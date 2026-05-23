Liverpool akan menyelesaikan proses perekrutan gelandang Kolombia berusia 17 tahun dengan kontrak jangka panjang

Liverpool bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain muda berbakat asal Kolombia, Samuel Martinez, dari Atlético Nacional. Gelandang serang berusia 17 tahun ini telah muncul sebagai salah satu remaja paling diburu di dunia sepak bola setelah serangkaian penampilan gemilang di kancah internasional.

Kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar £740.000 ini menegaskan komitmen Liverpool untuk menjajaki pasar global dalam mencari bakat muda elit. Martinez menarik perhatian departemen pemandu bakat selama Kejuaraan U-17 Amerika Selatan, di mana ia berperan penting dalam membawa negaranya meraih kejayaan di tingkat benua, dengan tampil sebagai starter dalam lima dari enam pertandingan dan menyumbangkan tiga assist penting.