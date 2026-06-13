Menurut Football Insider, Liverpool siap mengambil langkah tegas untuk memastikan Ngumoha tetap bertahan di Merseyside dalam jangka panjang. Mereka berencana untuk duduk bersama perwakilan pemain berusia 17 tahun itu guna merundingkan kontrak baru segera setelah ia merayakan ulang tahun ke-18-nya akhir tahun ini. Meskipun sang pemain baru menandatangani kontrak profesional pertamanya pada September lalu, klub merasa perlu segera meningkatkan kontraknya untuk mencerminkan posisinya dalam skuad.

Pihak klub merasa resah dengan laporan yang berasal dari Jerman yang menyebutkan bahwa Bayern Munich telah mengidentifikasi sang pemain sayap sebagai target utama mereka untuk posisi sayap kiri. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Liverpool sangat frustrasi dengan klaim adanya kesepakatan antara raksasa Bundesliga tersebut dan sang pemain. Dengan menawarkan kontrak baru sekarang, The Reds berharap dapat mematahkan narasi bahwa Ngumoha bisa tergoda untuk hengkang dari Liga Premier.