"Liverpool adalah juara yang buruk" - Tim asuhan Arne Slot mendapat kritikan tajam dan dituduh "selalu terlalu asyik berpesta" setelah hasil imbang melawan Tottenham

Saat berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir berbunyi di Anfield, Keane tidak segan-segan dalam menilai penurunan drastis Liverpool musim ini. Mantan gelandang Manchester United itu mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat sejauh mana tim asuhan Arne Slot telah terpuruk, dengan mencatat bahwa mereka kini tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen saat ini, Arsenal.

Pakar sepak bola yang blak-blakan ini sangat kritis terhadap upaya tim dalam mempertahankan gelar juara, dengan menekankan bahwa tim-tim hebat sejati mampu mempertahankan kesuksesan mereka. Keane menyatakan: "Mengingat mereka adalah juara liga tahun lalu, saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya dan saya telah mengatakannya berkali-kali, Liverpool adalah juara yang buruk. Mereka kini tertinggal 21 poin dari Arsenal; betapa drastisnya penurunan itu! Itu sangat buruk."