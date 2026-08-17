Liverpool telah mengajukan tawaran yang ditingkatkan senilai €135 juta kepada PSG untuk merekrut winger Barcola, menurut Foot01. Pemain internasional Prancis itu sepenuhnya dicoret dari skuad pertandingan Les Parisiens melawan Lens oleh pelatih Luis Enrique, yang menandakan perkembangan besar dalam negosiasi transfer yang sedang berlangsung.

Mantan penyerang Lyon itu tetap memiliki keinginan kuat untuk menuntaskan kepindahan ke Liverpool pada jendela transfer saat ini. Setelah sebelumnya mengajukan proposal yang hanya sedikit melebihi €100 juta, klub Inggris itu kini telah menaikkan tawaran finansialnya secara signifikan dalam upaya meyakinkan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi agar menyetujui penjualan tersebut.