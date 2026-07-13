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Liverpool akan menghemat beberapa juta berkat kesepakatan kontrak Arne Slot dengan mantan pelatih yang akan menjabat posisi baru
Langkah Belanda berhasil mengatasi kendala keuangan
Liverpool secara efektif telah membuka jalan bagi Slot untuk mengambil alih tim nasional Belanda, sebuah langkah yang akan menghemat jutaan dalam pembayaran gaji sisa bagi klub Liga Premier tersebut, demikian dilaporkan De Telegraaf.
Mantan manajer Feyenoord itu diberhentikan dari jabatannya di Merseyside hanya dua bulan lalu, namun menurut De Telegraaf, The Reds telah memberinya izin untuk melanjutkan kariernya bersama KNVB tanpa kehilangan seluruh paket pesangonnya.
Berdasarkan ketentuan pemecatannya, Slot berhak atas paket kompensasi yang sangat besar setelah ditempatkan dalam masa cuti berbayar, sebuah praktik umum di klub-klub papan atas Inggris. Namun, terungkap bahwa Liverpool akan melengkapi gajinya selama tahun pertamanya bersama tim nasional untuk memastikan ia menerima jumlah penuh yang menjadi haknya di Anfield. Pengaturan ini memungkinkan KNVB untuk mengamankan orang yang mereka inginkan sementara Liverpool mengurangi kewajiban finansial mereka sendiri.
- Getty Images Sport
Menghindari preseden Van Gaal
Situasi ini kontras dengan kasus-kasus pengunduran diri manajer ternama sebelumnya di Inggris. Misalnya, Louis van Gaal yang terkenal menolak menerima pekerjaan lain selama setahun penuh setelah dipecat oleh Manchester United untuk memastikan ia menerima setiap sen dari pesangon sebesar £10 juta. Slot, bagaimanapun, tetap menjalin hubungan profesional dengan jajaran petinggi Liverpool meskipun pengunduran dirinya terjadi hanya setahun setelah ia membawa mereka meraih gelar juara Liga Premier.
Kontrak tiga tahun awal pelatih asal Belanda itu di Anfield bernilai sekitar £8 juta pada musim pertama, dengan kenaikan gaji yang signifikan berkat kesuksesannya meraih gelar juara. Termasuk tahun terakhir kontraknya, total paket gajinya diperkirakan mencapai sekitar £25 juta. Dengan pindah ke panggung internasional alih-alih ke rival langsung di Liga Premier, Slot telah menemukan solusi yang memuaskan semua pihak yang terlibat.
Penolakan terhadap kembalinya Liga Premier
Jalan Slot menuju jabatan pelatih tim nasional semakin jelas setelah ia dilaporkan menolak tawaran untuk tetap berkecimpung di dunia sepak bola klub. Pria berusia 45 tahun itu menjadi incaran utama bagi beberapa tim yang ingin melakukan perombakan musim panas ini, namun hatinya tampaknya sudah tertuju pada posisi kosong di Oranje. Secara khusus, Slot telah menolak tawaran dari Fulham untuk mengambil alih kendali kepelatihan di Craven Cottage.
Klub asal London tersebut telah mengidentifikasinya sebagai penerus ideal bagi Marco Silva, namun pelatih asal Belanda ini memprioritaskan kesempatan untuk menerapkan filosofi serangannya di panggung internasional. Dengan pertandingan pertama Nations League melawan Jerman yang akan segera berlangsung pada bulan September, KNVB berada di bawah tekanan untuk segera menyelesaikan penunjukan tersebut guna menghindari periode ketidakstabilan pasca kepergian Koeman.
- Getty Images Sport
Kandidat ideal untuk Oranje
Meskipun musim keduanya di Anfield mengecewakan—di mana klub menghabiskan hampir £450 juta namun hanya finis di peringkat kelima—Slot tetap sangat dihormati di negaranya. Sikapnya yang “sangat rapi” selama proses pemutusan kontraknya dengan Liverpool telah memperlancar proses administratif, sehingga memastikan bahwa detail keuangan terkait kepergiannya dari Anfield tidak akan menghalangi jalan menuju pekerjaan impiannya.
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