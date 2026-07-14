Lisa Baum: Pemain sayap baru Arsenal berusia 19 tahun yang berhasil direkrut The Gunners setelah mengalahkan Barcelona, Man Utd, dan klub-klub lain

Felicia Schroder, penyerang timnas Swedia, adalah yang paling menonjol di antara mereka. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 30 gol dan memberikan sembilan assist di Damallsvenskan tahun lalu, sebelum mengantarkan Hacken meraih gelar juara Piala Eropa pada Mei lalu dengan delapan gol—jumlah terbanyak di kompetisi tersebut. Akibatnya, ia menjadi incaran tawaran besar dari Chelsea sebelum akhirnya bergabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer yang tampaknya menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah sepak bola wanita.

Di tempat lain, Erica Parkinson, pemain termuda yang dipanggil ke tim senior Inggris selama masa kepelatihan Sarina Wiegman yang sangat sukses, juga telah pindah klub. Pemain berusia 18 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25, sebelum meningkatkan catatan gol dan assistnya bersama Valadares Gaia pada musim berikutnya. Hal itu menarik perhatian North Carolina Courage di NWSL, di mana banyak talenta muda Inggris mulai berdatangan. Memang, Laila Harbert, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar NXGN 2026 sebagai pemain remaja terbaik di dunia, kemungkinan juga akan berangkat ke Amerika Serikat.

Lisa Baum adalah yang terbaru yang bergabung dengan kelompok pemain muda menarik ini setelah menyelesaikan transfer musim panas. Bild melaporkan pada bulan Mei bahwa klub Jerman tersebut siap menerima biaya transfer yang besar untuk remaja tersebut, dengan Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Munich, dan London City Lionesses semuanya tertarik. Namun, Arsenal-lah yang selalu memimpin perburuan tanda tangan Baum, dan pada hari Selasa, mereka memperkenalkan remaja tersebut sebagai rekrutan kelima mereka dalam jendela transfer musim panas yang terbukti sangat sukses ini.

Lalu, siapakah penyerang muda berbakat ini yang berhasil menarik perhatian begitu banyak klub elit Eropa? Apa yang ditawarkan Baum kepada tim Arsenal yang berambisi meraih gelar Women’s Super League pertama mereka sejak 2019? Apa yang membuatnya begitu istimewa?