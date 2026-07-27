BSR Agency
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Lisandro Martinez menjelaskan mengapa skuad Argentina membelakangi upacara penyerahan trofi Piala Dunia di Spanyol, sekaligus membantah tuduhan bahwa mereka bersikap 'arogan'
Martinez membela tindakan tim Argentina
Martinez menanggapi dengan sikap menantang gelombang kritik yang menghujani Argentina setelah kekalahan mereka di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol di New Jersey. Bek Manchester United itu menegaskan bahwa foto-foto yang viral yang memperlihatkan timnya membelakangi upacara pengangkatan trofi bukanlah bentuk penghinaan terhadap pihak pemenang, melainkan momen yang dibagikan bersama para pendukung yang turut serta dalam perjalanan tersebut.
- AFP
Rasa hormat kepada para penggemar
Gambar skuad Argentina yang berdiri membelakangi podium di MetLife Stadium langsung menjadi sorotan perdebatan di media sosial, dengan banyak pihak yang menyebut tim asuhan Lionel Scaloni sebagai 'tidak beretika.' Namun, Martinez bersikukuh bahwa gestur tersebut disalahartikan oleh para penonton di televisi.
"Gambar di mana kami tampak membelakangi kamera itu karena kami tetap bernyanyi bersama para penggemar," jelas sang bek. "Itu adalah bentuk penghormatan kepada para penggemar Argentina, kami tidak bisa pergi begitu saja. Setelah final, kami menyapa semua pemain dan staf pelatih Spanyol."
Martinez membantah tuduhan 'sombong' tersebut
Kontroversi seputar perilaku Argentina semakin memanas akibat serangkaian insiden pasca-pertandingan. Leandro Paredes terlibat bentrokan dengan Gavi dan Eric Garcia di lapangan, sementara asisten pelatih Roberto Ayala juga terlibat pertengkaran dengan Dani Olmo, yang semakin memperkuat sorotan pasca-final. Namun, Martinez menepis kritik yang ditujukan kepada Argentina, dengan menegaskan bahwa sebagian besar reaksi tersebut tidak berdasar.
"Saya memiliki perasaan campur aduk. Hal ini membuat saya sedikit marah karena mereka tidak memiliki dasar untuk memunculkan kebencian itu," tambah Martinez. "Mereka mengatakan kami sombong, tetapi mungkin hal itu lebih mencerminkan orang-orang yang mengatakan hal-hal tersebut daripada kami. Kami selalu bersikap hormat kepada lawan-lawan kami."
- (C)Getty Images
Scaloni tetap mendukung skuadnya
Meskipun ada kritik yang ditujukan kepada Argentina setelah final, Scaloni membela perilaku para pemainnya dan menegaskan bahwa mereka telah memberikan teladan yang baik meski mengalami kekalahan. Pelatih kepala itu memuji sikap mereka setelah kekalahan tersebut dan menegaskan bahwa mereka menghadapi kekecewaan itu dengan penuh martabat.
Dia mengatakan setelah pertandingan: "Kami menerima kekalahan ini, kami telah memberikan segalanya, kami telah mencapai momen yang sangat krusial, tetapi jika mereka memberikan segalanya di lapangan seperti yang mereka lakukan hari ini, itu adalah teladan yang luar biasa bagi rakyat dan negara kami. Anda kalah dan Anda harus bangkit kembali. Hari ini kami menunjukkan bahwa kami tahu cara menerima kekalahan."
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