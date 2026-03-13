Getty Images Sport
Liverpool dan adidas menghadirkan nuansa retro dengan mengangkat kembali jersey ikonik musim 1995-96
Perjalanan nostalgia kembali ke pertengahan tahun sembilan puluhan
Bintang utama dari koleksi yang sangat dinantikan ini adalah peluncuran ulang jersey bermotif kotak-kotak hijau, putih, dan hitam. Setiap detail otentiknya tetap dipertahankan, mulai dari lambang klub asli yang digunakan selama musim tersebut hingga logo adidas klasik dan logo sponsor yang tak terlupakan di bagian dada.
Koleksi ini juga mencakup rangkaian lengkap perlengkapan latihan yang terinspirasi dari arsip, termasuk atasan latihan, kaus, dan celana olahraga. Bagi mereka yang mencari sentuhan kontemporer, versi "blackout" edisi terbatas dari jersey ini juga telah diperkenalkan, menawarkan alternatif yang serasi dan elegan sebagai pengganti warna-warna cerah tradisional.
Legenda dan bintang-bintang masa kini bersatu
Untuk merayakan peluncuran ini, klub memproduksi sebuah film kampanye yang berlatar di sebuah toko retro fiktif bernama 'Fowler's Sports.' Produksi ini menampilkan deretan bintang yang memadukan masa lalu gemilang klub dengan kesuksesan masa kini, sekaligus menonjolkan keabadian desain tersebut.
Robbie Fowler dan Steve McManaman, yang menjadi ikon era tersebut, tampil sebagai bintang utama bersama kapten tim pria saat ini, Virgil van Dijk, serta bintang-bintang seperti Jeremie Frimpong dan Florian Wirtz. Tim wanita juga ditampilkan secara menonjol, dengan Mia Enderby dan Grace Fisk memperlihatkan daya tarik lintas batas koleksi ini sebagai ikon budaya di luar lapangan.
Lebih dari sekadar kaos sepak bola
Koleksi 'Bringback' hadir sebagai penghormatan terhadap era keemasan mode sepak bola yang terus menginspirasi para pendukung muda. Dengan memadukan estetika vintage dan proses produksi modern berkualitas tinggi, adidas berhasil memenuhi permintaan yang terus meningkat akan gaya retro untuk penonton di tribun.
"Koleksi ini menyatukan berbagai era klub dalam penghormatan nostalgia terhadap masa ketika seragam sepak bola menjadi ikon budaya di luar lapangan. Inti dari rangkaian Bringback adalah peluncuran ulang kaos tandang ikonik klub musim 1995-96, yang menghubungkan kembali para pendukung dengan salah satu desain paling dikenal dalam sejarah klub," demikian bunyi pernyataan klub.
Para pendukung dapat membeli koleksi ini melalui saluran resmi klub, dengan lokasi ritel di Anfield dan Liverpool ONE yang menyelenggarakan acara peluncuran bertema tahun 90-an.
Menghadirkan semangat sejarah dalam pertunjukan hari ini
Rilis terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan performa tim di lapangan. Liverpool saat ini berada di peringkat keenam Liga Premier, tertinggal tiga poin dari zona Liga Champions. Tim asuhan Arne Slot selanjutnya akan menghadapi Tottenham, yang sedang berjuang untuk menghindari degradasi. Setelah itu, The Reds akan memainkan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Galatasaray, pertandingan yang secara mengejutkan kalah 1-0 pada leg pertama.
