Menurut Liverpool Echo, Liverpool siap menjadikan Diomande sebagai salah satu rekrutan termahal dalam sejarah klub, dengan paket senilai £86 juta (€100 juta) yang kini telah disiapkan untuk pemain sayap RB Leipzig tersebut. Pembicaraan antara kedua klub semakin intensif pada hari Kamis, seiring upaya The Reds untuk memperkuat lini serang mereka di bawah manajemen baru.

Meskipun angka-angka yang dibicarakan sangat fantastis, laporan dari Jerman menyebutkan bahwa tawaran awal telah ditolak. Leipzig bertekad untuk mempertahankan pemain berusia 19 tahun tersebut dan saat ini sedang mendesaknya untuk menandatangani kontrak baru, yang kemungkinan besar akan mencakup klausul pelepasan yang besar untuk melindungi nilai pasarnya.