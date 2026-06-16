Liverpool dan Man City tidak bisa membeli Marcus Rashford seharga £40 juta - namun klub lain bisa melakukannya, karena klausul transfer dalam kontrak Man Utd terungkap

Barcelona secara resmi telah melewatkan kesempatan untuk merekrut Rashford secara permanen, dengan memilih untuk tidak menggunakan opsi pembelian senilai €30 juta dalam kesepakatan pinjamannya selama satu musim sebelum batas waktu pada hari Senin. Klub raksasa asal Catalunya itu telah memutuskan untuk mengalihkan sumber daya keuangan mereka yang terbatas ke target-target lain, sehingga membuat sang penyerang berada dalam ketidakpastian saat ia merencanakan langkah selanjutnya.

Saat ini, Rashford dijadwalkan kembali ke Manchester United bulan depan, meskipun masa depannya dalam jangka panjang di Old Trafford masih diselimuti ketidakpastian.

Meskipun kemungkinan Barca kembali mengejarnya belum sepenuhnya tertutup dan minat dari berbagai klub di Eropa tetap ada, United diperkirakan akan mengambil sikap tegas: mereka hanya akan mempertimbangkan tawaran permanen untuk pemain berusia 28 tahun tersebut, bukan perpindahan sementara lainnya.







