Getty Images Sport
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Lisandro Martinez dari Argentina terpaksa keluar dengan tertatih-tatih dari final Piala Dunia, sebuah pukulan berat akibat cedera serius bagi Man Utd
Bintang Argentina mengalami kekecewaan terakhir
Pemandangan Martinez yang memegangi pahanya kini menjadi kekhawatiran yang sudah terlalu sering terjadi bagi para pendukung United maupun staf pelatih. Di tengah tekanan tinggi final Piala Dunia di East Rutherford, bek yang gigih ini terpaksa menyerah akibat masalah fisik, hingga akhirnya memegangi paha kanannya sebelum diganti menjelang akhir babak pertama.
Rangkaian kejadian yang menyebabkan cedera tersebut bermula ketika Martinez mendapat kartu kuning akibat melakukan pelanggaran taktis terhadap pemain Spanyol, Mikel Oyarzabal, saat tim Eropa itu berusaha melakukan serangan balik dengan cepat. Meskipun kontak awal tersebut tampaknya tidak mengancam kariernya, pemain berusia 28 tahun itu jelas merasakan ketidaknyamanan yang signifikan pada menit-menit berikutnya.
- Getty Images Sport
United cemas soal kondisi kebugaran sang bek
Kabar ini pasti akan disambut dengan kekhawatiran yang mendalam oleh staf kepelatihan United saat mereka mempersiapkan diri untuk musim mendatang. Martinez telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin barisan pertahanan Setan Merah, dan absennya dia dalam jangka waktu yang lama akan meninggalkan kekosongan besar di jantung pertahanan mereka.
Waktunya sungguh tidak bisa lebih buruk lagi bagi raksasa Liga Premier ini, yang sedang berusaha membangun momentum dan bersaing memperebutkan gelar di berbagai ajang. Masa bakti Martinez di Old Trafford telah diwarnai oleh beberapa periode absen yang membuat frustrasi.
Pukulan taktis bagi Albiceleste
Final Piala Dunia itu sendiri digadang-gadang sebagai pertarungan memperebutkan supremasi global antara juara Eropa dan raja-raja Amerika Selatan. Namun, babak pertama sebagian besar ditandai oleh dampak fisik yang dirasakan para pemain. Tekanan intensitas tinggi dari Spanyol memaksa Argentina melakukan beberapa tekel nekat, salah satunya mungkin berkontribusi pada keluarnya Martinez lebih awal. Spanyol akhirnya menang 1-0 setelah perpanjangan waktu, dengan Ferran Torres mencetak gol penentu kemenangan.
Karena ini adalah pertandingan final, Martinez tetap bersama skuad untuk menerima medali runner-up, dan ia kemudian terlihat meninggalkan stadion tanpa bantuan kruk atau sepatu pelindung, yang mungkin memberikan secercah harapan bagi klub raksasa Liga Premier tersebut.
- Getty
Masih ada ketidakpastian seputar jadwal pemulihan
Perhatian kini akan sepenuhnya tertuju pada hasil pemindaian yang harus dijalani Martinez. Kedokteran olahraga modern memungkinkan diagnosis yang cepat, namun bukti visual awal menunjukkan bahwa ini bukanlah cedera ringan. Jika cedera tersebut melibatkan robekan otot atau kerusakan ligamen, Martinez mungkin harus menjalani masa pemulihan selama berbulan-bulan, bukan hanya beberapa minggu. Tim medis United kini harus berkoordinasi dengan federasi Argentina untuk mengevaluasi tingkat kerusakan pada paha kanannya.
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