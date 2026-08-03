Semua berita hari ini, Senin 3 Agustus: topik-topik terpanas, transfer yang sudah rampung dan yang tinggal selangkah lagi. Bursa transfer mulai memanas dan kami membawa Anda masuk ke dalam negosiasi Serie A kami dan bukan hanya itu.
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LIVE Bursa Transfer: mulai pukul 17.30 di kanal YouTube kami. Seluruh kebenaran soal Leao, Roma di antara Read dan Soulé, serta gebrakan Juventus
Semua berita hari ini, Senin 3 Agustus: topik-topik terpanas, transfer yang sudah rampung dan yang tinggal selangkah lagi. Bursa transfer mulai memanas dan kami membawa Anda masuk ke dalam negosiasi Serie A kami dan bukan hanya itu.
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