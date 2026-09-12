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Lisandro Martinez layangkan peringatan menantang kepada Erling Haaland saat bek Man Utd bersiap untuk duel derbi melawan Man City
Menyiapkan panggung untuk derby Manchester
Manchester United akan menjamu rival sekotanya, Manchester City, di Old Trafford pada Minggu sore. Manchester United menjalani awal yang lambat dalam kampanye Premier League musim ini, tetapi mereka menatap derby tersebut setelah meraih kemenangan 4-0 atas Sabah di Liga Champions pada Kamis malam yang mendongkrak moral tim.
Laga yang akan datang akan mempertemukan kembali Martinez dan Haaland dalam duel individu mereka di atas lapangan. Meski Haaland mencetak hat-trick pada debut derby Martinez, penyerang Norwegia itu gagal mencetak gol dalam lima pertemuan berikutnya yang melibatkan bek asal Argentina tersebut. Yang patut dicatat, Martinez menampilkan performa bertahan tanpa cela saat United menang 2-0 pada Januari di bawah asuhan Michael Carrick, membungkam keraguan sebelumnya mengenai kemampuannya untuk meredam penyerang tajam City itu.
- Every Second Media
Martinez menepis duel-duel di masa lalu
Terlepas dari catatan impresifnya baru-baru ini saat menghadapi Haaland, Martinez menolak terpaku pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berbicara kepada wartawan setelah kemenangan di Eropa atas Sabah, bek tengah itu ditanya tentang rekam jejaknya dalam meredam jimat Manchester City tersebut.
"Ya, tapi itu masa lalu," jawab Martinez. "Itu masa lalu, Anda tahu, itu sudah berlalu, dan sekarang kami harus, saya harus siap untuk pertandingan ini karena ini akan sangat berbeda dari yang terakhir."
Menemukan performa pada waktu yang tepat
Keberhasilan Manchester United di Eropa pada tengah pekan telah menyuntikkan energi positif yang vital ke dalam skuad, dan Martinez mengakui pentingnya hasil tersebut. "Tentu saja ketika Anda menang, rasa percaya diri Anda meningkat," jelasnya. "Tapi sekarang kami harus tenang, kami harus rendah hati dan menikmati malam ini, lalu besok kami harus memikirkan derby yang sangat penting bagi kami."
Manchester City akan menikmati tambahan waktu istirahat 48 jam jelang laga ini, tetapi Martinez tidak terganggu dengan jadwal tersebut. "Inilah yang kami inginkan, bermain setiap tiga hari, bermain di semua kompetisi," tambahnya. "Inilah yang sudah lama kami inginkan, dan sekarang kami siap. Kami harus memulihkan diri sekarang dan ini adalah standar yang kami inginkan sebagai sebuah tim."
Sang bek bahkan ikut mencetak gol saat melawan Sabah, meski ia menegaskan bahwa fokus utamanya tetap pada tugas bertahan. "Saya senang dengan penampilan kami dan dengan nirbobol ini," tutup Martinez. "Saya seorang bek, dan jika saya mencetak gol itu bagus, jika tidak, itu tidak masalah. Bagi saya, yang penting adalah meraih tiga poin, menang, dan bermain bagus, itu yang paling penting bagi saya, itu saja."
- Getty Images Sport
Ujian krusial di Old Trafford
United kini menghadapi ujian domestik pamungkas saat tim asuhan Enzo Maresca datang ke Old Trafford. Mengamankan hasil positif dalam derby ini bisa menjadi titik balik besar bagi kampanye Premier League Manchester United yang tersendat.
Bagi Martinez, fokus utamanya saat ini adalah pemulihan sebelum duel pada Minggu. Kemampuannya untuk kembali meredam Haaland bisa terbukti menentukan dalam memastikan pihak Manchester mana yang merebut hak untuk menyombongkan diri.
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