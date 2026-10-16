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Lisandro Martinez meminta maaf secara terbuka setelah mengecam jajaran direksi Manchester United menyusul kekalahan di Liga Champions
Carrick panggil pemain bintang untuk pembicaraan darurat
Menurut Manchester Evening News, Martinez dipanggil untuk menghadiri pertemuan guna menjernihkan suasana di tempat latihan Carrington pada Kamis. Dalam pertemuan itu, ia diminta menjelaskan perilakunya belakangan ini di hadapan manajer Michael Carrick dan anggota jajaran pimpinan United. Pertemuan tersebut digelar setelah sikap terbuka sang bek terhadap manajemen internal klub menjadi sorotan tajam.
Meski klub raksasa Liga Primer itu merahasiakan rincian langkah disipliner internal yang mungkin dijatuhkan, mantan pemain Ajax tersebut secara luas diyakini telah dikenai denda besar. Besarnya denda itu menunjukkan sikap tegas jajaran pimpinan klub yang ingin mengakhiri kontroversi dan memulihkan disiplin di ruang ganti.
- Getty Images Sport
Konfrontasi di Carrington berujung pada permintaan maaf secara terbuka
Martinez berupaya meredakan ketegangan di Old Trafford dengan menyampaikan permintaan maaf resmi setelah luapan emosinya baru-baru ini terhadap jajaran petinggi klub. Martinez mengungkapkan penyesalannya melalui media sosial tak lama setelah pembicaraan tersebut. Klub menegaskan bahwa keputusan untuk mengeluarkan pernyataan sepenuhnya diambil oleh sang pemain sendiri, seiring upaya klub untuk meninggalkan kontroversi itu.
Melalui unggahan di akun Instagram miliknya, pemain berusia 28 tahun itu berusaha menjelaskan emosi di balik perkataannya. "Hari ini saya bertemu dengan pimpinan klub dan manajer. Itu adalah pembicaraan yang sangat positif. Kami dapat bertukar pandangan dan berbicara secara terbuka tentang apa yang terjadi setelah pertandingan hari Selasa," kata Martinez.
Frustrasi meluap saat melawan Atletico
Kontroversi ini bermula dari wawancara Martinez yang blak-blakan seusai pertandingan, menyusul kekalahan sulit di Liga Champions dari Atletico Madrid. Bek itu tampak frustrasi dan tidak menahan diri saat menilai kondisi skuad saat ini serta minimnya pemain yang didatangkan pada musim panas. Ia secara khusus mengkritik para pengambil keputusan di klub karena gagal mengembangkan fondasi yang telah dibangun pada musim sebelumnya. Menurutnya, skuad saat ini tidak memiliki kedalaman yang dibutuhkan untuk bersaing dengan tim-tim elite Eropa.
"Semua orang tahu bahwa saya orang yang penuh gairah dan menjalani sepakbola dengan intensitas tinggi. Rasa frustrasi akibat kekalahan itu membuat saya mengungkapkan perasaan pada waktu dan tempat yang mungkin tidak tepat, dan untuk itu saya ingin meminta maaf. Klub kita berada dalam kondisi terbaik ketika kita semua bersatu, dan saya menyadari bahwa kata-kata saya saat itu tidak membantu menjaga persatuan tersebut. Saya tahu setiap orang di Manchester United melakukan segala yang mungkin untuk mencapai ambisi bersama kita: menghadirkan kesuksesan yang layak didapatkan klub ini dan para pendukungnya," tambahnya dalam pernyataannya.
- Getty Images Sport
Serangan langsung terhadap Jason Wilcox
Dalam wawancara pertamanya seusai pertandingan dengan Amazon Prime, Martinez melontarkan kritik tajam terhadap direktur teknik Jason Wilcox. Pemain timnas Argentina itu merasa departemen perekrutan telah mengecewakan tim. “Saya harus benar-benar menahan diri. Namun, terkadang ini mencerminkan kondisi klub kami saat ini, Anda tahu? Kami menjalani musim yang luar biasa musim lalu, dan sekarang kami berharap lebih dari jajaran pimpinan, dari mereka yang berada di atas, untuk mendatangkan lebih banyak pemain agar kami bisa bersaing,” ujarnya dalam wawancara tersebut.
Ketika ditanya secara langsung apakah ia merasa skuadnya sudah berada di level Liga Champions, bek itu menjawab terus terang: “Sejujurnya, saya berharap lebih. Saya berharap lebih.” Ia menegaskan bahwa yang dimaksudnya adalah investasi pada musim panas, seraya menambahkan: “Ya, 100 persen. Saya berharap lebih dari direktur teknik kami. Saya harus jujur, Anda tahu? Sebagai pemain, kami juga harus berbuat lebih banyak. Namun, penting juga untuk membangun skuad yang kuat agar siap menghadapi malam-malam seperti ini. Secara keseluruhan, saya rasa musim lalu kami telah melakukan segalanya; kami membangun fondasi untuk membentuk tim yang luar biasa.”
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