Bintang muda Hertha Berlin, Eichhorn, diperkirakan akan meninggalkan ibu kota pada musim panas ini, namun impiannya untuk bergabung dengan Allianz Arena kini pupus. Meskipun direktur olahraga Bayern, Max Eberl, telah lama menunjukkan ketertarikannya, raksasa Bavaria tersebut secara resmi telah mundur dari perburuan, menurut laporan Kicker. Meskipun Eberl merupakan pendukung vokal transfer ini dan terus menjalin komunikasi rutin dengan pihak pemain, konsensus tidak dapat dicapai di jajaran petinggi klub.

Keraguan internal di Bayern mulai muncul sejak Januari, ketika menjadi jelas bahwa pendukung kesepakatan tersebut tidak lagi menjadi mayoritas. Setelah putaran diskusi internal terbaru, klub menegaskan kembali sikap mereka. Bayern telah memutuskan untuk mengalihkan fokus mereka ke pengembangan produk akademi mereka sendiri daripada menyetujui paket finansial besar-besaran untuk bintang muda Hertha tersebut.