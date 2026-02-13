Liverpool berhasil lolos! Rekrutan Januari menjadi kunci harapan The Reds untuk bertahan di Liga Super Wanita

Liverpool tidak diharapkan mengalami kesulitan seperti ini. Ya, The Reds kehilangan pemain bintang mereka, Olivia Smith, pada jendela transfer musim panas, saat ia bergabung dengan Arsenal dengan biaya rekor £1 juta, dan kepergian wakil kapten Taylor Hinds ke klub yang sama menjadi pukulan lain. Namun, harus menunggu hingga 2026 untuk kemenangan pertama dalam musim 2025-26 sambil menduduki posisi terbawah klasemen WSL hampir setengah musim bukanlah hal yang diprediksi oleh siapa pun.

Saat libur musim dingin tiba, pergantian manajer pertama pun terjadi. Keputusan Jocelyn Precheur dari London City Lionesses yang berada di peringkat keenam mengejutkan banyak orang, sementara kepergian Rehanne Skinner dari West Ham kurang mengejutkan mengingat The Hammers juga berada di zona degradasi bersama Liverpool. Beberapa orang menunggu The Reds juga bertindak, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Gareth Taylor hanya setengah musim setelah ia tiba di Merseyside. Namun, klub tetap mempertahankan mantan manajer Manchester City tersebut, dan setelah jendela transfer Januari yang sukses, keadaan mulai berbalik.

Untuk pertama kalinya sejak November, Liverpool berhasil keluar dari zona degradasi dan tampaknya kembali bergerak ke arah yang benar. Lalu, apa yang salah dengan mantan juara ini? Apakah mereka benar-benar mulai bangkit dan menjauhi risiko degradasi? Atau apakah masih ada bahaya di depan bagi tim yang finis di posisi keempat hanya dua tahun lalu?