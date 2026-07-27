Gambar skuad Argentina yang berdiri membelakangi podium di MetLife Stadium langsung menjadi sorotan perdebatan di media sosial, dengan banyak pihak yang menyebut tim asuhan Lionel Scaloni sebagai 'tidak beretika.' Namun, Martinez bersikukuh bahwa gestur tersebut disalahartikan oleh para penonton di televisi.

"Gambar di mana kami tampak membelakangi kamera itu karena kami tetap bernyanyi bersama para penggemar," jelas sang bek. "Itu adalah bentuk penghormatan kepada para penggemar Argentina, kami tidak bisa pergi begitu saja. Setelah final, kami menyapa semua pemain dan staf pelatih Spanyol."



