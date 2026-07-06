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Liverpool atau Arsenal? Bradley Barcola menjadi ‘prioritas’ transfer bagi salah satu raksasa Liga Premier - dengan penyerang PSG itu diperkirakan akan menjadi sasaran tawaran ‘bernilai besar’
Pertarungan di Liga Premier untuk Barcola
Perebutan Barcola secara resmi telah dimulai, dengan Liverpool dan Arsenal dilaporkan sedang memantau situasi penyerang yang sangat diunggulkan ini. Pemain berusia 21 tahun itu telah meninggalkan kesan yang mengesankan di Ligue 1, dengan menunjukkan kecepatan dan kemampuan teknis yang menjadikannya salah satu talenta muda paling diburu di dunia sepak bola Eropa.
Meskipun PSG dikenal sulit untuk diajak bernegosiasi, daya tarik Liga Premier tetap menjadi faktor yang signifikan. Menurut Fabrizio Romano di YouTube, pemain internasional Prancis ini kini dianggap sebagai prioritas bagi salah satu raksasa Liga Premier, yang mengindikasikan bahwa pendekatan resmi mungkin akan segera dilakukan seiring upaya klub-klub untuk memperkuat lini serang mereka menjelang musim baru.
- AFP
Arsenal memantau situasi tersebut sebagai opsi cadangan
Arsenal juga masih sangat serius dalam perburuan pemain berusia 21 tahun tersebut, meskipun upaya mereka saat ini bergantung pada pergerakan lain di bursa transfer.
Mikel Arteta sangat ingin menambah kedalaman skuad di posisi sayap untuk bersaing dengan pemain seperti Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli, namun The Gunners memiliki prioritas lain pada tahap krusial bursa transfer ini. Bagi klub asal London Utara tersebut, minat terhadap pemain PSG itu tetap ada, namun saat ini berfungsi sebagai rencana cadangan tingkat tinggi.
Informasi menunjukkan bahwa The Gunners sedang memfokuskan sebagian besar energinya ke arah lain, namun Barcola tetap menjadi nama yang tidak ingin mereka abaikan. Secara khusus, langkah Arsenal untuk mendatangkan Barcola dianggap sebagai kemungkinan jika mereka gagal dalam upaya merekrut Morgan Rogers. Jika target utama mereka di bursa transfer domestik terbukti tidak dapat diraih, Arsenal siap beralih kembali ke pasar Prancis untuk menguji tekad PSG dengan paket finansial yang signifikan.
Upaya Liverpool mencari pemain baru
Liverpool juga tetap menjadi salah satu kandidat kuat saat mereka memasuki era baru setelah penunjukan Andoni Iraola sebagai pelatih. The Reds berupaya memperbarui lini serang mereka dan memastikan adanya cadangan yang memadai serta persaingan yang sehat bagi para bintang andalan mereka. Kemampuan Barcola dalam menghadapi bek lawan secara satu lawan satu selaras dengan gaya permainan berintensitas tinggi yang diusung di Anfield.
Di tengah spekulasi mengenai masa depan jangka panjang beberapa bintang mereka saat ini, merekrut talenta seperti Barcola akan menjadi pernyataan niat yang signifikan. Tim perekrutan klub ini memiliki sejarah dalam membidik pemain muda dengan potensi yang sangat besar, dan pemain asal Prancis ini tentu saja memenuhi kriteria tersebut.
- Getty Images Sport
Perubahan sikap PSG terkait status 'tak tersentuh'
Mungkin perkembangan paling signifikan dalam saga transfer ini adalah melunaknya sikap yang ditunjukkan oleh pihak Parc des Princes. Sebelumnya, pemain dengan potensi sebesar Barcola pasti akan dianggap sama sekali tidak mungkin direkrut, namun proyek olahraga yang sedang dijalankan di Paris kini menjadi lebih fleksibel terkait perputaran skuad dan keberlanjutan finansial. Pemain ini sangat dihargai oleh manajemen, namun ia tidak lagi dianggap “tak tersentuh” seperti halnya beberapa bintang top di masa lalu.
Aspek finansial dari kesepakatan ini masih akan menjadi hambatan utama bagi calon pembeli mana pun, dengan juara Prancis tersebut diperkirakan akan menuntut biaya transfer yang mencerminkan potensinya serta kontraknya yang masih panjang. Diketahui bahwa Paris Saint-Germain menginginkan dana besar bahkan hanya untuk mempertimbangkan persetujuan penjualan pada musim panas ini.
Dengan Liverpool dan Arsenal yang sama-sama memiliki kekuatan finansial untuk mewujudkan kesepakatan sebesar ini, paruh kedua jendela transfer bisa jadi akan diwarnai perebutan sengit untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain sayap begitu tugasnya di Piala Dunia selesai.
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