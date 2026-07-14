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Lisa Baum GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Diterjemahkan oleh

Lisa Baum: Pemain sayap baru Arsenal berusia 19 tahun yang berhasil direkrut The Gunners setelah mengalahkan Barcelona, Man Utd, dan klub-klub lain

Analysis
Arsenal Women
L. Baum
WSL
Women's Champions League
FEATURES

Banyak nama besar di dunia sepak bola wanita telah berpindah klub selama jendela transfer musim panas ini. Mulai dari Alexia Putellas hingga Georgia Stanway, Sam Kerr hingga Mary Earps, serta Beth Mead hingga Katie McCabe, musim jeda ini sudah terbukti menjadi musim yang penuh kejutan. Namun, ada pula beberapa talenta yang kurang dikenal—para pemain muda dengan potensi besar—yang juga melakukan transfer.

Felicia Schroder, penyerang timnas Swedia, adalah yang paling menonjol di antara mereka. Pemain berusia 19 tahun ini mencetak 30 gol dan memberikan sembilan assist di Damallsvenskan tahun lalu, sebelum mengantarkan Hacken meraih gelar juara Piala Eropa pada Mei lalu dengan delapan gol—jumlah terbanyak di kompetisi tersebut. Akibatnya, ia menjadi incaran tawaran besar dari Chelsea sebelum akhirnya bergabung dengan Real Madrid dengan biaya transfer yang tampaknya menjadi yang terbesar kedua dalam sejarah sepak bola wanita.

Di tempat lain, Erica Parkinson, pemain termuda yang dipanggil ke tim senior Inggris selama masa kepelatihan Sarina Wiegman yang sangat sukses, juga telah pindah klub. Pemain berusia 18 tahun ini dinobatkan sebagai Pemain Muda Terbaik di liga Portugal pada musim 2024-25, sebelum meningkatkan catatan gol dan assistnya bersama Valadares Gaia pada musim berikutnya. Hal itu menarik perhatian North Carolina Courage di NWSL, di mana banyak talenta muda Inggris mulai berdatangan. Memang, Laila Harbert, yang menempati peringkat ke-15 dalam daftar NXGN 2026 sebagai pemain remaja terbaik di dunia, kemungkinan juga akan berangkat ke Amerika Serikat.

Lisa Baum adalah yang terbaru yang bergabung dengan kelompok pemain muda menarik ini setelah menyelesaikan transfer musim panas. Bild melaporkan pada bulan Mei bahwa klub Jerman tersebut siap menerima biaya transfer yang besar untuk remaja tersebut, dengan Barcelona, Lyon, Manchester United, Bayern Munich, dan London City Lionesses semuanya tertarik. Namun, Arsenal-lah yang selalu memimpin perburuan tanda tangan Baum, dan pada hari Selasa, mereka memperkenalkan remaja tersebut sebagai rekrutan kelima mereka dalam jendela transfer musim panas yang terbukti sangat sukses ini.

Lalu, siapakah penyerang muda berbakat ini yang berhasil menarik perhatian begitu banyak klub elit Eropa? Apa yang ditawarkan Baum kepada tim Arsenal yang berambisi meraih gelar Women’s Super League pertama mereka sejak 2019? Apa yang membuatnya begitu istimewa?

  • Lisa Baum Hamburg U17 2022Getty Images

    Di sinilah semuanya bermula

    Lahir di Tanzania dari ayah berkebangsaan Jerman dan ibu berkebangsaan Tanzania, keluarga Baum pindah ke Jerman saat ia baru berusia empat tahun. Kecintaannya pada sepak bola sudah tumbuh jauh sebelum itu, karena ia sering bermain bersama kakak laki-lakinya, Dennis, yang meninggal secara tragis dalam kecelakaan mobil pada usia 17 tahun.

    Kini, Baum selalu mengenang almarhum setiap kali ia melangkah ke lapangan, dengan inisial namanya tertera di sepatu bola dan pita di pergelangan tangannya yang bertuliskan nama serta kutipan darinya. "Dengan begitu, dia selalu bersamaku," katanya kepada Die Welt. "Aku berharap dia ada di sini dan bisa melihat semua yang kulakukan."

