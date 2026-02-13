Goal.com
Liverpool berhasil lolos! Rekrutan Januari menjadi kunci harapan The Reds untuk bertahan di Liga Super Wanita

Hanya empat tim dalam sejarah Liga Super Wanita yang pernah mengalami penantian lebih lama untuk meraih kemenangan pertama musim ini daripada Liverpool pada musim ini. Tanpa kemenangan dalam 12 pertandingan, hanya Yeovil Town, Doncaster Rovers Belles, Everton, dan Reading yang pernah mengalami rentetan tanpa kemenangan lebih panjang dalam kompetisi ini daripada The Reds. Status mereka sebagai mantan juara dua kali Liga Super Wanita membuat kasus mereka menonjol sebagai yang paling mengejutkan dan tak terduga di antara kelima tim tersebut.

Liverpool tidak diharapkan mengalami kesulitan seperti ini. Ya, The Reds kehilangan pemain bintang mereka, Olivia Smith, pada jendela transfer musim panas, saat ia bergabung dengan Arsenal dengan biaya rekor £1 juta, dan kepergian wakil kapten Taylor Hinds ke klub yang sama menjadi pukulan lain. Namun, harus menunggu hingga 2026 untuk kemenangan pertama dalam musim 2025-26 sambil menduduki posisi terbawah klasemen WSL hampir setengah musim bukanlah hal yang diprediksi oleh siapa pun.

Saat libur musim dingin tiba, pergantian manajer pertama pun terjadi. Keputusan Jocelyn Precheur dari London City Lionesses yang berada di peringkat keenam mengejutkan banyak orang, sementara kepergian Rehanne Skinner dari West Ham kurang mengejutkan mengingat The Hammers juga berada di zona degradasi bersama Liverpool. Beberapa orang menunggu The Reds juga bertindak, untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Gareth Taylor hanya setengah musim setelah ia tiba di Merseyside. Namun, klub tetap mempertahankan mantan manajer Manchester City tersebut, dan setelah jendela transfer Januari yang sukses, keadaan mulai berbalik.

Untuk pertama kalinya sejak November, Liverpool berhasil keluar dari zona degradasi dan tampaknya kembali bergerak ke arah yang benar. Lalu, apa yang salah dengan mantan juara ini? Apakah mereka benar-benar mulai bangkit dan menjauhi risiko degradasi? Atau apakah masih ada bahaya di depan bagi tim yang finis di posisi keempat hanya dua tahun lalu?

    Kekurangan waktu

    Meskipun tidak ada yang mengira Liverpool harus menunggu hingga 25 Januari untuk meraih kemenangan liga pertama mereka di musim 2025-26, ada tanda-tanda bahwa The Reds bisa memulai musim dengan lambat sejak musim panas. Hal itu karena Taylor, yang dipecat oleh Man City pada Maret, baru ditunjuk sebagai pelatih kepala baru pada 8 Agustus.

    Taylor juga berencana menerapkan gaya bermain yang sepenuhnya baru, yang "unik" bagi klub dan akan membuat mereka menjadi "tim pressing terbaik di Eropa" pada waktunya, seperti yang dia katakan kepada Sky Sports pada awal musim ini. Hal semacam itu membutuhkan waktu, dan dia tidak diberi banyak waktu karena ditunjuk terlambat dalam pra-musim - kurang dari sebulan sebelum kampanye WSL dimulai - artinya para pemain masih beradaptasi dengan banyak hal saat kompetisi dimulai.

    Bisnis musim panas yang kurang memuaskan

    Potensi awal yang lambat itu diperparah oleh aktivitas transfer yang dilakukan selama jendela transfer musim panas. Taylor mengambil alih tim yang sedang kehilangan kepercayaan diri setelah akhir musim 2024-25 yang mengecewakan, di mana mereka hanya memenangkan satu dari tujuh pertandingan terakhir mereka di bawah manajer interim Amber Whiteley - periode itu terjadi setelah Matt Beard sudah dipecat dari jabatannya sebagai manajer pada akhir Februari.

    Menyaksikan Niamh Fahey, kapten klub, pensiun, sementara Hinds, wakil kapten, dan Smith, pencetak gol terbanyak, keduanya pindah ke Arsenal, tidak banyak membantu dalam hal itu; terutama karena Liverpool tidak cukup berbuat untuk menggantikan kepergian mereka.

    Ketika biaya transfer rekor untuk perpindahan Smith diumumkan, banyak yang mengharapkan Liverpool menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki beberapa area skuad dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Namun, menurut BBC Sport, pembayaran tersebut akan diterima secara bertahap, sementara sebagian besar anggaran musim panas mereka digunakan untuk kompensasi terkait penunjukan Taylor, karena adanya klausul dalam kontrak sebelumnya di City.

    Empat dari delapan pemain baru Liverpool yang didatangkan pada musim panas tiba sebelum Taylor, yang tentu saja tidak ideal, terutama ketika pelatih baru memiliki gaya yang sangat spesifik. Faktanya, dua dari pemain yang direkrut sebelum musim dimulai tidak lagi berada di klub, karena pinjaman Emilia Szymczak dari Barcelona dihentikan pada Januari, sementara kiper Rafaela Borggrafe dipinjamkan ke Bayer Leverkusen untuk sisa musim. Beata Olsson, yang telah mencetak lima gol dalam tujuh penampilan liga, menjadi kisah sukses, tetapi sisanya dari pemain baru musim panas masih harus membuktikan diri.

