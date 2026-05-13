Xabi Alonso Arne Slot Liverpool
Liverpool akan menyesal karena tetap mempertahankan Arne Slot dan membiarkan Chelsea merekrut Xabi Alonso

Bagi para pendukung Liverpool yang sedang dilanda kekecewaan mendalam, menyaksikan Chelsea mengakhiri rentetan enam kekalahan beruntun dengan meraih satu poin yang sepenuhnya pantas di Anfield pada Sabtu lalu sudah cukup menyakitkan. Namun, kabar pada Senin bahwa The Blues kini sedang menjajaki kesepakatan untuk menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer tetap mereka berikutnya menjadi pukulan yang jauh lebih telak bagi para pendukung yang saat ini sedang berjuang keras untuk melihat secercah harapan di ujung terowongan.

Alonso semula diharapkan menjadi solusi bagi semua masalah Liverpool; mantan idola The Kop ini telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pelatih muda paling menjanjikan di dunia sepak bola dengan membawa Bayer Leverkusen meraih gelar ganda tanpa terkalahkan.

Pelatih asal Spanyol yang berkelas ini sempat menjadi pilihan utama para penggemar untuk menggantikan Jurgen Klopp sebagai pelatih pada tahun 2024; namun, sejak awal tahun ini, ia dianggap sebagai satu-satunya opsi yang mungkin untuk menggantikan Arne Slot di kursi kepelatihan. Oleh karena itu, pengumuman bahwa The Reds bahkan tidak masuk dalam daftar kandidat untuk merekrut Alonso sama membingungkannya dengan niat klub untuk mempertahankan Slot selama satu musim lagi...

  Arne Slot

    Pertahanan yang lemah

    Ketika Alonso berpisah dengan Real Madrid pada 12 Januari, para jurnalis yang setia pada Liverpool dengan mudah mengabaikan seruan agar klub memecat Slot dan merekrut pelatih asal Spanyol itu sebagai reaksi impulsif khas dari 'E-Reds', sebutan merendahkan untuk kelompok penggemar online klub yang lebih tidak sabar.

    Berulang kali ditekankan bahwa Liverpool tidak terbiasa memecat manajer - dan terutama tidak bagi mereka yang baru saja memenangkan gelar juara musim sebelumnya. Meskipun memimpin klub melalui rentetan hasil terburuk dalam 71 tahun, yang berarti pertahanan gelar sudah berakhir pada November, Slot tampaknya masih memiliki banyak 'kredit' di mata klub, dan argumennya adalah para penggemar seharusnya merasa berhutang budi kepada manajer karena telah memberi mereka salah satu hari terbaik dalam hidup mereka.

    Namun, emosi seharusnya tidak pernah dibiarkan mengabaikan bukti. Baik mereka duduk di Kop atau di sofa, para pendukung dapat melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Liverpool sedang kebingungan dan, lima bulan berlalu, Slot masih belum mendekati solusi apa pun - itulah sebabnya bahkan para penggemar yang lebih bijaksana pun telah kehilangan kepercayaan pada mantan pelatih Feyenoord tersebut.

  Liverpool v Chelsea - Premier League

    Apakah ini sudah menjadi titik puncaknya bagi para penggemar?

    Liverpool bahkan tidak dikalahkan oleh Chelsea pada akhir pekan lalu — namun mereka tetap mendapat cemoohan saat meninggalkan lapangan setelah kembali menampilkan permainan yang sangat kacau melawan tim yang sedang dalam performa terburuk di liga.

    Namun, bentuk ketidakpuasan yang paling signifikan terjadi pada menit ke-66 ketika para penggemar bereaksi marah terhadap keputusan Slot untuk mengganti Rio Ngumoha, yang sekali lagi menjadi satu-satunya titik terang di sore yang suram itu. Pelatih asal Belanda itu kemudian mengklaim bahwa sang remaja mengalami kram otot sesaat sebelum ditarik keluar, tetapi, dalam arti tertentu, alasan penarikannya tidaklah relevan.

    Fakta bahwa para pendukung merasa terpaksa tidak hanya mempertanyakan keputusan pelatih, tetapi juga secara terbuka mengkritiknya, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi mempercayai penilaian Slot. Menurut mereka, sangat mungkin bahwa ia akan menarik keluar penyerang paling berbahayanya daripada Cody Gakpo yang konsisten tidak konsisten.

    Perlu juga dicatat bahwa mayoritas penggemar Liverpool sebenarnya memahami — jika tidak menghargai — keengganan Slot untuk membebani Ngumoha secara berlebihan pada tahap pembentukan kariernya yang masih awal. Cemoohan tersebut sebenarnya lebih mencerminkan rasa frustrasi terhadap konservatisme sang pelatih dan permainan timnya yang secara umum pasif.

  Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg

    "Kamu serius, ya?!"

    Berkali-kali musim ini, Liverpool terlihat kurang intens, sehingga The Reds sering kali tampil naik-turun dalam pertandingan. Yang menarik, hal ini kini mulai dikritik oleh awak media yang sebelumnya selalu mendukung Slot—sesuatu yang semakin jelas membuatnya kesal. Memang, Slot sangat marah atas tuduhan bahwa ia telah memerintahkan para pemainnya untuk bermain bertahan setelah unggul lebih dulu atas Chelsea berkat awal pertandingan yang sangat agresif.

    "Ya, saya bilang begitu setelah kami mencetak gol 1-0 dan kemudian kami mendapat peluang besar untuk mencetak gol 2-0," katanya dengan nada sarkastis. "Kalian tidak melihat saya berteriak dari pinggir lapangan? 'Kembali, kembali, pertahankan kotak penalti kalian, pertahankan kotak penalti kalian.' Kalian serius?! Tentu saja, bukan itu niat kami untuk mundur.

    "Kami ingin terus menyerang, tapi kami bermain melawan tim yang semakin nyaman menguasai bola. Mereka tidak punya sayap yang tersedia, jadi mereka punya banyak gelandang, sehingga mereka menguasai lini tengah dan mulai bermain serta [melakukan] umpan-umpan melalui kami semakin sering, yang tidak menghasilkan banyak peluang tapi mereka jelas tim yang dominan dalam pertandingan.

    "Sulit untuk mengubah itu di babak pertama, tapi saya pikir Anda mungkin juga menyadarinya, selain hal-hal lain yang Anda perhatikan, bahwa di babak istirahat kami melakukan perubahan.

    "[Itu] belum sempurna karena mereka masih beberapa kali mampu menembus pertahanan kami, tapi tidak sebanyak di babak pertama. Itulah penyesuaian yang kami lakukan di jeda babak pertama, yang membantu kami menjadi tim yang lebih dominan di babak kedua, tapi tidak mampu mencetak gol. Kami dua kali nyaris mencetak gol.

    "Tapi menurut saya tidak adil jika ada yang berpikir bahwa saya menyuruh para pemain untuk mundur dan tidak menekan lawan.

    "Entah Anda belum melihat tim saya bermain musim lalu dan sebagian besar musim ini, apalagi sejak saya menjadi manajer. Tapi memang terlihat seperti itu, bahwa kami mundur, tapi itu bukan niat kami."

    Pertanyaan yang jelas muncul adalah, jika itu bukan niat saya, mengapa hal itu terus terjadi?

  Liverpool v Chelsea - Premier League

    Lemah secara mental dan fisik

    Cedera jelas berperan dalam kesulitan yang dialami Liverpool musim ini, karena absennya beberapa pemain kunci—dan secara berulang sepanjang musim—telah memengaruhi kekompakan tim dan, akibatnya, konsistensi mereka. Namun, banyaknya pemain yang absen justru semakin memperkuat persepsi bahwa ini adalah tim yang rapuh secara mental dan fisik.

    Pendekatan Slot yang berorientasi pada penguasaan bola pada awalnya tampak mengurangi beban skuad, tetapi begitu banyak pemain yang terlihat kelelahan musim ini, tidak cukup bugar maupun kuat untuk menghadapi kerasnya jadwal pertandingan setiap tiga hingga empat hari sekali.

    Beberapa orang mengaitkan hal ini dengan penurunan standar di Anfield, dengan Mohamed Salah yang akan hengkang menyiratkan bahwa beberapa rekan setimnya tidak seantusias dirinya untuk berlatih di gym, sementara kapten Virgil van Dijk secara terbuka mengakui bahwa jika Liverpool ingin menghindari pengulangan musim yang menurutnya "tidak dapat diterima", banyak pekerjaan harus dilakukan "di balik layar".

    Sekali lagi, Slot bereaksi marah terhadap implikasi bahwa ada masalah serius di Anfield. "Apakah Virgil [van Dijk] bermaksud sama dengan apa yang Mo katakan? Dan apa yang Mo katakan adalah bahwa standar sangat penting bagi sebuah klub sepak bola," kata Slot. "Saya sepenuhnya setuju dengannya! Saya tidak mendengar dia mengatakan bahwa standar saat ini tidak baik. Apakah Anda mendengarnya?