    Setelah pindah ke Jerman, Baum mulai bermain untuk klub lokal MTV Ahrensbok sebelum pindah ke TSV Pansdorf, di mana ia menjadi satu-satunya gadis di sana. Klub tersebut kemudian meminjamkannya ke Hamburg, di mana ia bergabung dengan akademi muda mereka saat masih remaja. Pada Agustus 2022, saat usianya baru 15 tahun, Baum menandatangani kontrak tim utama dengan HSV, yang mengikatnya dengan klub hingga 2025.

    Remaja itu akan hengkang saat kontrak tersebut berakhir, untuk bergabung dengan RB Leipzig melalui transfer bebas, namun ia memainkan peran besar dalam membantu Hamburg promosi ke Frauen-Bundesliga, untuk pertama kalinya sejak 2012, selama tiga tahun tersebut. Musim pertamanya menandai promosi ke divisi kedua dan Baum juga membantu klub mencapai semifinal DFB-Pokal, pada tahun yang sama dengan promosi ke kasta tertinggi.

    Seiring kemajuannya di level senior, penyerang lincah ini juga mulai menancapkan namanya di tim nasional junior Jerman. Bermain di tim U-16 saat berusia 14 tahun, tim U-17 saat berusia 15 tahun, dan tampil dalam kelima pertandingan saat negaranya mencapai perempat final Piala Dunia U-20 pada usia 17 tahun, Baum telah bermain secara reguler bersama tim U-23 dalam beberapa bulan terakhir, meskipun usianya baru 19 tahun.

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  • Lisa Baum Hamburg Women 2024-25Getty Images

    Kesempatan besar

    Baum menjadi incaran banyak pihak musim panas lalu, dengan Bayern Munich—klub favoritnya sejak kecil—menunjukkan minat padanya, menurut laporan kicker. Namun, ia memilih pindah ke Leipzig, meyakini bahwa “awal yang baru” akan “bermanfaat” baginya setelah empat tahun bersama Hamburg, sekaligus menyebut ambisi klub tersebut sebagai salah satu daya tariknya.

    Yang terpenting, karena baru promosi ke Bundesliga pada 2023, Leipzig masih merupakan tim yang sedang meniti karier di kasta tertinggi, bukan raksasa liga dengan skuad penuh bintang. Hal ini berarti Baum kemungkinan besar akan mendapatkan banyak waktu bermain, dan hal itu terbukti, dengan hanya tiga pemain dalam skuad yang mencatatkan menit bermain di liga lebih banyak daripada remaja tersebut pada musim lalu.

    Dengan peluang-peluang tersebut, ia mengakhiri musim sebagai pencetak gol terbanyak bersama RB Leipzig di liga, dengan mencetak enam gol dan dua assist dalam 23 penampilan sebagai starter untuk tim yang finis di peringkat ke-10 dalam liga yang terdiri dari 14 tim. Musim itu membuat Baum menarik perhatian berkat permainan sayapnya yang mematikan dan kemampuannya mengalahkan bek lawan, yang pada akhirnya memicu banyak spekulasi transfer.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Bagaimana kabarnya?

    Meskipun tahun lalu merupakan musim pertama Baum bersama Leipzig dan debutnya di kasta tertinggi sepak bola Jerman, ia kini telah menyelesaikan kepindahannya yang besar dengan bergabung ke Arsenal melalui transfer yang diumumkan pada hari Selasa.

    The Gunners telah melepas banyak pemain dalam beberapa pekan terakhir, dengan pemain timnas Inggris Mead menjadi salah satu yang paling menonjol dalam hal ini. Kepindahannya ke Manchester City membuat pelatih kepala Renee Slegers membutuhkan tambahan pemain di sayap, dan dalam diri Baum, ia telah menemukan profil pemain yang ingin ia tambahkan ke dalam skuadnya.

