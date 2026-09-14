Bek tengah asal Argentina itu murka atas keputusan VAR yang membuat gol penentu kemenangan City pada menit ke-60 tetap disahkan. Ia berpendapat bahwa pergerakan Fernandez dalam posisi offside jelas mengganggu lini pertahanan sebelum Haaland menceploskan bola ke gawang.

Berbicara kepada ESPNsetelah peluit akhir, Martinez menegaskan: "Ini sangat jelas, semua orang melihatnya. Gol Haaland jelas dipengaruhi oleh insiden itu, karena saya mengawalnya dan itu membuat Haaland tidak terkawal di belakang kami. Tapi tidak apa-apa, baru beberapa pertandingan berjalan dan mereka sudah punya banyak hal untuk dibenahi."

Pemain berusia 28 tahun itu pada awalnya berusaha menahan frustrasinya untuk menghindari potensi sanksi disipliner dari Football Association (FA). Namun, ia tetap mengutuk keras standar wasit Michael Oliver dan para ofisial VAR di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

"Para wasit di sini... Saya tidak bisa berkata terlalu banyak karena kalau Anda mengatakan sesuatu, Anda dihukum tanpa alasan, kadang hanya karena mengatakan kebenaran. Tapi tidak apa-apa, sekarang kami harus menerimanya dan membiarkan mereka serta semua orang lain melihat kesalahan dan keputusan yang jelas itu," tambahnya.

"Yang tidak saya pahami adalah: dengan begitu banyak kamera di sini, di liga terbaik di dunia, dengan begitu banyak orang yang menonton, membiarkannya di tangan lima atau enam orang yang duduk di sana dan terus membuat keputusan-keputusan ini sungguh tidak bisa dipercaya... Itu berdampak kepada Anda, itu membuat Anda kehilangan tiga poin, itu menyakitkan, Anda kalah dalam derby, tapi memang begitulah adanya."