Liverpool dan Chelsea ikut bersaing dalam perburuan transfer Maxence Lacroix setelah bintang Crystal Palace itu mencatatkan penampilan perdananya untuk timnas Prancis

Lacroix, yang akan genap berusia 26 tahun pada 6 April, secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk menerjemahkan performa apiknya di klub menjadi gelar juara bergengsi, baik bersama timnas Prancis maupun di Selhurst Park. Setelah baru-baru ini melakukan debut sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-1 atas Brasil, ia langsung tampil penuh selama 90 menit bersama Lucas Hernandez dalam kemenangan 3-1 melawan Kolombia.

Berbicara kepada situs web resmi Palace, Lacroix mengungkapkan: “Impian saya adalah memenangkan Piala Dunia – saya ingin memenangkan Piala Dunia bersama Prancis. Di Palace, tentu saja, saat ini adalah memenangkan Conference League. Kami tidak bisa memenangkan Liga Premier saat ini, tetapi di Conference League, kami memiliki peluang – jadi inilah ambisi kami.”