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  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Kekuatan utama

    Baum langsung menonjol berkat gaya permainannya yang langsung ke sasaran. Keinginannya untuk bersikap positif dan mendorong tim maju secepat mungkin menjadikannya ancaman nyata, karena ia jelas tidak ragu-ragu untuk menerobos barisan pertahanan lawan. Kecepatan remaja ini membuat gaya bermain langsungnya semakin efektif, begitu pula dengan keterampilannya mengolah bola dan kemampuannya menggunakan kedua kakinya. Terutama kemampuan terakhir inilah yang membuatnya sangat sulit diprediksi.

    Artinya, Baum bisa memotong ke dalam dan menembak atau mencari ruang untuk umpan silang, dan ia ternyata sangat baik dalam pengambilan keputusan, meski usianya masih muda. Ini adalah aspek permainannya yang masih bisa, dan pasti akan, terus meningkat, namun fakta bahwa ia menempati peringkat ketujuh bersama dalam hal peluang yang diciptakan di Bundesliga musim lalu—meski bermain untuk tim yang finis di posisi ke-10—sudah mengatakan banyak hal.

    Dalam hal ancaman golnya sendiri, Baum memiliki tendangan jarak jauh yang fantastis, terutama dengan kaki kirinya, dan ia menunjukkan antisipasi serta pemahaman permainan yang baik untuk menerobos ke area mencetak gol pada waktu yang tepat. Adapun kualitasnya saat tidak menguasai bola, pemain berusia 19 tahun ini memiliki tingkat kerja yang mengesankan dan membawa banyak energi dalam menekan lawan, yang merupakan hal positif untuk dilihat dari seorang penyerang muda.

    Sikap tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh mereka yang pernah bekerja sama dengan Baum mengenai kepribadiannya. Marwin Bolz, pelatihnya di Hamburg, menggambarkannya sebagai pemain yang “bertekad untuk berkembang”, misalnya. “Tidak hanya dalam hal keterampilan sepak bolanya, tetapi juga dalam kondisi fisik dan ketangguhan mentalnya,” katanya kepada Hamburger Morgenpost.

  • Lisa Baum RB Leipzig Women 2025-26Getty Images

    Masih ada ruang untuk perbaikan

    Catatan mengenai sikap Baum ini penting karena, tentu saja, sebagai pemain muda, dia memang memiliki kelemahan, namun tidak ada yang tidak dapat diatasi dan diperbaiki seiring waktu dan pengalaman. Meskipun antusias dalam melakukan tekanan, misalnya, dia masih perlu sedikit menyempurnakan aksinya dan memahami cara menjadi paling efektif dalam hal tersebut. Itu akan datang dengan sendirinya.

    Demikian pula, menyadari kapan harus bermain langsung dan benar-benar menyerang lawan, serta kapan harus mengambil waktu sejenak saat menguasai bola untuk membantu tim membangun serangan dengan cara yang lebih terukur, adalah hal yang masih perlu dipelajari oleh Baum. Namun, dia memiliki kemampuan mengoper bola yang baik, sehingga akan mampu memperbaiki hal tersebut, terutama di tim papan atas seperti Arsenal yang sering mendominasi permainan. Wajar saja di tim seperti Leipzig, yang masih dalam proses membangun identitasnya, bahwa ia mungkin ingin lebih sering mengambil inisiatif dalam transisi serangan.

    Selain itu, ada fakta bahwa Baum terkadang bisa tampil naik-turun dalam pertandingan. Namun, hal itu wajar terjadi pada penyerang muda, dan seiring bertambahnya pengalaman, dia akan menjadi pemain yang lebih konsisten dan berpengaruh. Menyesuaikan diri dengan intensitas fisik di level elit adalah hal lain yang bisa dicapai seiring berjalannya waktu. Lagipula, dia baru bermain satu musim di liga papan atas.

  • Kerolin Man City Women 2025-26Getty Images

    Selanjutnya... Kerolin?

