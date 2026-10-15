Martinez menggunakan akun Instagram-nya untuk menjelaskan bahwa luapan emosinya semula didorong oleh keinginan kuat melihat United meraih kesuksesan. "Menanggapi semua yang telah dikatakan tentang komentar saya kemarin, saya ingin menyampaikan beberapa pemikiran mengenai apa yang saya katakan dan apa yang saya rasakan," tulis bek tersebut. "Seusai pertandingan, saya berbicara dalam keadaan marah dan frustrasi karena kami tidak mendapatkan hasil yang kami semua inginkan.

"Mereka yang mengenal saya tahu bagaimana saya menjalani sepakbola, dengan gairah, komitmen, dan keinginan besar untuk menang. Ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan kami, itu menyakitkan, terutama saat mewakili klub dengan sejarah dan kebesaran seperti Manchester United.

"Kata-kata saya mencerminkan perasaan saya dan betapa saya ingin melihat klub ini bersaing memperebutkan gelar-gelar paling bergengsi."

Mantan pemain Ajax itu kemudian memperjelas tuntutannya agar jajaran direksi berinvestasi lebih besar, seraya menambahkan: "Standar tinggi itu merupakan bagian dari cara saya memandang sepakbola dan tanggung jawab yang menyertai pemakaian seragam ini. Ketika saya mengatakan menginginkan lebih, yang saya maksud adalah ambisi yang harus dimiliki kita semua sebagai bagian dari klub ini untuk terus berkembang, menjadi lebih kuat, dan memiliki semua yang kita butuhkan untuk bersaing di level tertinggi.

"Standar itulah yang harus kita semua tuntut dari diri sendiri, dimulai dari saya. Saya tahu bahwa, pertama dan terutama, kamilah, para pemain, yang harus menunjukkan hasil, dan saya menempatkan diri di garis depan dalam memikul tanggung jawab itu."



