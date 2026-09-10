Getty Images Sport
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Liverpool cemas menanti kondisi kebugaran Cody Gakpo setelah ancaman cedera ganda baru yang membuat frustrasi
Gakpo absen pada laga melawan Atletico
Liverpool terpaksa menjalani laga pembuka fase liga Liga Champions melawan Atletico tanpa jasa Gakpo. Pemain Belanda itu sama sekali tidak masuk dalam skuad pada hari pertandingan setelah absen dari sesi latihan penting pada Selasa.
Pelatih kepala Iraola kemudian mengonfirmasi bahwa penyerang itu mengalami masalah kecil pada kedua adduktornya setelah penampilan 90 menit sebelumnya. Meski staf pelatih tidak menganggapnya sebagai cedera serius jangka panjang, rasa tidak nyaman itu cukup parah untuk membuatnya sepenuhnya absen dari pertandingan tersebut, yang dimenangi Liverpool 2-1.
- Getty Images Sport
Iraola menjelaskan absennya Gakpo
Terlepas dari kemunduran yang membuat frustrasi pada pertengahan pekan, bos Liverpool itu tetap optimistis mengenai kebugaran Gakpo secara keseluruhan ke depannya. Namun, jeda yang sangat singkat sebelum rangkaian pertandingan akhir pekan mendatang telah menciptakan dilema seleksi yang signifikan bagi staf pelatih.
"Saya tidak tahu [apakah dia akan kembali untuk Fulham]. Saya harap begitu, tetapi saya tidak tahu. Dia tidak mengalami cedera serius, tetapi beberapa hari lalu dia mengakhiri laga dengan keluhan pada kedua otot adduktornya," kata Iraola di situs web resmi klub.
"Kami memperkirakan dia tersedia untuk hari ini, [tetapi] itu tidak memungkinkan. Ini bukan masalah besar, tetapi problemnya adalah kami bermain di sini [lagi] dalam dua setengah hari."
Performa gemilang terganggu oleh cedera ringan
Absennya Gakpo mengganggu start yang benar-benar mengesankan pada kampanye musim ini di bawah manajer barunya. Penyerang dinamis itu sudah membukukan satu gol dan tiga assist yang impresif hanya dalam tiga pertandingan pertamanya musim ini.
Performa apiknya belakangan ini juga termasuk bermain penuh 90 menit pada Jumat malam. Dalam penampilan dominan itu, ia dua kali memberi assist kepada rekan setimnya, Alexander Isak, untuk membantu Liverpool meraih kemenangan nyaman 2-0 atas Ipswich Town.
Mengakui tuntutan fisik yang berat pada skuadnya, Iraola mengatakan: "Saya rasa sekarang adalah momen pemulihan dalam dua hari ini. Mari kita lihat bagaimana kondisi Bradley setelah laga, bagaimana Cody, [dan] apakah dia bisa memberi kami beberapa menit. Jika tidak, Rio, Victor, saya rasa hari ini semua orang telah mengerahkan usaha besar.
"Kami perlu pulih, kami perlu berkumpul lagi dan berpikir karena dalam dua setengah hari kami bermain lagi di sini [melawan] Fulham, ini laga yang sangat penting lagi bagi kami. Jadi, saya berharap kami bisa memiliki Cody bersama kami, tetapi saya tidak bisa menjaminnya."
- AFP
Berpacu dengan waktu untuk Fulham
Liverpool kini menghadapi jeda yang sangat singkat saat mereka bersiap menjamu Fulham di liga di Anfield pada Sabtu. Tim medis klub perlu memantau secara ketat pemulihan Gakpo selama dua hari ke depan.
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