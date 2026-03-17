Liverpool AKAN mempertimbangkan tawaran untuk Mohamed Salah musim panas ini! Pernyataan berani soal transfer ini dijelaskan oleh mantan bintang The Reds, sementara penyerang asal Mesir itu kembali dicadangkan
Berapa banyak gol yang telah dicetak Salah musim ini?
Salah mengakhiri spekulasi intens mengenai masa depannya saat menandatangani perpanjangan kontrak pada April 2025. Saat itu, ia sedang dalam jalur untuk meraih gelar juara Liga Premier kedua, Sepatu Emas keempat, dan penghargaan Pemain Terbaik PFA untuk ketiga kalinya.
Beberapa bulan kemudian, muncul pertanyaan serius mengenai berapa lama lagi pemain berusia 33 tahun ini akan bertahan di Anfield. Isu ketertarikan dari Liga Pro Saudi tak kunjung mereda, sementara tim-tim MLS dikabarkan tertarik pada ikon sepak bola modern ini.
Standar tinggi Salah mengalami penurunan musim ini, hingga ia hanya mencetak gol sembilan kali dari 33 penampilannya. Ia hanya mencetak satu gol di Liga Premier sejak 1 November. Daripada membiarkannya menghabiskan kontraknya dan akhirnya pergi tanpa mendapatkan apa-apa, mungkinkah Liverpool membuka diri untuk menjualnya?
Akankah Liverpool mempertimbangkan tawaran untuk Salah pada bursa transfer musim panas?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Heskey, mantan striker The Reds—yang berbicara atas nama Betinia—mengatakan kepada GOAL: “Tawaran akan selalu didengarkan, bagaimanapun juga. Kami tidak pernah menyangka [Luis] Diaz akan hengkang. Mereka mempertimbangkannya dan berkata, ‘Oke’. Tawaran akan selalu dipertimbangkan.
“Masalahnya, ke mana kita akan pergi setelah Mohamed Salah? Dan bagaimana situasinya setelah Mohamed Salah? Karena kami beruntung. Kami diberkati dalam arti memiliki seseorang yang bisa menciptakan lebih dari 30 gol setiap musim, dan itu luar biasa.
“Jelas, ini sekarang sedikit anomali, tapi dia akan kembali ke performa terbaiknya. Dan dia juga harus percaya itu. Masalahnya, memang bagus saya bilang dia akan kembali, tapi dia juga harus percaya itu. Ini bukan tombol yang bisa dimatikan begitu saja. Kamu masih bisa tampil bagus.”
Salah kembali dicadangkan setelah sebelumnya melontarkan kritik tajam kepada Liverpool
Salah pertama kali menjadi bahan pembicaraan soal kemungkinan hengkang pada Desember lalu setelah melontarkan kritik pedas terhadap Liverpool, di mana ia menuduh klub tersebut mengorbankannya. Seorang pemain yang sudah terbukti kemampuannya itu sama sekali tidak senang harus duduk di bangku cadangan.
Ia kembali berada di posisi tersebut pada pertandingan terakhir The Reds, saat mereka bermain imbang 1-1 dengan Tottenham di Liga Premier. Kurangnya hasil akhir telah membuat Arne Slot merombak susunan pemainnya dan memberikan kesempatan kepada wonderkid berusia 17 tahun, Rio Ngumoha, untuk menunjukkan kemampuannya.
Liverpool mungkin juga ingin memberi waktu istirahat bagi Salah, menyusul awal tahun 2026 yang padat yang juga mencakup tugas di Piala Afrika, namun ia tak bisa banyak berargumen jika harus kembali duduk di bangku cadangan.
Ditanya tentang kondisi Salah saat ini, Heskey mengatakan: “Ketika Anda mengatakan dia dicadangkan pada akhir pekan, mereka memiliki pertandingan Liga Champions di tengah pekan. Mungkinkah itu alasan dia dicadangkan?
“Tapi kita harus mengakui bahwa dia mungkin tidak dalam performa terbaiknya saat ini, tapi dia tetap Mohamed Salah. Ada pemain-pemain tertentu yang ketika namanya tercantum di daftar pemain, ancaman sudah ada di sana. Ragu-ragu sudah ada di pikiran Anda. Mohamed Salah adalah salah satunya.
“Yang penting sekarang adalah kita butuh dia kembali menjadi Mohamed Salah yang kita kenal dan cintai. Bahkan saat dia masuk sebagai pengganti melawan Spurs, dia masih menciptakan peluang-peluang kecil. Kita hanya butuh dia kembali menjadi Mohamed Salah yang kita tahu dia mampu menjadi.”
Liverpool, yang saat ini menduduki peringkat kelima klasemen Liga Premier saat pertahanan gelar yang penuh tantangan mendekati akhir pada musim 2025-26, akan kembali beraksi di kompetisi Eropa pada Rabu mendatang saat menjalani leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan raksasa Turki, Galatasaray. Tim asuhan Slot tertinggal 1-0 secara agregat dan harus bekerja keras untuk bisa melaju ke babak perempat final.
