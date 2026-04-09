Liverpool 'beruntung' hanya kalah 2-0 dari PSG, sementara Arne Slot memberikan penilaian pedas atas penampilan timnya di perempat final Liga Champions

Liverpool mengalami malam yang berat di ibu kota Prancis saat tim Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique menguasai jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. Gol-gol dari tuan rumah membuat pemuncak klasemen Liga Premier terguncang, dan Slot tidak menutup mata terhadap perbedaan kualitas yang terlihat pada malam itu. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa skor akhir bisa saja jauh lebih telak jika juara Ligue 1 itu lebih tajam di depan gawang.

Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, Slot menyampaikan pandangannya mengenai 90 menit pertandingan tersebut. "Jika Anda merenungkan keseluruhan pertandingan, saya pikir kami beruntung hanya kalah 2-0," aku manajer Liverpool itu. "Gol pertama terasa berat. Saya pikir sangat baik bagi kami bahwa kami masih berada dalam posisi imbang, kami bisa membawa mereka ke Anfield dan kami tahu betapa hebatnya Anfield bagi kami."