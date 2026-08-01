Penasihat sepakbola PSG Luis Campos dilaporkan tengah bekerja keras untuk mengamankan Godts agar sesuai dengan proyek jangka panjang pelatih Luis Enrique. Sang pemain sendiri disebut terbuka untuk pindah ke Paris, meski menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di lini serang.

Namun, direktur teknis Ajax Jordi Cruyff secara terbuka menegaskan posisi klub Belanda itu dalam wawancara dengan De Telegraaf. Ia berkata: "Pada akhirnya, pemain seperti Godts akan pergi, tetapi hanya pada waktu yang tepat dan dengan harga yang tepat."

Cruyff kembali menegaskan tekad raksasa Amsterdam itu untuk mempertahankan talenta mudanya, dengan menambahkan: "Kami ingin mempertahankannya di Amsterdam setidaknya untuk satu tahun lagi. Dia tidak dijual dan jika tidak, sangat sulit untuk dibeli."