekrut pemain tersebut sekarang dan segera meminjamkannya untuk melanjutkan perkembangannya di level tinggi. Pendekatan proaktif ini telah secara signifikan meningkatkan peluangnya untuk pindah ke Liga Premier daripada tetap tinggal di Jerman.
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Bayer Leverkusen bersiap-siap
Salah satu skenario yang berpotensi membuat Eichhorn tetap di Bundesliga melibatkan kesepakatan "pinjaman sementara" yang rumit dengan Bayer Leverkusen. Manchester City dilaporkan telah mempertimbangkan kesepakatan di mana mereka membeli sang remaja dan meminjamkannya ke klub Jerman tersebut untuk musim mendatang. Hal ini akan memungkinkan sang pemain untuk mendapatkan pengalaman bermain di kasta tertinggi di Jerman sebelum akhirnya pindah ke Etihad Stadium.
Liverpool diyakini sedang mempertimbangkan skema peminjaman kembali yang serupa sebagai bagian dari tawaran mereka. Bagi Hertha Berlin, situasinya masih belum pasti; meskipun mereka lebih memilih penjualan langsung di dalam negeri, meningkatnya minat dari luar negeri memastikan mereka tetap akan menerima keuntungan yang besar. Untuk saat ini, fokus beralih ke raksasa-raksasa Liga Premier saat mereka bersiap untuk bersaing memperebutkan salah satu prospek muda paling menjanjikan di dunia sepak bola.