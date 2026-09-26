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Liverpool, Chelsea, dan Juventus gabung dengan Manchester United dalam perebutan transfer musim dingin untuk bintang Crystal Palace
Manchester United memimpin persaingan untuk mendapatkan Mitchell
Manchester United saat ini memimpin perburuan untuk merekrut Mitchell, menurut laporan jurnalis Ekrem Konur. Bek kiri itu telah memasuki fase sulit bersama Crystal Palace, karena pembicaraan perpanjangan kontraknya mandek.
Berisiko kehilangan Mitchell secara gratis jika tidak ada kesepakatan yang tercapai, Crystal Palace dikabarkan bersedia mempertimbangkan tawaran di kisaran £20 juta hingga £25 juta saat bursa transfer dibuka pada Januari. Manchester United sangat membutuhkan stabilitas yang lebih baik di sisi kiri pertahanan mereka dan melihat Mitchell sebagai kandidat ideal untuk mengatasi masalah yang terus mereka hadapi.
- Getty Images Sport
Liverpool, Chelsea, dan Juventus ikut dalam perburuan
Meski Manchester United berupaya keras untuk mewujudkan transfer itu, mereka menghadapi persaingan ketat dari raksasa-raksasa Eropa lainnya. Liverpool telah mengidentifikasi Mitchell sebagai pemain yang akan membawa pengalaman berharga di Premier League dan memberikan kedalaman yang sangat baik di sisi kiri mereka.
Chelsea juga sedang mencermati situasi ini dengan saksama, melihat potensi kesepakatan senilai £25 juta itu sebagai cara yang hemat biaya untuk memperkuat skuad mereka tanpa mengeluarkan dana yang sangat besar.
Minat juga datang dari luar Inggris, dengan raksasa Italia Juventus menanyakan ketersediaan Mitchell saat mereka ingin menambah opsi bertahan yang serbabisa di lini belakang untuk paruh kedua musim ini.
Mitchell bersinar untuk Crystal Palace musim ini
Mitchell telah memantapkan dirinya sebagai sosok krusial di Crystal Palace sejak lulus dari akademi mereka, dengan mencatatkan 250 penampilan, mencetak delapan gol, dan menyumbang 18 assist. Ia sudah meraih sukses besar bersama klub tersebut, membantu mereka menjuarai Piala FA pada 2025, lalu Conference League dan Piala Super Inggris pada musim 2025/26. Sejauh musim ini, Mitchell telah memainkan lima pertandingan Premier League dan mencetak dua gol. Kemampuannya bertahan dalam situasi satu lawan satu serta mendukung serangan membuatnya menjadi prospek yang sangat menarik bagi tim-tim yang bermain di Liga Champions.
- Getty Images Sport
Apa berikutnya bagi bek Inggris itu?
Negosiasi formal antara klub-klub yang berminat dan Crystal Palace belum dimulai, tetapi tawaran resmi diperkirakan akan datang pada Januari. Crystal Palace masih berharap bisa menyepakati kontrak baru, tetapi daya tarik bermain di Liga Champions bisa meyakinkan Mitchell untuk pergi. Jika transfer terjadi, Crystal Palace kemungkinan akan meminta bonus berbasis performa dan klausul penjualan kembali.
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