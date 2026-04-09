Liverpool 'beruntung' hanya kalah 2-0 dari PSG, sementara Arne Slot memberikan penilaian pedas atas penampilan timnya di perempat final Liga Champions
Slot mengakui bahwa The Reds 'beruntung'
Liverpool mengalami malam yang berat di ibu kota Prancis saat tim Paris Saint-Germain asuhan Luis Enrique menguasai jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. Gol-gol dari tuan rumah membuat pemuncak klasemen Liga Premier terguncang, dan Slot tidak menutup mata terhadap perbedaan kualitas yang terlihat pada malam itu. Pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa skor akhir bisa saja jauh lebih telak jika juara Ligue 1 itu lebih tajam di depan gawang.
Berbicara kepada TNT Sports setelah peluit akhir, Slot menyampaikan pandangannya mengenai 90 menit pertandingan tersebut. "Jika Anda merenungkan keseluruhan pertandingan, saya pikir kami beruntung hanya kalah 2-0," aku manajer Liverpool itu. "Gol pertama terasa berat. Saya pikir sangat baik bagi kami bahwa kami masih berada dalam posisi imbang, kami bisa membawa mereka ke Anfield dan kami tahu betapa hebatnya Anfield bagi kami."
Perjuangan taktis melawan tekanan PSG
Slot menyebut ketidakmampuan timnya dalam menerapkan strategi pressing sebagai alasan utama kekalahan tersebut. Meskipun Liverpool berusaha mengganggu ritme permainan tuan rumah, kualitas teknis para gelandang PSG memungkinkan mereka melewati tekanan dengan mudah, sehingga tim asal Liga Premier itu menjadi rentan saat transisi. Ketika ditanya apakah timnya telah menciptakan peluang yang cukup untuk mengubah hasil pertandingan, Slot menjawab: "Ya dan tidak. Ya, karena kami ingin menciptakan lebih banyak peluang; tidak, karena tidak banyak peluang yang bisa kami ciptakan. Kami berulang kali mencoba menekan mereka ke area pertahanan, tetapi mereka mampu menerobos pertahanan kami saat kami bermain man-to-man. Saya pikir hal itu juga terjadi di babak kedua. Ada beberapa momen di mana pemain kami berada dalam posisi yang menjanjikan."
Mengapa Slot membiarkan Salah duduk di bangku cadangan?
Salah satu topik pembicaraan utama malam itu adalah absennya Mohamed Salah di lapangan. Meskipun Liverpool tertinggal dan membutuhkan gol untuk meningkatkan peluang mereka di leg kedua, bintang asal Mesir itu tetap duduk di bangku cadangan tanpa diturunkan, sementara pemain seperti Alexander Isak kembali diturunkan sebagai bagian dari empat pergantian pemain. Klopp mengungkapkan bahwa keputusan tersebut didasari oleh kebutuhan taktis untuk memprioritaskan stabilitas pertahanan di menit-menit akhir. “Di bagian akhir pertandingan, yang lebih penting adalah bertahan daripada mencari peluang mencetak gol,” katanya. “Kita tidak pernah tahu, seperti musim lalu ketika kami mencetak gol lima menit sebelum akhir melalui Harvey Elliott saat saya menarik Mo keluar. Kami bertahan di kotak penalti selama 20-25 menit, jadi menurut saya lebih baik menghemat energinya untuk pertandingan-pertandingan yang akan datang dalam beberapa pekan ke depan.”
Harapan Anfield tetap ada untuk kembalinya
Meskipun penampilan mereka kurang memuaskan, fakta bahwa selisih skor masih hanya dua gol memberi Liverpool secercah harapan menjelang leg kedua. The Reds memiliki sejarah panjang dalam membalikkan defisit di Merseyside, dan Slot mengandalkan atmosfer stadion untuk menutupi kesenjangan kualitas yang jelas terlihat di Paris. Mereka kini harus menemukan cara untuk membalikkan defisit pekan depan atau menghadapi eliminasi dari kompetisi elit Eropa. Namun, mereka harus terlebih dahulu mengalihkan perhatian kembali ke urusan domestik saat menjamu Fulham di Liga Premier.