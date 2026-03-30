AFP
Diterjemahkan oleh
Liverpool dan Chelsea ikut bersaing dalam perburuan transfer Maxence Lacroix setelah bintang Crystal Palace itu mencatatkan penampilan perdananya untuk timnas Prancis
Kenaikan yang pesat
Nilai pasar Lacroix melonjak tajam setelah pekan bersejarah di kancah internasional, di mana ia mencatatkan penampilan debutnya bersama timnas senior Prancis selama jeda bulan Maret. Mantan pemain Wolfsburg ini tampil memukau di Selhurst Park, secara resmi tercatat sebagai bek tengah tercepat di kasta tertinggi dengan kecepatan maksimum 35,39 km/jam. Keandalannya juga tak kalah mengesankan; ia hanya absen dalam dua pertandingan Liga Premier sepanjang musim ini, dan bermain penuh selama 90 menit dalam 27 dari 28 penampilannya. Perpaduan antara kecepatan pemulihan dan kehadiran fisik ini telah menarik perhatian beberapa klub elit yang ingin memperkuat lini belakang mereka menjelang musim 2026-27.
- (C)Getty Images
Ambisi Piala Dunia
Lacroix, yang akan genap berusia 26 tahun pada 6 April, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menerjemahkan performa apiknya di klub menjadi gelar juara bergengsi, baik bersama timnas Prancis maupun di Selhurst Park. Setelah baru-baru ini melakukan debut sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Brasil, ia langsung tampil penuh selama 90 menit bersama Lucas Hernandez dalam kemenangan 3-1 melawan Kolombia.
Berbicara kepada situs web resmi Palace, Lacroix mengungkapkan: “Impian saya adalah memenangkan Piala Dunia – saya ingin memenangkan Piala Dunia bersama Prancis. Di Palace, tentu saja, saat ini adalah memenangkan Conference League. Kami tidak bisa memenangkan Liga Premier saat ini, tetapi di Conference League, kami memiliki peluang – jadi inilah ambisi kami.”
Gelombang eksodus pemain bertahan
Palace berada dalam posisi yang genting terkait stabilitas pertahanan mereka, setelah kehilangan Marc Guehi yang pindah ke Manchester City pada Januari lalu. Sumber-sumber mengatakan kepada TEAMtalkbahwa Liverpool memandang Lacroix sebagai calon pengganti Ibrahima Konate yang akan hengkang, sementara Bayern Munich dan Aston Villa juga dikabarkan sangat tertarik pada pemain asal Prancis tersebut.
Untungnya bagi The Eagles, Lacroix masih terikat kontrak jangka panjang di Selhurst Park hingga Juni 2029. Yang terpenting, kontrak tersebut tidak memuat klausul pelepasan, sehingga memastikan klub asal London Selatan ini mempertahankan pengaruh yang signifikan dan dapat menuntut biaya transfer yang tinggi jika ada klub raksasa Eropa yang memutuskan untuk meresmikan minat mereka.
- getty
Pertandingan penentu di Eropa
Saat ini, Palace menduduki peringkat ke-14 di Liga Premier dengan 39 poin dari 30 pertandingan, sehingga Lacroix dan rekan-rekannya tidak memiliki banyak hal yang diperjuangkan di kompetisi domestik selain finis di paruh atas klasemen. Hal ini menjadikan laga perempat final Liga Konferensi Eropa mereka melawan tim Italia, Fiorentina, sebagai titik balik yang menentukan dalam musim ini, karena kesuksesan di level Eropa tetap menjadi peluang terbaik sang bek untuk meraih trofi segera dan akan semakin mengukuhkan posisinya dalam rencana Didier Deschamps menjelang musim panas di mana Liverpool dan Chelsea akan mengamati dengan cermat.