    Ada beberapa pemain yang terlintas di benak sebagai bahan perbandingan saat menyaksikan Baum bermain. Berkat kontrol bola yang sangat baik, trik-trik cerdik saat menggiring bola, dan keinginannya untuk bermain langsung, ia mirip dalam beberapa hal dengan Kerolin, bintang Man City.

    Sama seperti Baum, pemain asal Brasil ini bisa bermain di berbagai posisi penyerang dan, di mana pun dia ditempatkan, dia akan selalu berusaha menerobos pertahanan lawan dan menciptakan peluang, baik untuk rekan setimnya maupun untuk dirinya sendiri. Namun, Baum, yang sedikit lebih tinggi dari Kerolin, memiliki potensi untuk menjadi pemain yang lebih dominan secara fisik.

    Ketika pemain berusia 19 tahun ini memanfaatkan kelincahannya untuk memotong ke dalam dan melepaskan tembakan dari jarak jauh, ada juga kemiripan dengan Salma Paralluelo, mantan penyerang Barcelona. Paralluelo membuktikan betapa mematikannya dia dalam situasi tersebut di final Liga Champions, mencetak gol indah yang membawa Barca unggul 3-0 sebelum menambah gol keempat beberapa menit kemudian. Hal ini juga mulai menjadi taktik utama dalam permainan Baum, meskipun ia lebih memiliki ciri-ciri klasik yang diasosiasikan dengan pemain sayap daripada Paralluelo, yang cukup sering ditempatkan sebagai penyerang tengah sepanjang kariernya hingga saat ini.

  • Lisa Baum Arsenal announcement 2026David Price/Arsenal FC via Getty Images

    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Mengingat dia baru bermain satu musim di Bundesliga, akan sangat menarik untuk melihat bagaimana Baum menghadapi langkah selanjutnya dalam kariernya. Dia memang belum memiliki banyak pengalaman di level tertinggi, tetapi setidaknya dia sudah menjalani beberapa musim di level senior, meskipun semua kecuali satu di antaranya terjadi di level yang lebih rendah.

    Sebelumnya, mungkin ada kekhawatiran yang lebih besar terkait kepindahannya ke Arsenal. The Gunners telah merekrut beberapa pemain muda dalam beberapa tahun terakhir, tetapi kesulitan mengintegrasikan mereka ke dalam tim utama, seperti Kathrine Kuhl, Rosa Kafaji, dan Gio Queiroz. Namun, perkembangan Smilla Holmberg musim ini menjadi pertanda bahwa situasinya bisa berbeda di bawah asuhan Slegers, yang baru menjabat sebagai manajer tetap pada Januari tahun lalu.

    Bergabung dengan tim asal London Utara ini juga terasa cocok dari segi komposisi skuad, karena Slegers memang gemar merotasi pemain sayapnya secara intensif, baik dari pertandingan ke pertandingan maupun selama pertandingan berlangsung, sering kali menukar pemain di sayap sekitar menit ke-60 dengan pemain cadangannya. Paparan bertahap terhadap Women's Super League ini bisa bermanfaat bagi Baum, mengingat pengalamannya yang masih relatif minim, begitu pula kecenderungan Slegers untuk memilih pemain sayapnya berdasarkan siapa yang paling cocok untuk pertandingan yang sedang berlangsung.

    Ini adalah keputusan besar yang telah diambil oleh pemain berusia 19 tahun tersebut. Untungnya, semua tanda menunjukkan bahwa ia adalah sosok yang bijaksana dan mampu mengambil keputusan yang tepat. "Tujuan saya bukan untuk menjadi bintang, saya terutama ingin bahagia dengan apa yang saya lakukan," katanya kepada Die Welt awal tahun ini, dalam sebuah wawancara di mana ia menampik gagasan bahwa Piala Dunia senior musim panas mendatang menjadi tujuannya, melainkan Kejuaraan Eropa di kandang sendiri pada 2029 yang menjadi targetnya.

    Pemikiran jangka panjang dan sifatnya yang rendah hati, dipadukan dengan bakat luar biasa yang dimilikinya, berpotensi membawa Baum melangkah jauh. Ia tentu berharap demikian — begitu pula Arsenal.