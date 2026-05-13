Liverpool akan menyesal karena tetap mempertahankan Arne Slot dan membiarkan Chelsea merekrut Xabi Alonso

Berkali-kali musim ini, Liverpool terlihat kurang intens, sehingga The Reds sering kali tampil naik-turun dalam pertandingan. Yang menarik, hal ini kini mulai dikritik oleh awak media yang sebelumnya selalu mendukung Slot—sesuatu yang semakin jelas membuatnya kesal. Memang, Slot sangat marah atas tuduhan bahwa ia telah memerintahkan para pemainnya untuk bermain bertahan setelah unggul lebih dulu atas Chelsea berkat awal pertandingan yang sangat agresif.

"Ya, saya bilang begitu setelah kami mencetak gol 1-0 dan kemudian kami mendapat peluang besar untuk mencetak gol 2-0," katanya dengan nada sarkastis. "Kalian tidak melihat saya berteriak dari pinggir lapangan? 'Kembali, kembali, pertahankan kotak penalti kalian, pertahankan kotak penalti kalian.' Kalian serius?! Tentu saja, bukan itu niat kami untuk mundur.

"Kami ingin terus menyerang, tapi kami bermain melawan tim yang semakin nyaman menguasai bola. Mereka tidak punya sayap yang tersedia, jadi mereka punya banyak gelandang, sehingga mereka menguasai lini tengah dan mulai bermain serta [melakukan] umpan-umpan melalui kami semakin sering, yang tidak menghasilkan banyak peluang tapi mereka jelas tim yang dominan dalam pertandingan.

"Sulit untuk mengubah itu di babak pertama, tapi saya pikir Anda mungkin juga menyadarinya, selain hal-hal lain yang Anda perhatikan, bahwa di babak istirahat kami melakukan perubahan.

"[Itu] belum sempurna karena mereka masih beberapa kali mampu menembus pertahanan kami, tapi tidak sebanyak di babak pertama. Itulah penyesuaian yang kami lakukan di jeda babak pertama, yang membantu kami menjadi tim yang lebih dominan di babak kedua, tapi tidak mampu mencetak gol. Kami dua kali nyaris mencetak gol.

"Tapi menurut saya tidak adil jika ada yang berpikir bahwa saya menyuruh para pemain untuk mundur dan tidak menekan lawan.

"Entah Anda belum melihat tim saya bermain musim lalu dan sebagian besar musim ini, apalagi sejak saya menjadi manajer. Tapi memang terlihat seperti itu, bahwa kami mundur, tapi itu bukan niat kami."

Pertanyaan yang jelas muncul adalah, jika itu bukan niat saya, mengapa hal itu terus terjadi?