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Liverpool akan mengajukan tawaran besar senilai £86 juta untuk bintang RB Leipzig, Yan Diomande, setelah tawaran pertamanya ditolak
The Reds siap memecahkan rekor transfer
Menurut Liverpool Echo, Liverpool siap menjadikan Diomande sebagai salah satu rekrutan termahal dalam sejarah klub, dengan paket senilai £86 juta (€100 juta) yang kini telah disiapkan untuk pemain sayap RB Leipzig tersebut. Pembicaraan antara kedua klub semakin intensif pada hari Kamis, seiring upaya The Reds untuk memperkuat lini serang mereka di bawah manajemen baru.
Meskipun angka-angka yang dibicarakan sangat fantastis, laporan dari Jerman menyebutkan bahwa tawaran awal telah ditolak. Leipzig bertekad untuk mempertahankan pemain berusia 19 tahun tersebut dan saat ini sedang mendesaknya untuk menandatangani kontrak baru, yang kemungkinan besar akan mencakup klausul pelepasan yang besar untuk melindungi nilai pasarnya.
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Leipzig bersikeras meminta biaya transfer yang lebih tinggi
Meskipun hubungan antara Liverpool dan Leipzig terjalin erat — menyusul kesepakatan sukses untuk Naby Keita, Ibrahima Konate, dan Dominik Szoboszlai — klub Bundesliga tersebut bersikap keras. Dikabarkan bahwa mereka meminta biaya transfer mendekati €130 juta (£112 juta) sebelum akhirnya, dengan enggan, mempertimbangkan untuk melepas aset andalan mereka.
Jika Liverpool memenuhi penilaian tersebut, Diomande akan menjadi pemain termahal ketiga yang didatangkan ke Anfield. Dia hanya akan berada di bawah dua transfer tahun 2025, yaitu Florian Wirtz yang dibeli seharga £116 juta, dan Alexander Isak, yang tetap menjadi pemain sepak bola termahal dalam sejarah Inggris setelah pindah dari Newcastle United dengan nilai transfer £125 juta pada September lalu.
Kehidupan setelah Mohamed Salah
Upaya merekrut Diomande didorong oleh kebutuhan untuk menemukan pengganti jangka panjang bagi Salah. Bintang asal Mesir itu mengumumkan pada bulan Maret bahwa ia akan meninggalkan klub pada akhir musim ini, meninggalkan kekosongan besar di lini serang Liverpool setelah memimpin daftar pencetak gol terbanyak klub dalam delapan dari sembilan musimnya.
Manajer baru Andoni Iraola, yang menggantikan Arne Slot yang dipecat, telah mulai merombak skuad. Pelatih asal Spanyol ini telah memberikan lampu hijau untuk gaya permainan yang lebih agresif dan mengutamakan serangan, dan profil Diomande — yang mencatatkan 12 gol dan sembilan assist dalam 33 pertandingan musim lalu — dianggap sangat cocok untuk pergeseran taktis ini. Pemain muda ini tampil gemilang dalam kemenangan Pantai Gading atas Ekuador di Piala Dunia awal pekan ini dan saat ini sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua mereka di turnamen tersebut melawan Jerman asuhan Wirtz pada hari Sabtu, di Toronto.
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Persaingan dari raksasa-raksasa Eropa
Liverpool bukanlah satu-satunya klub yang mengagumi mantan pemain muda Leganes tersebut, karena juara Eropa Paris Saint-Germain juga tengah memantau situasinya. Namun, The Reds yakin mereka telah mencapai kemajuan lebih besar dalam negosiasi dengan agensi sang pemain, Roc Nation Sports, dan dapat menawarkan jalan yang lebih jelas untuk bermain secara reguler di tim utama dibandingkan raksasa Prancis yang dipenuhi pemain berbakat itu.
Meskipun opsi alternatif seperti Yankuba Minteh dan Matias Fernandez-Pardo sedang dipertimbangkan, Diomande tetap menjadi fokus utama. Setelah berhasil mengamankan kesepakatan senilai £34,5 juta untuk Victor Munoz dari Osasuna, petinggi Anfield bertekad untuk mendatangkan pemain asal Pantai Gading tersebut guna memastikan mereka tetap kompetitif di level tertinggi musim depan.