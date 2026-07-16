Szoboszlai dipastikan akan mengikat masa depannya bersama Liverpool dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru. Menurut The Athletic, telah tercapai kesepakatan awal dengan pemain timnas Hongaria tersebut, setelah negosiasi selama berbulan-bulan antara direktur olahraga Richard Hughes dan perwakilannya.

Gelandang serang ini masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun memperpanjang masa tinggalnya menjadi prioritas bagi klub setelah penampilannya yang konsisten di Liga Premier. Kesepakatan ini juga mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dan memberikan dorongan awal bagi pelatih kepala baru Andoni Iraola.

Sejak bergabung dari RB Leipzig dengan nilai transfer £60 juta pada 2023, pemain berusia 25 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci Liverpool. Ia membantu The Reds meraih gelar juara Liga Premier pada musim 2024-25 sebelum tampil menonjol secara individu selama musim 2025-26 yang sulit.