Liverpool akan menghemat beberapa juta berkat kesepakatan kontrak Arne Slot dengan mantan pelatih yang akan menjabat posisi baru

Liverpool secara efektif telah membuka jalan bagi Slot untuk mengambil alih tim nasional Belanda, sebuah langkah yang akan menghemat jutaan dalam pembayaran gaji sisa bagi klub Liga Premier tersebut, demikian dilaporkan De Telegraaf.

Mantan manajer Feyenoord itu diberhentikan dari jabatannya di Merseyside hanya dua bulan lalu, namun menurut De Telegraaf, The Reds telah memberinya izin untuk melanjutkan kariernya bersama KNVB tanpa kehilangan seluruh paket pesangonnya.

Berdasarkan ketentuan pemecatannya, Slot berhak atas paket kompensasi yang sangat besar setelah ditempatkan dalam masa cuti berbayar, sebuah praktik umum di klub-klub papan atas Inggris. Namun, terungkap bahwa Liverpool akan melengkapi gajinya selama tahun pertamanya bersama tim nasional untuk memastikan ia menerima jumlah penuh yang menjadi haknya di Anfield. Pengaturan ini memungkinkan KNVB untuk mengamankan orang yang mereka inginkan sementara Liverpool mengurangi kewajiban finansial mereka sendiri.