    "Saya tidak khawatir tentang hal itu, begitulah. Saya tidak khawatir standar akan lebih rendah musim depan daripada musim ini, atau musim sebelumnya, atau musim sebelumnya lagi. Tidak. Saya tidak khawatir tentang hal itu. Sama sekali."

    Para penggemar, bagaimanapun, merasa khawatir - dan memang seharusnya begitu.

  TOPSHOT-FBL-ENG-PR-MAN UTD-LIVERPOOL

    'Mudah dikalahkan'

    Slot mengatakan, setelah kekalahan memalukan dan mengecewakan dari tim Manchester United asuhan Michael Carrick yang performanya sangat biasa-biasa saja, bahwa ia tahu persis di mana Liverpool harus memperbaiki diri.

    "Kami sudah bekerja keras untuk itu dalam beberapa minggu terakhir ini, karena kami memiliki sedikit lebih banyak waktu latihan," katanya kepada Sky Sports. "Tapi masalah yang sama kembali muncul dan itu tidak sepenuhnya mengejutkan karena tidak banyak yang bisa diubah selama musim berlangsung.

    "Bagi kami, bagi saya, sudah sangat jelas di mana kami harus memperbaiki diri. Dan kami akan melakukannya musim depan."

    Namun, ketika ditanya apakah ia bersedia membagikan perbaikan spesifik apa yang sedang ia kerjakan, Slot menjawab, "Tidak, tidak masuk akal untuk membagikannya." Sebenarnya, ia seharusnya melakukannya demi kebaikannya sendiri, karena hal itu mungkin membantu mengubah persepsi para pendukung terhadap Slot sebagai sosok yang kehabisan ide.

    Saat ini, para pendukung sama sekali tidak melihat tanda-tanda bahwa ia mampu membalikkan kemerosotan Liverpool sepanjang musim ini. The Reds masih kalah dalam hal kecepatan dan, karenanya, sering kali dikuasai oleh hampir setiap lawan.

    Mereka pada dasarnya telah menjadi lawan yang mudah, "tim yang mudah dihadapi", seperti yang dikatakan mantan kapten United Roy Keane setelah kekalahan 3-2 di Old Trafford. Pada dasarnya, pertandingan melawan Liverpool hanyalah obat penawar bagi tim yang sedang terpuruk seperti Wolves, Spurs, atau Chelsea.

  Arne Slot 2026

    Musim yang sia-sia

    Yang menyedihkan adalah bahwa akhir musim yang mengecewakan bagi Liverpool dalam musim yang penuh bencana ini sama sekali tidak mengejutkan. Sebenarnya, hal itu sudah bisa diprediksi sepenuhnya — konsekuensi tak terelakkan dari ketidakberdayaan klub.

    Keterbatasan Liverpool terungkap jelas selama rentetan hasil buruk yang tak pernah terjadi sebelumnya antara September dan November, dan pihak berwenang di Anfield seharusnya memecat pelatih atau mendukungnya di bursa transfer Januari.

    Sebaliknya, musim yang sebenarnya bisa diselamatkan dengan satu atau lain cara telah terbuang percuma, dengan tim dibiarkan terpuruk menuju bencana, dan itulah mengapa tidak ada lagi kepercayaan baik terhadap manajer maupun pihak-pihak di atasnya.

    Para pendukung pada dasarnya diberitahu melalui media bahwa pertandingan piala melawan Manchester City dan Paris Saint-Germain akan menjadi penentu masa depan Slot, namun meskipun kalah dalam ketiga pertandingan tersebut tanpa mencetak satu gol pun—sambil kebobolan delapan gol—posisi manajer kini dikabarkan aman.

    Akibatnya, Jamie Carragher bukanlah satu-satunya pendukung Liverpool yang khawatir akan terulangnya kekacauan Erik ten Hag di Manchester United, yang pada akhirnya terpaksa memecat manajer asal Belanda itu setelah mengabaikan semua tanda-tanda peringatan selama musim keduanya yang kacau di Old Trafford.

    Patut diapresiasi, Slot mengakui bahwa tidak ada yang bisa dia atau timnya lakukan dalam dua laga liga terakhir Liverpool untuk menebus musim yang mengerikan dan tanpa trofi ini. Namun, dia mengatakan bahwa "jika kita bisa menjalani musim panas sesuai rencana, maka saya 100 persen yakin bahwa kita akan menjadi tim yang berbeda musim depan dibandingkan saat ini."

    Para penggemar, bagaimanapun, sudah mengantisipasi hal yang sama - hanya dengan tambahan kekhawatiran bahwa ketika klub akhirnya menerima bahwa sudah waktunya untuk perubahan, Alonso tidak akan lagi tersedia untuk menyelamatkan The Reds.

