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Lisandro Martinez mengecam keputusan VAR yang "tak bisa dipercaya" setelah kekalahan Manchester United di derbi, saat sang bek menyerang ofisial Premier League
Gol Haaland picu kemarahan
Meski Phil Foden menerima kartu merah langsung pada menit ke-23 setelah melakukan tekel terhadap Bruno Fernandes, tim tamu mengamankan tiga poin penuh lewat serangan balik cepat pada menit ke-60. Haaland mencetak gol penentu dari umpan silang datar Josko Gvardiol setelah VAR mengesahkan gol tersebut, meski Fernandez tampak berusaha memainkan bola dari posisi offside. Gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain, Manchester United harus menelan kekalahan pahit di kandang.
Martinez kecam wasit pertandingan
Bek tengah asal Argentina itu murka atas keputusan VAR yang membuat gol penentu kemenangan City pada menit ke-60 tetap disahkan. Ia berpendapat bahwa pergerakan Fernandez dalam posisi offside jelas mengganggu lini pertahanan sebelum Haaland menceploskan bola ke gawang.
Berbicara kepada ESPNsetelah peluit akhir, Martinez menegaskan: "Ini sangat jelas, semua orang melihatnya. Gol Haaland jelas dipengaruhi oleh insiden itu, karena saya mengawalnya dan itu membuat Haaland tidak terkawal di belakang kami. Tapi tidak apa-apa, baru beberapa pertandingan berjalan dan mereka sudah punya banyak hal untuk dibenahi."
Pemain berusia 28 tahun itu pada awalnya berusaha menahan frustrasinya untuk menghindari potensi sanksi disipliner dari Football Association (FA). Namun, ia tetap mengutuk keras standar wasit Michael Oliver dan para ofisial VAR di kasta tertinggi sepakbola Inggris.
"Para wasit di sini... Saya tidak bisa berkata terlalu banyak karena kalau Anda mengatakan sesuatu, Anda dihukum tanpa alasan, kadang hanya karena mengatakan kebenaran. Tapi tidak apa-apa, sekarang kami harus menerimanya dan membiarkan mereka serta semua orang lain melihat kesalahan dan keputusan yang jelas itu," tambahnya.
"Yang tidak saya pahami adalah: dengan begitu banyak kamera di sini, di liga terbaik di dunia, dengan begitu banyak orang yang menonton, membiarkannya di tangan lima atau enam orang yang duduk di sana dan terus membuat keputusan-keputusan ini sungguh tidak bisa dipercaya... Itu berdampak kepada Anda, itu membuat Anda kehilangan tiga poin, itu menyakitkan, Anda kalah dalam derby, tapi memang begitulah adanya."
Bek menuntut perbaikan mendesak
Pemain internasional Argentina itu juga menyoroti bagaimana kartu merah yang diterima lawan justru menjadi bumerang bagi timnya. Meski menguasai 55 persen penguasaan bola dibanding 45 persen milik City, United kesulitan menciptakan peluang yang benar-benar berbahaya karena blok pertahanan dalam City.
Merefleksikan dinamika saat menghadapi 10 pemain, Martinez menjelaskan: "Ya, tanpa diragukan lagi... Terkadang Anda berpikir bahwa melawan 10 pemain Anda jelas akan lebih banyak menguasai bola, tetapi kami tidak bisa menciptakan bahaya nyata karena mereka bertahan sangat dalam. Meski begitu, kami harus beradaptasi dengan pertandingan dan dengan apa yang terjadi. Kami bermain sangat baik saat masih 11 lawan 11, lalu Foden dikartu merah dan semuanya berubah total. Dan yah, mereka punya pemain-pemain cepat yang menjaga penguasaan bola dengan sangat baik, dan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan."
Kekalahan derby itu semakin memperburuk awal musim United yang suram, dengan mereka berada di peringkat ke-13 klasemen setelah kebobolan di setiap laga liga: "Kami tidak berada dalam momen terbaik kami, dan kami jelas tidak memulai seperti yang kami inginkan. Kami kurang memiliki konsistensi yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan apa pun situasinya. Terkadang Anda bermain buruk, terkadang Anda bermain baik, tetapi Anda harus menang. Jelas, ada banyak hal yang harus kami perbaiki. Kami harus benar-benar mengkritisi diri sendiri dan menunjukkan sisi kami yang sepenuhnya berbeda."
Laga piala menawarkan kesempatan untuk menebus diri
Tim asuhan Michael Carrick harus segera bangkit saat mereka menjamu Brighton pada putaran ketiga Carabao Cup, Rabu, 16 September. Ketangguhan mereka di kompetisi domestik akan kembali diuji saat tandang ke Fulham sebelum menghadapi Tottenham Hotspur bulan depan. Sang manajer harus segera menemukan formula yang efektif untuk menghentikan kelengahan di lini belakang dan menjauhkan klub dari paruh bawah klasemen.
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