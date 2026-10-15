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Lisandro Martinez sebut 'amarah dan frustrasi' sebagai penyebab kecaman keras terhadap petinggi Manchester United, tetapi menolak meminta maaf
Martinez beri klarifikasi soal kritik terhadap jajaran direksi Manchester United
Manchester United menelan kekalahan 2-0 yang merugikan dari Atletico Madrid pada Selasa, memicu luapan kemarahan Martinez seusai pertandingan. Pemain berusia 28 tahun itu mengkritik jajaran petinggi klub dan direktur olahraga Jason Wilcox, dengan menuduh mereka gagal mendukung manajer Michael Carrick pada bursa transfer musim panas.
Di tengah beredarnya laporan bahwa para petinggi United bersiap menghukum bek tengah tersebut, Martinez menggunakan media sosial pada Rabu untuk memperjelas sikapnya. Meski pemain timnas Argentina itu berupaya meredakan situasi, pernyataannya yang terdiri dari 271 kata tidak memuat permintaan maaf secara langsung kepada para petinggi yang ia kritik.
Polemik ini muncul di tengah masa sulit bagi Manchester United, yang kini telah kalah dalam lima dari sembilan pertandingan pertamanya musim ini. Ketegangan di ruang ganti semakin terlihat ketika rekan setimnya Amad Diallo mengunggah pesan samar di media sosial yang berbunyi, "Benar-benar memalukan, saya tak bisa berkata-kata," sehingga semakin memperkeruh suasana di sekitar Old Trafford.
- Alterphotos
“Saya bicara karena marah dan frustrasi”
Martinez menggunakan akun Instagram-nya untuk menjelaskan bahwa luapan emosinya semula didorong oleh keinginan kuat melihat United meraih kesuksesan. "Menanggapi semua yang telah dikatakan tentang komentar saya kemarin, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran mengenai apa yang saya katakan dan apa yang saya rasakan," tulis bek tersebut. "Seusai pertandingan, saya berbicara dalam keadaan marah dan frustrasi karena kami tidak mendapatkan hasil yang kami semua inginkan.
"Mereka yang mengenal saya tahu bagaimana saya menjalani sepakbola, dengan gairah, komitmen, dan keinginan besar untuk menang. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kami, itu menyakitkan, terutama saat mewakili klub dengan sejarah dan kebesaran seperti Manchester United.
"Kata-kata saya mencerminkan perasaan saya dan betapa saya ingin melihat klub ini bersaing memperebutkan gelar-gelar paling bergengsi."
Mantan pemain Ajax itu kemudian memperjelas tuntutannya agar jajaran direksi berinvestasi lebih besar, seraya menambahkan: "Standar tinggi itu merupakan bagian dari cara saya memandang sepakbola dan tanggung jawab yang menyertai pemakaian seragam ini. Ketika saya mengatakan menginginkan lebih, yang saya maksud adalah ambisi yang harus dimiliki kita semua sebagai bagian dari klub ini untuk terus berkembang, menjadi lebih kuat, dan memiliki semua yang kita butuhkan untuk bersaing di level tertinggi.
"Standar itulah yang harus kita semua tuntut dari diri sendiri, dimulai dari saya. Saya tahu bahwa, pertama dan terutama, kamilah, para pemain, yang harus menunjukkan hasil, dan saya menempatkan diri di garis depan dalam memikul tanggung jawab itu."
Membela Carrick di tengah gejolak skuad
Meski melontarkan kritik kepada jajaran direksi, Martinez memberikan dukungan penuh kepada Carrick. Dalam wawancara pertamanya seusai pertandingan, ia menegaskan bahwa sang pelatih telah berusaha sebaik mungkin dan bahwa sebuah klub "tidak bisa terus mengganti, mengganti, mengganti pelatih."
Dalam pernyataan lanjutannya, Martinez kembali menegaskan dukungannya kepada staf pelatih dan skuad. "Kami harus menuntut lebih banyak lagi dari diri sendiri dan bekerja sama untuk membawa Manchester United kembali ke puncak," ujarnya. "Saya percaya kepada rekan-rekan setim saya, pelatih kami, dan semua orang yang bekerja untuk membantu klub ini maju.
"Saya yakin jalan ke depan adalah terus bekerja sama, dengan ambisi dan komitmen. Tujuan saya tetap sama sejak hari pertama: menang, bersaing di level tertinggi, dan memberikan segalanya untuk lambang klub ini."
- Getty Images Sport
Lawatan ke Leeds menanti Manchester United yang kekurangan pemain
Manchester United harus mengesampingkan kegaduhan menjelang lawatan krusial ke Elland Road untuk laga Premier League pada Minggu. Carrick menghadapi krisis pilihan pemain di lini pertahanan saat melawan Leeds United, dengan Luke Shaw, Patrick Dorgu, dan Noussair Mazraoui semuanya absen. Matthijs de Ligt baru-baru ini kembali masuk bangku cadangan di Madrid setelah absen selama setahun akibat cedera punggung. Itu berarti Martinez tetap menjadi bagian penting dari susunan pemain inti meski kontroversi masih berlangsung.
Di luar pertandingan akhir pekan ini, masa depan jangka panjang Martinez masih belum pasti. Kontraknya saat ini berakhir pada akhir Juni, sehingga kelanjutan kariernya di Old Trafford diragukan. United memiliki opsi perpanjangan satu tahun yang secara luas diperkirakan akan mereka aktifkan agar tidak kehilangan pemain juara Piala Dunia senilai £57 juta itu secara gratis pada musim panas mendatang.
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