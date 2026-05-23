Liverpool akan menyelesaikan proses perekrutan gelandang Kolombia berusia 17 tahun dengan kontrak jangka panjang
Bakat muda yang sangat menjanjikan akan bergabung dengan Anfield
Liverpool bergerak cepat untuk mengamankan jasa pemain muda berbakat asal Kolombia, Samuel Martinez, dari Atlético Nacional. Gelandang serang berusia 17 tahun ini telah muncul sebagai salah satu remaja paling diburu di dunia sepak bola setelah serangkaian penampilan gemilang di kancah internasional.
Kesepakatan yang dilaporkan bernilai sekitar £740.000 ini menegaskan komitmen Liverpool untuk menjajaki pasar global dalam mencari bakat muda elit. Martinez menarik perhatian departemen pemandu bakat selama Kejuaraan U-17 Amerika Selatan, di mana ia berperan penting dalam membawa negaranya meraih kejayaan di tingkat benua, dengan tampil sebagai starter dalam lima dari enam pertandingan dan menyumbangkan tiga assist penting.
Mengungguli para pemain elit dalam hal ciri khasnya
Meskipun Liverpool tampaknya telah memenangkan persaingan untuk mendapatkan gelandang tersebut, mereka bukanlah satu-satunya pihak yang tertarik. Klub raksasa Jerman Borussia Dortmund dan klub papan atas Spanyol Barcelona juga dikaitkan erat dengan sang pemain, namun daya tarik Anfield dan Liga Premier pada akhirnya menjadi faktor penentu dalam keputusan sang pemain muda.
Menurut laporan dari jurnalis Kolombia Pipe Sierra dan Paul Joyce serta The Athletic, Martinez akan menandatangani kontrak lima tahun dengan klub asal Merseyside tersebut. Kesepakatan tersebut juga mencakup klausul penjualan kembali untuk Atletico Nacional, memastikan klub Kolombia tersebut mendapat keuntungan finansial dari biaya transfer yang signifikan di masa depan jika sang pemain berhasil mewujudkan potensi besarnya di Eropa.
Kedatangan dijadwalkan pada musim panas 2027
Meskipun kesepakatan telah dicapai, para penggemar Liverpool harus bersabar sebelum dapat melihat Martinez mengenakan seragam merah. Karena peraturan transfer terkait perekrutan pemain asing berusia di bawah 18 tahun, transfer ini baru akan resmi berlaku setelah sang pemain merayakan ulang tahunnya tahun depan. Artinya, kedatangannya secara resmi ke Liverpool dijadwalkan pada musim panas 2027.
Sampai saat itu, gelandang serang berkaki kanan ini akan tetap bersama Atletico Nacional untuk melanjutkan perkembangannya. Saat ini ia bermain untuk tim U-20 mereka, mengembangkan atribut fisik dan disiplin taktis yang diperlukan untuk sukses di Inggris.
Strategi perekrutan baru
Perekrutan Martinez merupakan bagian dari tren yang lebih luas di Liverpool di bawah kebijakan perekrutan saat ini. Klub ini semakin berupaya mengabaikan pasar tradisional Eropa untuk mencari pemain berbakat di Amerika Selatan dan Afrika, seperti yang terlihat dari langkah-langkah terbaru mereka dalam merekrut bintang muda asal Senegal, Mor Talla Ndiaye, serta Sidy Barhama Ndiaye yang santer dikabarkan akan bergabung.
Setelah tiba di Merseyside, Martinez diharapkan bergabung dengan tim U-18 klub dan beradaptasi dengan sepak bola Inggris. Ia akan bergabung dengan kelompok talenta yang sudah mencakup pemain muda menjanjikan seperti Erik Farkas dan AJ Yeguo, seiring upaya The Reds untuk membangun jalur talenta yang berkelanjutan bagi skuad tim utama di tahun-tahun mendatang.