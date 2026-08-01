AFP
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Liverpool dan Arsenal waspada saat raksasa Premier League ditawari peluang membajak kepindahan Mika Godts ke PSG
Raksasa Premier League waspada
Menurut TEAMtalk, empat klub Premier League, Arsenal, Liverpool, Man Utd, dan Tottenham telah dihubungi para perantara terkait peluang membajak kepindahan Godts. Winger Ajax berusia 21 tahun itu menikmati musim terobosan yang sensasional pada periode lalu, dengan mencatatkan 32 kontribusi gol. Paris Saint-Germain saat ini memimpin perburuan setelah beralih ke pemain Belgia itu usai gagal merekrut penyerang RB Leipzig Yan Diomande.
- AFP
Sikap tegas Jordi Cruyff
Penasihat sepakbola PSG Luis Campos dilaporkan tengah bekerja keras untuk mengamankan Godts agar sesuai dengan proyek jangka panjang pelatih Luis Enrique. Sang pemain sendiri disebut terbuka untuk pindah ke Paris, meski menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini serang.
Namun, direktur teknis Ajax Jordi Cruyff secara terbuka menegaskan posisi klub Belanda itu dalam wawancara dengan De Telegraaf. Ia berkata: "Pada akhirnya, pemain seperti Godts akan pergi, tetapi hanya pada waktu yang tepat dan dengan harga yang tepat."
Cruyff kembali menegaskan tekad raksasa Amsterdam itu untuk mempertahankan talenta mudanya, dengan menambahkan: "Kami ingin mempertahankannya di Amsterdam setidaknya untuk satu tahun lagi. Dia tidak dijual dan jika tidak, sangat sulit untuk dibeli."
Klub Amsterdam pasang harga
Laporan lanjutan dari TEAMtalk menyebutkan bahwa Ajax menilai winger tersebut di kisaran €60 juta (£51 juta), angka yang tidak membuat PSG mengurungkan niat untuk melanjutkan pembicaraan. Sementara itu, para peminat dari Inggris memantau situasi ini dengan saksama. Arsenal dan Liverpool, khususnya, tetap aktif dalam pencarian mereka akan opsi pemain sayap berkualitas untuk menambah kedalaman lini serang sebelum bursa transfer ditutup.
- AFP
Duel transfer pada akhir bursa transfer
PSG tetap optimistis bisa mencapai kesepakatan, asalkan pembicaraan dengan Ajax berkembang secara konstruktif dalam beberapa hari ke depan. Dengan Godts masih terikat kontrak di Johan Cruyff Arena hingga Juni 2029, klub Belanda itu memegang posisi tawar yang sangat kuat. Perebutan tanda tangan pemain internasional Belgia itu tampaknya akan menjadi salah satu saga transfer di akhir bursa.
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