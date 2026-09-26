Meski Manchester United berupaya keras untuk mewujudkan transfer itu, mereka menghadapi persaingan ketat dari raksasa-raksasa Eropa lainnya. Liverpool telah mengidentifikasi Mitchell sebagai pemain yang akan membawa pengalaman berharga di Premier League dan memberikan kedalaman yang sangat baik di sisi kiri mereka.

Chelsea juga sedang mencermati situasi ini dengan saksama, melihat potensi kesepakatan senilai £25 juta itu sebagai cara yang hemat biaya untuk memperkuat skuad mereka tanpa mengeluarkan dana yang sangat besar.

Minat juga datang dari luar Inggris, dengan raksasa Italia Juventus menanyakan ketersediaan Mitchell saat mereka ingin menambah opsi bertahan yang serbabisa di lini belakang untuk paruh kedua musim ini.



