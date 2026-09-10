Absennya Gakpo mengganggu start yang benar-benar mengesankan pada kampanye musim ini di bawah manajer barunya. Penyerang dinamis itu sudah membukukan satu gol dan tiga assist yang impresif hanya dalam tiga pertandingan pertamanya musim ini.

Performa apiknya belakangan ini juga termasuk bermain penuh 90 menit pada Jumat malam. Dalam penampilan dominan itu, ia dua kali memberi assist kepada rekan setimnya, Alexander Isak, untuk membantu Liverpool meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Ipswich Town.

Mengakui tuntutan fisik yang berat pada skuadnya, Iraola mengatakan: "Saya rasa sekarang adalah momen pemulihan dalam dua hari ini. Mari kita lihat bagaimana kondisi Bradley setelah laga, bagaimana Cody, [dan] apakah dia bisa memberi kami beberapa menit. Jika tidak, Rio, Victor, saya rasa hari ini semua orang telah mengerahkan usaha besar.

"Kami perlu pulih, kami perlu berkumpul lagi dan berpikir karena dalam dua setengah hari kami bermain lagi di sini [melawan] Fulham, ini laga yang sangat penting lagi bagi kami. Jadi, saya berharap kami bisa memiliki Cody bersama kami, tetapi saya tidak bisa menjaminnya."