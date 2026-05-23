Liverpool berada dalam 'posisi yang kuat' untuk merekrut 'target utama transfer' Yan Diomande seiring munculnya kabar mengenai kemungkinan biaya transfer bintang RB Leipzig tersebut
Reds membidik bintang muda Bundesliga
Menurut The Athletic, pemain internasional Pantai Gading berusia 19 tahun itu telah muncul sebagai target transfer utama Liverpool setelah musim debutnya yang luar biasa di Jerman, di mana ia mencetak 13 gol dan 10 assist. Pihak Anfield telah secara intensif memantau sang penyerang sebagai pengganti langsung bagi Mohamed Salah yang akan hengkang, di mana kepergiannya meninggalkan kekosongan yang signifikan di area sayap. Akibatnya, klub telah berada dalam posisi tawar yang kuat dengan sang pemain, meskipun Leipzig masih akan menuntut paket finansial yang sangat besar melebihi €100 juta (£87 juta) untuk membuka negosiasi resmi antar klub.
Diomande menanggapi spekulasi transfer
Meskipun sang penyerang sayap sama sekali tidak terlibat dalam negosiasi di luar lapangan yang ditangani oleh perwakilannya, ia mengakui bahwa dikaitkan dengan klub-klub elit dunia memberikan dorongan profesional yang sangat besar.
Menanggapi spekulasi media yang sedang berlangsung mengenai masa depannya dalam jangka panjang awal bulan ini, Diomande berkata: “Bayangkan orang-orang mengatakan Anda akan bergabung dengan Chelsea atau Real Madrid (sebagai contoh klub-klub besar) untuk melakukan pekerjaan ini… Anda pasti akan merasa senang dan termotivasi untuk berbuat lebih banyak. Saya tidak terlalu memikirkannya karena fokus saya ada di lapangan, pekerjaan saya adalah bermain sepak bola, itu sudah mencakup segalanya, tetapi melihat orang-orang membicarakan saya memberi saya banyak motivasi.”
Pihak manajemen Anfield menuntut dinamisme
Kerangka taktis Arne Slot sering kali tersendat musim ini akibat kurangnya kecepatan dan ketidakpastian di sayap, sehingga Cody Gakpo menjadi satu-satunya pemain sayap senior lain yang diandalkan. Kurangnya daya tembus saat menghadapi blok pertahanan yang rapat telah meyakinkan departemen perekrutan untuk membidik Diomande, yang baru-baru ini mencatatkan kecepatan sprint tercepat kelima di Bundesliga. Profil permainannya yang langsung dan mampu menggunakan kedua kaki dipandang oleh para pengambil keputusan sebagai pembaruan struktural yang esensial, terutama setelah Liverpool berkomitmen untuk investasi skuad sebesar £450 juta selama 12 bulan terakhir.
Kualifikasi Eropa menentukan langkah selanjutnya
Kemampuan Liverpool untuk menyepakati persyaratan kontrak sangat bergantung pada apakah tim asuhan Slot berhasil memastikan tiket ke Liga Champions dalam laga terakhir liga domestik yang penuh ketegangan. Kegagalan lolos ke kompetisi elit Eropa tersebut akan sangat melemahkan posisi tawar mereka terhadap klub-klub pesaing, terutama Paris Saint-Germain, yang terus memantau perkembangan pasar dengan cermat. Sementara itu, Diomande akan segera bertolak ke Amerika Utara untuk mengikuti Piala Dunia setelah masuk dalam skuad Emerse Fae untuk putaran final yang akan datang.