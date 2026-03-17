Liverpool AKAN mempertimbangkan tawaran untuk Mohamed Salah musim panas ini! Pernyataan berani soal transfer ini dijelaskan oleh mantan bintang The Reds, sementara penyerang asal Mesir itu kembali dicadangkan

Salah pertama kali menjadi bahan pembicaraan soal kemungkinan hengkang pada Desember lalu setelah melontarkan kritik pedas terhadap Liverpool, di mana ia menuduh klub tersebut mengorbankannya. Seorang pemain yang sudah terbukti kemampuannya itu sama sekali tidak senang harus duduk di bangku cadangan.

Ia kembali berada di posisi tersebut pada pertandingan terakhir The Reds, saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Tottenham di Liga Premier. Kurangnya hasil akhir telah membuat Arne Slot merombak susunan pemainnya dan memberikan kesempatan kepada wonderkid berusia 17 tahun, Rio Ngumoha, untuk menunjukkan kemampuannya.

Liverpool mungkin juga ingin memberi waktu istirahat bagi Salah, menyusul awal tahun 2026 yang padat yang juga mencakup tugas di Piala Afrika, namun ia tak bisa banyak berargumen jika harus kembali duduk di bangku cadangan.

Ditanya tentang kondisi Salah saat ini, Heskey mengatakan: “Ketika Anda mengatakan dia dicadangkan pada akhir pekan, mereka memiliki pertandingan Liga Champions di tengah pekan. Mungkinkah itu alasan dia dicadangkan?

“Tapi kita harus mengakui bahwa dia mungkin tidak dalam performa terbaiknya saat ini, tapi dia tetap Mohamed Salah. Ada pemain-pemain tertentu yang ketika namanya tercantum di daftar pemain, ancaman sudah ada di sana. Ragu-ragu sudah ada di pikiran Anda. Mohamed Salah adalah salah satunya.

“Yang penting sekarang adalah kita butuh dia kembali menjadi Mohamed Salah yang kita kenal dan cintai. Bahkan saat dia masuk sebagai pengganti melawan Spurs, dia masih menciptakan peluang-peluang kecil. Kita hanya butuh dia kembali menjadi Mohamed Salah yang kita tahu dia mampu menjadi.”