Dalam wawancara pertamanya seusai pertandingan dengan Amazon Prime, Martinez melontarkan kritik tajam terhadap direktur teknik Jason Wilcox. Pemain timnas Argentina itu merasa departemen perekrutan telah mengecewakan tim. “Saya harus benar-benar menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini, Anda tahu? Kami menjalani musim yang luar biasa musim lalu, dan sekarang kami berharap lebih dari jajaran pimpinan, dari mereka yang berada di atas, untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar kami bisa bersaing,” ujarnya dalam wawancara tersebut.

Ketika ditanya secara langsung apakah ia merasa skuadnya sudah berada di level Liga Champions, bek itu menjawab terus terang: “Sejujurnya, saya berharap lebih. Saya berharap lebih.” Ia menegaskan bahwa yang dimaksudnya adalah investasi pada musim panas, seraya menambahkan: “Ya, 100 persen. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, Anda tahu? Sebagai pemain, kami juga harus berbuat lebih banyak. Namun, penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam-malam seperti ini. Secara keseluruhan, saya rasa musim lalu kami telah melakukan segalanya; kami membangun fondasi untuk membentuk tim yang luar biasa.”