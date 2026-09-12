Keberhasilan Manchester United di Eropa pada tengah pekan telah menyuntikkan energi positif yang vital ke dalam skuad, dan Martinez mengakui pentingnya hasil tersebut. "Tentu saja ketika Anda menang, rasa percaya diri Anda meningkat," jelasnya. "Tapi sekarang kami harus tenang, kami harus rendah hati dan menikmati malam ini, lalu besok kami harus memikirkan derby yang sangat penting bagi kami."

Manchester City akan menikmati tambahan waktu istirahat 48 jam jelang laga ini, tetapi Martinez tidak terganggu dengan jadwal tersebut. "Inilah yang kami inginkan, bermain setiap tiga hari, bermain di semua kompetisi," tambahnya. "Inilah yang sudah lama kami inginkan, dan sekarang kami siap. Kami harus memulihkan diri sekarang dan ini adalah standar yang kami inginkan sebagai sebuah tim."

Sang bek bahkan ikut mencetak gol saat melawan Sabah, meski ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada tugas bertahan. "Saya senang dengan penampilan kami dan dengan nirbobol ini," tutup Martinez. "Saya seorang bek, dan jika saya mencetak gol itu bagus, jika tidak, itu tidak masalah. Bagi saya, yang penting adalah meraih tiga poin, menang, dan bermain bagus, itu yang paling penting bagi saya, itu saja."



