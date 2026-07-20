Lisandro Martinez dari Argentina terpaksa keluar dengan tertatih-tatih dari final Piala Dunia, sebuah pukulan berat akibat cedera serius bagi Man Utd

Pemandangan Martinez yang memegangi pahanya kini menjadi kekhawatiran yang sudah terlalu sering terjadi bagi para pendukung United maupun staf pelatih. Di tengah tekanan tinggi final Piala Dunia di East Rutherford, bek yang gigih ini terpaksa menyerah akibat masalah fisik, hingga akhirnya memegangi paha kanannya sebelum diganti menjelang akhir babak pertama.

Rangkaian kejadian yang menyebabkan cedera tersebut bermula ketika Martinez mendapat kartu kuning akibat melakukan pelanggaran taktis terhadap pemain Spanyol, Mikel Oyarzabal, saat tim Eropa itu berusaha melakukan serangan balik dengan cepat. Meskipun kontak awal tersebut tampaknya tidak mengancam kariernya, pemain berusia 28 tahun itu jelas merasakan ketidaknyamanan yang signifikan pada menit-menit berikutnya.