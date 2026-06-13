AFP
Diterjemahkan oleh
Liverpool berencana memberikan respons dramatis atas kabar mengejutkan yang mengaitkan Rio Ngumoha dengan Bayern Munich - sementara The Reds melihat bintang muda berbakat itu memicu spekulasi transfer yang tidak diinginkan
Reds bersiap mengajukan tawaran kontrak besar untuk Ngumoha
Menurut Football Insider, Liverpool siap mengambil langkah tegas untuk memastikan Ngumoha tetap bertahan di Merseyside dalam jangka panjang. Mereka berencana untuk duduk bersama perwakilan pemain berusia 17 tahun itu guna merundingkan kontrak baru segera setelah ia merayakan ulang tahun ke-18-nya akhir tahun ini. Meskipun sang pemain baru menandatangani kontrak profesional pertamanya pada September lalu, klub merasa perlu segera meningkatkan kontraknya untuk mencerminkan posisinya dalam skuad.
Pihak klub merasa resah dengan laporan yang berasal dari Jerman yang menyebutkan bahwa Bayern Munich telah mengidentifikasi sang pemain sayap sebagai target utama mereka untuk posisi sayap kiri. Sumber-sumber menunjukkan bahwa Liverpool sangat frustrasi dengan klaim adanya kesepakatan antara raksasa Bundesliga tersebut dan sang pemain. Dengan menawarkan kontrak baru sekarang, The Reds berharap dapat mematahkan narasi bahwa Ngumoha bisa tergoda untuk hengkang dari Liga Premier.
- Getty Images
Era Iraola menawarkan awal yang baru bagi pemain muda berbakat
Musim lalu menjadi musim yang campur aduk bagi Ngumoha, yang melakukan debutnya di Piala FA pada musim 2024-25 dan berhasil mencetak dua gol serta satu assist dalam 29 penampilannya di musim yang ternyata menjadi musim terakhir Arne Slot sebagai pelatih. Meskipun bakatnya tak pernah diragukan, ada desas-desus tentang rasa frustrasinya terkait waktu bermainnya di bawah asuhan Slot. Namun, kedatangan Andoni Iraola sebagai pelatih bisa menjadi titik balik bagi perkembangan karier sang pemain muda. Pemain sayap yang terikat kontrak hingga 2028 ini kini menjadi bagian dari skuad yang sedang dievaluasi oleh pelatih baru, yang diperkirakan akan lebih sering melibatkan talenta-talenta muda.
Ngumoha semakin meningkatkan reputasinya setelah mendapatkan caps pertamanya untuk tim senior Inggris dalam kemenangan 1-0 atas Selandia Baru selama persiapan Piala Dunia. Meskipun ia tidak akan menjadi bagian dari skuad yang berangkat ke turnamen tersebut, nilainya belum pernah setinggi ini. Iraola memandang pemain sayap yang lincah ini sebagai komponen kunci dalam skema taktisnya ke depan, asalkan klub dapat berhasil menahan gangguan yang datang dari bursa transfer.
Perombakan skuad yang lebih besar tampaknya akan terjadi di Liverpool
Meskipun mempertahankan Ngumoha menjadi prioritas, klub juga tengah menghadapi masa transisi yang signifikan di bagian lain skuad. Pasca kepergian Ibrahima Konate, masa depan kiper Alisson Becker pun menjadi tidak pasti.
Iraola dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah diperlukan wajah baru untuk menyesuaikan dengan gaya permainannya yang intens. Dengan performa Alisson yang menurun dan klub yang ingin memperbarui tulang punggung tim, jendela transfer mendatang tampaknya akan menjadi salah satu yang tersibuk dalam ingatan baru-baru ini. Hal ini terutama terjadi setelah kepergian bintang-bintang ternama seperti Mohamed Salah, Andy Robertson, dan Konate di akhir musim, yang membuat Liverpool sangat membutuhkan pemain bintang baru. Di tengah gejolak ini, mempertahankan Ngumoha merupakan langkah penting bagi klub yang membanggakan diri dalam membina bakat kelas dunia daripada menjualnya ke rival-rival Eropa.
- Getty Images Sport
Liverpool mengandalkan Ngumoha untuk memicu perubahan besar dalam skuad
Liverpool mengalami musim 2025-26 yang sangat mengecewakan, hanya mampu finis di peringkat kelima Liga Premier dan harus menunggu hingga pekan terakhir untuk memastikan tempat di Liga Champions. Kesulitan mereka juga melanda semua kompetisi sistem gugur; The Reds tersingkir di perempat final baik di Liga Champions maupun Piala FA, sementara perjalanan mereka di Piala Carabao terhenti lebih awal dengan tersingkirnya mereka di babak keempat. Akibatnya, klub kini berencana untuk melakukan perombakan total skuad, dan Ngumoha bisa jadi salah satu bintang utamanya.