    Cedera berlimpah

    Cedera-cedera tersebut semakin memperparah masalah dalam skuad. Marie Hobinger, yang sering menjadi andalan Liverpool, dan penyerang Sophie Roman Haug keduanya mengalami cedera ACL yang secara efektif mengakhiri musim mereka; Samantha Kerr, yang didatangkan dari Bayern Munich pada musim panas, belum bermain sejak November karena masalah punggung; Anna Josendal belum debut, setelah bergabung dengan klub pada Januari; sementara Taylor mengonfirmasi pekan lalu bahwa Sofie Lundgaard akan bergabung dengan daftar pemain yang absen untuk periode yang signifikan, karena ia menjalani operasi.

    Hal itu ditambah dengan semua kasus ketidakhadiran lain yang sudah terjadi dan berlalu. Grace Fisk, Risa Shimizu, Lucy Parry, dan Lily Woodham juga telah absen setidaknya sebulan atau lebih musim ini. Ketika Chelsea mengunjungi Merseyside pada Desember untuk pertandingan perempat final Piala Liga, satu-satunya kompetisi di mana The Reds meraih kemenangan, meskipun melawan lawan dari divisi bawah, Liverpool hanya dapat menempatkan dua pemain senior di bangku cadangan. Mereka kalah 9-1.

    Tragedi menimpa - dua kali

    Ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Pada 20 September, kurang dari enam bulan setelah ia terakhir menjabat sebagai manajer Liverpool, Beard tragisnya meninggal dunia pada usia 47 tahun. Kematiannya menggemparkan dunia sepak bola wanita secara keseluruhan dan terutama mempengaruhi mereka yang telah bekerja begitu dekat dengannya selama bertahun-tahun, banyak di antaranya masih bersama The Reds hingga hari ini.

    Pertandingan Liverpool melawan Aston Villa, yang seharusnya digelar sehari setelahnya, ditunda sementara pihak klub berusaha menerima kabar duka tersebut. Dampak kesedihan ini sulit diukur pada tim ini, yang semakin diperparah sebulan kemudian ketika Jonathan Humble, petugas perlengkapan tim utama wanita, meninggal dunia setelah sakit singkat. Namun, hal ini tidak bisa diabaikan saat membahas mengapa The Reds mengalami kesulitan besar musim ini.

    Dorongan yang sangat dibutuhkan pada bulan Januari

    Belakangan ini, however, situasi mulai berubah, dengan jendela transfer Januari yang jauh lebih baik memainkan peran yang tidak kecil. Liverpool melakukan enam rekrutan pada musim dingin dan banyak di antaranya sudah memberikan dampak langsung.

    Jennifer Falk menjaga gawang tetap bersih dalam tiga pertandingan pertamanya, hanya kebobolan dua kali dalam lima pertandingan pertamanya bersama The Reds; Alice Bergstrom sudah mencetak tiga gol untuk klub, membantu mengatasi masalah besar di lini serang; sementara Martha Thomas dan Aurelie Csillag juga sudah mencetak gol setelah tampil dalam kemenangan 4-1 atas Aston Villa pada Minggu, yang membawa Liverpool keluar dari posisi terbawah klasemen WSL untuk pertama kalinya sejak November.

    Itu adalah kemenangan kedua Liverpool dalam tiga pertandingan liga dan bagian dari tren yang melihat The Reds hanya kalah satu kali dari lima pertandingan terakhir mereka di kompetisi tersebut. Sudah jelas sejak lama bahwa skuad secara umum mulai memahami apa yang diinginkan Taylor, dengan penampilan yang jauh lebih baik jauh sebelum hasil mulai berpihak pada mereka. Kini, didukung oleh kedatangan pemain baru pada Januari, tim ini mulai menyatukan semuanya dengan sedikit lebih baik.

    Arus sedang berubah

    Data yang mendasari keyakinan bahwa tren ini memang sedang terjadi, bukan sekadar tren sementara yang akan meredup, adalah angka-angka yang mendasarinya. Dalam lima pertandingan liga terakhir mereka, statistik expected goals (xG) Liverpool telah melebihi satu sebanyak empat kali, angka yang hanya berhasil dicapai tiga kali dalam 10 pertandingan pertama mereka di musim WSL, dan sembilan gol yang mereka cetak dalam periode tersebut juga lebih banyak daripada enam gol yang tercipta dalam 10 pertandingan liga pertama. Serangan mereka memang telah berjalan lancar, dibantu oleh para pemain baru yang didatangkan.

    Peningkatan juga terjadi di lini belakang. Lawannya Liverpool mencatatkan xG di atas satu sebanyak sembilan kali dalam 11 pertandingan sebelum jeda musim dingin, dan di atas dua sebanyak tiga kali. Sejak awal tahun - sejak Falk mengambil posisi di bawah mistar gawang, sejak Denise O'Sullivan menambah keahlian pertahanannya di lini tengah, dan sejak Fisk kembali ke barisan belakang setelah cedera - The Reds berhasil menjaga xG lawan di bawah dua dalam semua empat pertandingan liga mereka, dan di bawah satu sebanyak tiga kali. Hal itu juga memungkinkan mereka untuk menghentikan kebiasaan kehilangan poin dari posisi unggul, setelah sebelumnya kehilangan 11 poin sebelum Tahun Baru.

    Meskipun untuk sementara waktu, perasaan bahwa Liverpool tidak seburuk yang ditunjukkan oleh rekor tanpa kemenangan mereka, ada titik di mana sebuah klub harus bertindak jika hasil tidak kunjung datang. Beruntung bagi Taylor, sepertinya timnya telah mengubah arah dan kini menjauhi titik kritis tersebut.

    Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dengan The Reds hanya satu peringkat dan satu poin di atas Leicester City, yang menempati posisi play-off degradasi dan memiliki satu pertandingan lebih banyak, tetapi juara WSL dua kali ini tampaknya jauh lebih mungkin mempertahankan tempatnya di kasta tertinggi, sambil terus mengembangkan gaya bermain yang menarik dan unik yang diinginkan Taylor untuk Liverpool.

