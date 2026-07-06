Liverpool atau Arsenal? Bradley Barcola menjadi ‘prioritas’ transfer bagi salah satu raksasa Liga Premier - dengan penyerang PSG itu diperkirakan akan menjadi sasaran tawaran ‘bernilai besar’

Arsenal juga masih sangat serius dalam perburuan pemain berusia 21 tahun tersebut, meskipun upaya mereka saat ini bergantung pada pergerakan lain di bursa transfer.

Mikel Arteta sangat ingin menambah kedalaman skuad di posisi sayap untuk bersaing dengan pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli, namun The Gunners memiliki prioritas lain pada tahap krusial bursa transfer ini. Bagi klub asal London Utara tersebut, minat terhadap pemain PSG itu tetap ada, namun saat ini berfungsi sebagai rencana cadangan tingkat tinggi.

Informasi menunjukkan bahwa The Gunners sedang memfokuskan sebagian besar energinya ke arah lain, namun Barcola tetap menjadi nama yang tidak ingin mereka abaikan. Secara khusus, langkah Arsenal untuk mendatangkan Barcola dianggap sebagai kemungkinan jika mereka gagal dalam upaya merekrut Morgan Rogers. Jika target utama mereka di bursa transfer domestik terbukti tidak dapat diraih, Arsenal siap beralih kembali ke pasar Prancis untuk menguji tekad PSG dengan paket finansial yang signifikan.