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England v Costa Rica - International FriendlyGetty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Liverpool dan Man City tidak bisa membeli Marcus Rashford seharga £40 juta - namun klub lain bisa melakukannya, karena klausul transfer dalam kontrak Man Utd terungkap

M. Rashford
Manchester United
Liverpool
Manchester City
Transfers
Premier League

Marcus Rashford menghadapi musim panas yang penuh ketidakpastian setelah kembali ke Manchester United usai masa peminjamannya di La Liga. Meskipun penyerang tersebut dikaitkan dengan beberapa klub raksasa Eropa, kini terungkap adanya klausul kontrak tertentu yang berpotensi menentukan klub mana yang akan menjadi tujuannya selanjutnya.

  • Barcelona menolak tawaran pembelian permanen Rashford

    Barcelona secara resmi telah melewatkan kesempatan untuk merekrut Rashford secara permanen, dengan memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta dalam kesepakatan pinjamannya selama satu musim sebelum batas waktu pada hari Senin. Klub raksasa asal Catalunya itu telah memutuskan untuk mengalihkan sumber daya keuangan mereka yang terbatas ke target-target lain, sehingga membuat sang penyerang berada dalam ketidakpastian saat ia merencanakan langkah selanjutnya.

    Saat ini, Rashford dijadwalkan kembali ke Manchester United bulan depan, meskipun masa depannya dalam jangka panjang di Old Trafford masih diselimuti ketidakpastian.

    Meskipun kemungkinan Barca kembali mengejarnya belum sepenuhnya tertutup dan minat dari berbagai klub di Eropa tetap ada, United diperkirakan akan mengambil sikap tegas: mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran permanen untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, bukan perpindahan sementara lainnya.



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    Klausul pelepasan mengecualikan pesaing utama

    Klausul pelepasan sebesar £40 juta ($54 juta) di tengah pasar transfer yang bergejolak merupakan penawaran yang sangat menguntungkan, dan meski sejumlah klub Liga Premier sedang mengincar Rashford, Manchester United telah bertindak cerdik dengan ketentuan-ketentuan tersembunyi dalam kontraknya.

    Menurut The Athletic, petinggi Old Trafford telah memasukkan semacam ‘pajak rival’, yang secara khusus mencegah musuh-musuh lokal mereka, Liverpool dan Manchester City, untuk memicu klausul pelepasan dengan harga diskon tersebut.

    Namun terlepas dari birokrasi kontrak yang dirancang untuk mencegah perpindahan antar klub di wilayah barat laut, mantan penjaga gawang The Reds, David James, mendesak Liverpool untuk mengabaikan hambatan tersebut dan melancarkan serangan mendadak untuk merekrut pemain berusia 28 tahun itu. James berpendapat bahwa kualitas teknis murni dan kecerdasan sepak bola tingkat tinggi seharusnya melampaui perseteruan antar klub, meskipun manuver dewan direksi United telah membuat perpindahan langsung ke Anfield tampak seperti misi yang mustahil.


  • Carrick tetap membuka peluang di Old Trafford

    Jika Rashford kembali ke Old Trafford, diyakini ia lebih memilih untuk menyelesaikan sisa kontrak selama 24 bulan di sana daripada bergabung dengan tim Inggris lainnya. Sikap ini bisa menjadi penyelamat bagi kariernya di Theatre of Dreams, terutama karena manajer Michael Carrick dilaporkan bersedia membawa kembali penyerang tersebut ke dalam skuad setelah ia sempat meninggalkan klub.

    Skenario seperti itu, kemungkinan besar, akan mengurangi peluang United untuk memperkuat lini tersebut dalam skuad asuhan pelatih kepala Carrick.

    Carrick tetap menjalin komunikasi dengan sang pemain dan siap mengintegrasikannya kembali jika kepindahan permanen tidak terwujud selama jendela transfer saat ini.

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    Perhatian United kini beralih ke perkuatan lini tengah

    Dengan situasi Rashford yang masih terus berkembang, United kini mengalihkan perhatian mereka ke area lain di lapangan. Hal ini memang sudah menjadi prioritas yang lebih rendah dibandingkan posisi gelandang tengah, di mana Ederson akan bergabung dari Atalanta, dan upaya untuk memperkuat lini tersebut terus berlanjut. Klub berupaya membangun skuad yang lebih seimbang sesuai dengan preferensi taktis Carrick.

    United saat ini memfokuskan upaya mereka pada Mateus Fernandes dari West Ham, seiring dengan berjalannya pembicaraan melalui agen pemain berusia 21 tahun tersebut, Jorge Mendes, di mana persyaratan kontrak pribadi diperkirakan tidak akan menjadi masalah.