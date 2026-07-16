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Liverpool dan Dominik Szoboszlai hampir mencapai kesepakatan untuk perpanjangan kontrak jangka panjang bagi gelandang tersebut
Liverpool berupaya mengamankan masa depan Szoboszlai
Szoboszlai dipastikan akan mengikat masa depannya bersama Liverpool dengan menandatangani kontrak jangka panjang baru. Menurut The Athletic, telah tercapai kesepakatan awal dengan pemain timnas Hongaria tersebut, setelah negosiasi selama berbulan-bulan antara direktur olahraga Richard Hughes dan perwakilannya.
Gelandang serang ini masih memiliki sisa kontrak dua tahun, namun memperpanjang masa tinggalnya menjadi prioritas bagi klub setelah penampilannya yang konsisten di Liga Premier. Kesepakatan ini juga mengakhiri spekulasi mengenai masa depannya dan memberikan dorongan awal bagi pelatih kepala baru Andoni Iraola.
Sejak bergabung dari RB Leipzig dengan nilai transfer £60 juta pada 2023, pemain berusia 25 tahun ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain kunci Liverpool. Ia membantu The Reds meraih gelar juara Liga Premier pada musim 2024-25 sebelum tampil menonjol secara individu selama musim 2025-26 yang sulit.
- Getty Images Sport
Szoboszlai menegaskan kembali komitmennya kepada Liverpool
Szoboszlai sempat membahas masa depannya setelah kemenangan Liverpool dalam derby Merseyside melawan Everton pada bulan April, saat negosiasi kontrak barunya masih berlangsung. Meskipun ia menegaskan belum ada kemajuan pada saat itu, ia kembali menegaskan keinginannya untuk tetap bertahan di Anfield.
"Belum ada perkembangan nyata, jadi saya tidak bisa mengatakan hal baru mengenai situasi kontrak saya," katanya kepada para wartawan. "Seperti yang kalian ketahui, kontrak saya berakhir pada 2028, jadi saya siap bermain setiap hari, setiap pekan, dan kita lihat saja nanti. Tentu saja saya membayangkan diri saya di sini dalam jangka panjang, tapi hal itu sebenarnya tidak lagi berada di tangan saya. Saya senang berada di sini. Saya menyukai para penggemar. Keluarga saya juga bahagia."
Landasan bagi era baru Liverpool
Memastikan masa depan jangka panjang Szoboszlai memberikan landasan penting bagi Liverpool saat klub ini memulai babak baru di bawah kepemimpinan Iraola. Mempertahankan salah satu pemain paling berpengaruh mereka menghilangkan ketidakpastian selama musim panas yang penuh transisi ini.
Pemain internasional Hungaria ini juga telah membuktikan nilainya melalui keserbagunaannya, baik sebagai pemain nomor 10, sayap, gelandang bertahan, dan bahkan bek kanan jika diperlukan. Musim lalu, ia menyumbang 13 gol dan 12 assist dalam 53 penampilan di semua kompetisi, menjadi gelandang Liverpool pertama sejak Steven Gerrard pada musim 2013-14 yang mencapai angka dua digit baik untuk gol maupun assist.
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Dengan kesepakatan yang kini telah berlaku, Szoboszlai diperkirakan akan bergabung dalam tur pramusim Liverpool di Amerika Serikat. Kehadirannya sejak awal akan memberi Iraola waktu yang berharga untuk mengintegrasikan salah satu pemain terpentingnya ke dalam sistem permainannya. Saat Liverpool bersiap menghadapi musim baru, penyelesaian masalah kontrak Szoboszlai memungkinkan baik pemain maupun klub untuk fokus sepenuhnya pada upaya kembali ke puncak sepak bola Inggris dan Eropa.
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