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Bradley Barcola Liverpool crestGetty/GOAL
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Liverpool ajukan tawaran yang ditingkatkan senilai €135 juta kepada PSG untuk Bradley Barcola setelah dicoret dari laga melawan Lens

Transfers
Liverpool
B. Barcola
Premier League
Paris Saint-Germain
Ligue 1

Liverpool meningkatkan upaya mereka untuk memburu winger Paris Saint-Germain, Bradley Barcola, dengan tawaran yang ditingkatkan senilai €135 juta. Pemain internasional Prancis itu tidak masuk dalam skuad pertandingan PSG melawan Lens saat Paris Saint-Germain mempertimbangkan untuk menerima tawaran yang dinaikkan dari klub Inggris tersebut.

  • Liverpool ajukan tawaran yang ditingkatkan untuk Barcola

    Liverpool telah mengajukan tawaran yang ditingkatkan senilai €135 juta kepada PSG untuk merekrut winger Barcola, menurut Foot01. Pemain internasional Prancis itu sepenuhnya dicoret dari skuad pertandingan Les Parisiens melawan Lens oleh pelatih Luis Enrique, yang menandakan perkembangan besar dalam negosiasi transfer yang sedang berlangsung.

    Mantan penyerang Lyon itu tetap memiliki keinginan kuat untuk menuntaskan kepindahan ke Liverpool pada jendela transfer saat ini. Setelah sebelumnya mengajukan proposal yang hanya sedikit melebihi €100 juta, klub Inggris itu kini telah menaikkan tawaran finansialnya secara signifikan dalam upaya meyakinkan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi agar menyetujui penjualan tersebut.

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  • Barcola(C)Getty images

    PSG mempertimbangkan valuasi yang lebih rendah

    Keputusan Liverpool untuk meningkatkan paket finansial mereka kabarnya terdorong oleh bos Amazon yang masuk ke struktur modal klub. Alih-alih langsung mentah-mentah menolak proposal senilai €135 juta itu, para petinggi PSG kini secara aktif mempelajari tawaran tersebut.

    Sementara Enrique menolak berbicara di depan publik mengenai masa depan sang winger dalam waktu dekat, keputusan seleksinya yang tegas dengan mencoret pemain itu saat menghadapi Lens memberikan pernyataan yang signifikan. PSG awalnya memiliki valuasi internal hampir €150 juta untuk Barcola, tetapi para petinggi di Paris kini mempertimbangkan biaya yang lebih rendah untuk menemukan solusi yang tepat dan menghindari terulangnya saga yang mirip dengan kepergian Kylian Mbappe.

  • Minat Arsenal ditepis

    Spekulasi mengenai minat rival di Premier League juga telah diperjelas oleh laporan di media Inggris. Meski Arsenal telah dikaitkan dengan winger tersebut, kepindahan ke Emirates Stadium telah dikesampingkan sebagai kemungkinan yang realistis.

    Arsenal tertarik pada pemain itu, tetapi belum ada pembicaraan antarklub yang terjadi sejauh ini, dan kesepakatan tampak kecil kemungkinannya pada tahap ini karena pembicaraan lanjutan antara Liverpool dan juara Liga Champions dua kali itu.

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  • Bradley Barcola France 2026 World CupGetty

    Negosiasi lanjutan mendekati rampung

    PSG kini sedang mempertimbangkan dengan cermat apakah akan menyesuaikan ekspektasi finansial mereka untuk memastikan kepergian yang mulus bagi seorang pemain yang secara konsisten berperilaku baik di klub. Dengan negosiasi lanjutan yang terus berkembang antara Liverpool dan PSG, transfer ini tampak semakin dekat untuk terwujud. Liverpool akan berupaya merampungkan kesepakatan itu dalam beberapa hari ke depan saat kedua klub berusaha menuntaskan salah satu saga transfer paling menyita perhatian pada musim panas ini.

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