Getty
Diterjemahkan oleh
"Liverpool adalah juara yang buruk" - Tim asuhan Arne Slot mendapat kritikan tajam dan dituduh "selalu terlalu asyik berpesta" setelah hasil imbang melawan Tottenham
Keane mengkritik penurunan standar
Saat berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir berbunyi di Anfield, Keane tidak segan-segan dalam menilai penurunan drastis Liverpool musim ini. Mantan gelandang Manchester United itu mengungkapkan ketidakpercayaannya melihat sejauh mana tim asuhan Arne Slot telah terpuruk, dengan mencatat bahwa mereka kini tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen saat ini, Arsenal.
Pakar sepak bola yang blak-blakan ini sangat kritis terhadap upaya tim dalam mempertahankan gelar juara, dengan menekankan bahwa tim-tim hebat sejati mampu mempertahankan kesuksesan mereka. Keane menyatakan: "Mengingat mereka adalah juara liga tahun lalu, saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya dan saya telah mengatakannya berkali-kali, Liverpool adalah juara yang buruk. Mereka kini tertinggal 21 poin dari Arsenal; betapa drastisnya penurunan itu! Itu sangat buruk."
- AFP
Pola pikir dan masalah di balik layar
Hasil pertandingan hari Minggu membuat juara bertahan Liga Premier itu kini berada di peringkat kelima klasemen, tertinggal dua poin dari Aston Villa di peringkat keempat dan hanya unggul satu poin dari Chelsea di peringkat keenam. Liverpool saat ini mengoleksi 49 poin dari 30 pertandingan, dengan hanya delapan laga tersisa hingga akhir musim.
Berbicara langsung kepada Sky Sports setelah hasil imbang 1-1 yang merugikan melawan Tottenham, Dominik Szoboszlai memberikan peringatan tegas kepada rekan-rekan setimnya. Keane menggemakan kekhawatiran ini tentang ruang ganti, sambil menambahkan: "Saya pikir ada masalah yang terjadi di belakang layar; saya pikir ada masalah yang lebih besar... Saya tidak tahu apakah mereka semua sepaham dan sepertinya tidak ada chemistry di antara para pemain."
Tuduhan berpesta berlebihan
Salah satu kritik paling tajam yang dilontarkan oleh analis televisi itu adalah tuduhannya bahwa skuad tersebut menghabiskan terlalu banyak waktu untuk merayakan kemenangan sebelumnya. Ia merasa tim itu terlalu cepat lengah musim lalu, asyik berpesta padahal musim masih tersisa beberapa pekan, yang pada akhirnya merusak daya saing mereka.
Menunjuk pada sembilan kekalahan liga mereka, Keane berargumen: "Tahun lalu saya mengkritik Liverpool, dan saya merasa mereka selalu terlalu banyak berpesta. Mereka berpesta saat masih tersisa empat, lima, atau enam minggu... Kalian adalah Liverpool Football Club; bukankah kalian diharapkan untuk memenangkan gelar liga? Jadi, ketika kalian memenangkannya, nikmatilah, tapi mari kita pertahankan prestasi itu tahun depan."
- Getty Images Sport
Ujian besar menanti di Eropa dan di dalam negeri
Dalam upaya untuk segera bangkit, Liverpool harus segera mengalihkan fokus mereka kembali ke kompetisi Eropa saat menjamu Galatasaray pada Rabu mendatang. Tim asuhan Slot akan menghadapi leg kedua yang menegangkan dalam laga babak 16 besar Liga Champions UEFA, di mana mereka sangat membutuhkan kemenangan untuk membalikkan kekalahan tipis 1-0 pada leg pertama demi menjaga impian mereka di kancah Eropa tetap hidup.
Di kancah domestik, rangkaian pertandingan krusial menanti. Mereka akan bertandang ke Brighton pada Sabtu depan, disusul laga melawan Fulham, Everton, dan Crystal Palace. Perebutan empat besar kemudian akan ditentukan dalam jadwal Mei yang melelahkan, yang menampilkan laga-laga krusial melawan Manchester United, Chelsea, dan Aston Villa.
